Evropský průmyslový areál uspěl ve světové elitě. Z GRI Global Awards si veze stříbro

Soutěže GRI Awards Europe a GRI Global Awards pořádá GRI Institute, mezinárodní síť propojující osobnosti z oblasti developmentu, investic a financí. Tyto prestižní ocenění představují nejvyšší uznání organizace a vyzdvihují projekty i lídry, kteří zásadně proměňují podobu realitního developmentu v Evropě i ve světě. Úspěch Urbanity Campus Tachov v obou soutěžích během jediného roku tak potvrzuje jeho mimořádnou pozici mezi špičkovými evropskými a globálními projekty.
Urbanity Campus Tachov zaujal porotu nejen svou vizí, ale také komplexností. Z bývalého průmyslového areálu z roku 1967 vyrostl na ploše 220.000 m2 moderní kampus strategicky umístěný poblíž centra Tachova a českoněmecké hranice. Spojuje výrobní a servisní funkce s komunitním životem a přirozeně propojuje globální příležitosti se silným lokálním zázemím a talentem.
Projekt stanovuje nový standard tím, že spojuje průmyslové dědictví s technologiemi budoucnosti a kampusovým urbanismem, který přirozeně propojuje práci s bydlením, vzděláváním a širokou nabídkou služeb. V současnosti tvoří kampus tři plně obsazené výrobní haly a má vydaná povolení k další výstavbě – v plánu jsou rezidenční vily, hotel, mateřská škola i střední technická škola. Tím Urbanity potvrzuje dlouhodobou vizi, co výrazně přesahuje rámec běžných průmyslových parků.
Urbanity Campus Tachov je zároveň prvním projektem v Česku, který získal prestižní certifikaci BREEAM Communities – a to s nejvyšším hodnocením ve střední a východní Evropě. Poprvé v historii tak byla tato certifikace udělena průmyslovému developmentu. Na tento úspěch nově navazuje i Urbanity Campus Bruntál v Moravskoslezském kraji.
„Je pro nás obrovskou poctou získat mezinárodní prestižní uznání. Zároveň je to jasný signál, že české projekty mohou směle inspirovat světové špičky. Urbanity Campus Tachov dokazuje, že moderní průmysl může být udržitelný, architektonicky promyšlený a přínosný pro rozvoj svého okolí. Tento úspěch vnímáme jako potvrzení, že cesta, kterou jsme si zvolili, má smysl,“ říká Roland Hofman, CEO Urbanity.
URBANITY je nemovitostní skupina, která působí v segmentu prémiových komerčních nemovitostí. Jejím záměrem je budování průmyslových kampusů nové generace, kde přidanou hodnotu tvoří prostředí výrazně orientované na potřeby a komfort jejich nájemců. Koncept projektů „made by Urbanity“ vychází vstříc individuálním nárokům moderních zaměstnavatelů, a především jejich zaměstnanců, stejně jako požadavkům na ekologickou a energetickou udržitelnost vlastního provozu. Svým komplexním urbanistickým řešením jsou realizace skupiny Urbanity, jež je součástí investiční skupiny M.L.Moran založené roku 1996, na českém trhu ojedinělé a představují budoucnost kultivace průmyslových areálů a brownfieldů pro 21. století.
Zdroj: Urbanity