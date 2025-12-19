Evropský parlament schválil novelu nařízení o odlesňování. Nařízení se již nebude vztahovat na tisk

Výkonná manažerka ČUV Kateřina Kroupová k tématu vyřazení tisku a knih z dosahu nařízení uvedla, že „je výrazem uznání skutečnosti, že tisková média se nepodílí svojí produkcí na globálním odlesňování, protože používají papír pocházející již nyní v naprosté většině z evropských zdrojů splňujících náročné ekologické požadavky“.
Vyřazení tiskové produkce je projevem uznání argumentů o tom, že tisk je z komplexního pohledu značně ekologický. Na argumenty týkající se ekologické neutrality tiskové produkce upozorňovala také profesní asociace vydavatelů novin a časopisů v České republice – Česká unie vydavatelů (ČUV).
Poděkování za pomoc v prosazení novely EUDR patří zejména Ministerstvu zemědělství, které prakticky od počátku prosazovalo odklad účinnosti a zjednodušení nařízení.
Smyslem nařízení EUDR je totiž zabránit, aby se Evropa podílela na dalším odlesňování v problematických oblastech tak, že evropské firmy a spotřebitelé budou používat jen výrobky ze zdrojů, které se nepodílí na ničení tropických pralesů a dalších ohrožených lesních ploch.
Česká unie vydavatelů (ČUV) je profesní asociace vydavatelů České republiky, která zastupuje 43 členů s přibližně 400 tištěnými a více než 200 online tituly. Tištěné tituly členů ČUV mají zásah 77 % populace České republiky, online tituly tvoří převážnou většinu online obsahu vytvářeného v České republice. Členové ČUV zaměstnávají na 5000 pracovníků ve svých společnostech a podílejí se zásadně na reklamním trhu ČR.
ČUV je členem evropských vydavatelských asociací EMMA - ENPA a světových vydavatelských asociací WAN IFRA a FIPP.
Zdroj: Česká unie vydavatelů