Evropský tabákový průmysl varuje před dopady revize spotřební daně

Celý sektor tabákového a nikotinového průmyslu a navazujících oborů ročně podporuje 2,1 milionu pracovních míst, přispívá 224 miliardami eur k HDP zemí Evropské Unie a generuje 112,9 miliard eur na daňových příjmech. Mezi českými signatáři dopisu, který varuje před ideologickým pohledem a připomíná varování zdůrazněná ve zprávě Maria Draghiho o konkurenceschopnosti, jsou například společnosti GECO, GGT CZ, PEAL nebo Traficon zajišťují distribuci, logistiku a maloobchodní síť v ČR.
Signatáři dopisu upozorňují, že nový daňový plán by nejen oddálil cíl EU snížit prevalenci kouření pod 5 % do roku 2040, ale přinesl by zásadní ekonomické, sociální i zdravotní dopady. Mezi největší rizika patří růst nelegálního trhu a s tím spojené kriminality. Podle studie KPMG přišly členské státy EU jen v roce 2024 kvůli pašovaným a padělaným cigaretám o zhruba 19 miliard eur. Varovným příkladem je Francie, kde téměř 40 % cigaret prodaných na jejím trhu pochází z nelegálních zdrojů, nebo Nizozemsko, ve kterém se po zvýšení daní od roku 2020 nedomácí spotřeba cigaret více než zdvojnásobila.
Průmysl zároveň zpochybňuje pozitivní efekt dalšího zvyšování daní. Současné zdanění tvoří více než 80 % maloobchodní ceny některých výrobků, což už nyní výrazně zatěžuje spotřebitele a deformuje legální trh. Podle odhadů by navrhované zvýšení daní zvýšilo inflaci v EU o 0,5 % a nejvíce by dopadlo na občany s nižšími příjmy. Návrh navíc ohrožuje investice do inovací, a to zejména do technologií, které přinášejí nové produkty se sníženým rizikem, jako je vaping, zahřívaný tabák nebo nikotinové sáčky.
„Evropa stojí na rozcestí. V době stagnujícího růstu, klesajících investic a sílících geopolitických rizik musí EU opustit zastaralá řešení, která nefungují. Potřebujeme inovativní a účinné přístupy, které podpoří vědu, technologii, růst a konkurenceschopnost – a zároveň ochrání veřejné zdraví,“ uvádí v dopisu signatáři. Požadují také, aby členské státy zachovaly suverenitu při nastavování sazeb spotřební daně v souladu s národními prioritami a vyzvali evropskou reprezentaci k přístupu, který zohlední rozdílnou míru rizika u nových méně rizikových nikotinových produktů.
Tlak na Evropskou komisi se tak nadále stupňuje. Už na začátku září apelovalo obdobným způsobem v otevřeném dopisu na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou více než 80 respektovaných odborníků na veřejné zdraví. Ti varovali především před dramatickým zvýšením daní u méně rizikových produktů. Zdůraznili, že daňová politika má podporovat inovace a ochranu zdraví, nikoli trestat produkty s nižším rizikem.
Návrh Komise počítá se zvýšením minimální spotřební daně na cigarety o 140 %, na jemně řezaný tabák o 260 % a výrazným zdražením elektronických cigaret, nikotinových sáčků a zahřívaného tabáku – tedy právě těch výrobků, které mnoho vlád propaguje jako bezpečnější alternativy.
Zdroj: Benes Consulting Group