Evropský trh po takových vozech touží! iCAUR představuje na autosalonu v Pekingu nový koncepční vůz

  16:46
Peking (Čína) 25. dubna 2026 (PROTEXT/GLOBE NEWSWIRE) - Mezinárodní autosalon v Pekingu 2026 je za dveřmi. Společnost iCAUR ze skupiny Chery Group se představí světu s konceptem „Do nekonečna a ještě dál“ a poprvé odhalí nový koncept vozu.Nově představený koncept vozu představuje první náhled na budoucí produktovou řadu iCAUR a zároveň odráží neustálý posun značky směrem k vyšší úrovni a do budoucnosti.

Podle prognózy Globálního institutu pro výzkum automobilového průmyslu překročí globální trh s automobily hranatého tvaru do roku 2030 7,5 milionu kusů, přičemž na Evropu bude připadat více než 30 % a roční míra růstu 18 %, čímž se pevně etabluje jako klíčová růstová oblast světa. S pokrokem v procesu uhlíkové neutrality v Evropě a rostoucí popularitou životního stylu „městský venkovní prostor“ se v sektoru mobility na nové energie objevila bezprecedentní růstová trajektorie. Jako nový druh vozidel nové generace s novou energií a hranatým designem boří iCAUR zažité představy o této kategorii a výrazně definuje nový globální trend v oblasti mobility.

Společnost iCAUR prokázala svou globální konkurenceschopnost v jihovýchodní Asii a na Blízkém východě: model V23 se po několik měsíců držel na špici prodeje vozidel hranatého tvaru s novými zdroji energie v jihovýchodní Asii, dosáhl špičkových prodejních výsledků v Thajsku a získal mezinárodní ocenění; model V27 si po svém uvedení na Blízkém východě získal oblibu a vybudoval si image prémiové značky. Tento úspěch napříč regiony posiluje její globální expanzi.

Na tomto základě vstoupí iCAUR na evropský trh, aby se stal vedoucím podnikem na trhu prémiových vozidel na novou energii a nabídl optimální řešení pro milovníky outdoorových aktivit a evropské rodiny. Řeší tradiční nepohodlí při jízdě v terénu a omezení městských vozidel v outdoorových podmínkách a proměňuje individuální outdoorovou zábavu ve sdílené zážitky s rodinou a přáteli, čímž dosahuje posunu od „pro tebe“ k „pro všechny“.

S důrazem na každodenní městské použití překračuje iCAUR tradiční design automobilů: dojezd přes 1000 km pro meziměstské a dálkové cesty, světlá výška 224 mm pro lepší průchodnost, rozvor 2900 mm pro prostorný úložný prostor pro rodinu a outdoorové vybavení, perfektně se hodí na evropské silnice. Disponuje spolehlivým výkonem pro deštivé a horské terény a jednoduchými, praktickými inteligentními funkcemi.

Díky flexibilní přizpůsobivosti, spolehlivosti v jakémkoli terénu a minimalistickému designu má iCAUR koncept „městský venkovní prostor“ zakódován přímo ve své DNA. Jako jedinečný nový typ vozidla přináší do Evropy praktické a vysoce kvalitní řešení mobility a udává směr v oblasti personalizovaných trendů mobility založených na konkrétních scénářích.

Mezinárodní obchodní summit iCAUR 2026 je klíčovým milníkem pro jeho evropskou strategii. Odhalí strukturu evropského trhu, přizpůsobené modely a robota AIMOGA nové generace. iCAUR bude spolupracovat s globálními partnery, aby prohloubil svou přítomnost v Evropě a sdílel dividendy z růstu odvětví.

Kontaktní osoba: Zeng Zhaoqing E-mail: cengzhaoqing@mychery.com

Webové stránky: https://www.icaurglobal.com/

