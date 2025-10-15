Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2025

Veletrh Gaudeamus v Brně je zaměřen na pomaturitní vzdělávání
a je významným informačním zdrojem pro studenty středních škol. Návštěvu veletrhu lze doporučit studentům maturitních i předmaturitních ročníků středních škol. Návštěva studentů v předmaturitním ročníku může přímo ovlivnit například volbu maturitních předmětů a následně budoucí studium.
Veletrh Gaudeamus v Brně nabízí informace, které studenti nenajdou
na internetu ani na dnech otevřených dveří škol. Mezi unikátní informační kanály veletrhu patří zejména přednášky vystavovatelů a možnost osobního setkání
se zástupci, a především studenty jednotlivých škol. Další jedinečnou součástí veletrhu je poradenský servis, který dokáže studentům pomoci při volbě jejich budoucího studia a vyhledat vhodnou školu, nebo studijní obor dle jejich preferencí.
Veletrh návštěvníkům nabídne rekordních 513 zastoupených univerzit, vysokých škol, fakult, vyšších odborných škol a jiných vzdělávacích institucí. To představuje nárůst o 80 subjektů v porovnání s minulým ročníkem. Studenti si budou moci vybrat z více než 10 000 studijních programů. Na veletrhu budou, kromě tuzemských vystavovatelů, zastoupeny univerzity a vysoké školy z osmnácti zemí světa. Zájemci budou moci vybírat z nabídky studia na vzdělávacích institucích z Dánska, Velké Británie, Slovenska, Nizozemí, Litvy, Německa, Irska, Francie, Belgie, Malty, Spojených arabských emirátů, Švýcarska, Španělska, Itálie, Rakouska, Austrálie, Švédska a Finska. Kromě expozic vystavovatelů mohou studenti a pedagogové v rámci veletrhu zdarma navštívit 135 zajímavých přednášek na různá témata.
Pro studenty jsou připraveny tyto doprovodné programy:
- Přednášky vystavujících škol
- Testovací centrum
- Poradenský servis
- Věda pro život
- Centrum kariérového poradenství
- Poradenská centra pro vysokoškolské studium v zahraničí
Každý student návštěvou veletrhu získá:
- Komplexní a aktuální přehled studijních příležitostí.
- Informace o přijímacím řízení a podmínkách studia.
- Tištěný a elektronický katalog s kontakty, termíny podání přihlášek
a přijímacího řízení.
- Mobilní aplikaci Gaudeamus Guide s rejstříkem studijních programů, fakult a škol.
- Možnost otestovat se elektronickým testem Studijních typů.
- Poradenství o studiu v zahraničí.
- Kariérové poradenství.
- Poradenství při výběru studijního programu a účast na všech přednáškách.
Letošní ročník veletrhu nabídne také širokou škálu doprovodných aktivit zaměřených na prezentaci moderních technických studijních programů:
- Space pavilon
- Kamion FabLab University
- Mobilní laboratoř Škoda EDU.Lab
Pro pedagogy, výchovné poradce a třídní učitele ze středních škol bude
na veletrhu otevřeno Pedagogické centrum. V Pedagogickém centru je připraven speciální program přednášek, seminářů a konzultací s odborníky z univerzit, vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národního pedagogického institutu, projektu Vyber správně a dalších institucí. V programu Pedagogického centra je 45 přednášek během čtyř veletržních dní.
Součástí programu Pedagogického centra budou také dvě bezplatná školení pro pedagogy ve spolupráci s organizací „Než zazvoní“. Školení proběhnou
v Pedagogickém centru v pavilonu V. Vstup je zdarma pro pedagogy, kteří se zaregistrují k návštěvě veletrhu a akreditují se v informačním stánku. Speciální registrace není pro vstup na školení nutná. Program školení je následující:
Nové trendy mezi Generací Z
21. 10. 2025, 12:20 – 13:20
Mgr. Kateřina Kománek Čechová, konzultantka „Než zazvoní“
Škola budoucnosti: Mezi omezenými mobily a rozvojem lidských dovedností
22. 10. 2025, 13:10 – 14:10
Mgr. Jakub Roh, MBA, konzultant „Než zazvoní“
Pedagogové a výchovní poradci mohou k návštěvě veletrhu využít volné vstupenky. Volnou vstupenku obdrží každý pedagog po registraci na www.gaudeamus.cz.
Registraci doporučujeme i všem studentům. Každý student zaregistrovaný na www.gaudeamus.cz má nárok na slevu na vstupné. Registrovaní studenti dostanou Průvodce budoucího vysokoškoláka se slovníčkem vysokoškolských pojmů, mobilní aplikaci Gaudeamus Guide a přístup do Testu studijních typů již před veletrhem. Na www.gaudeamus.cz je otevřený předprodej elektronických vstupenek. Studenti mají možnost si předem zakoupit základní nebo zlevněnou vstupenku a ušetřit tak čas při vstupu na veletrh.
Charakteristika cílové skupiny návštěvníků:
- Zaregistrovaných je 74 % žen a 26 % mužů.
- 68 % registrovaných jsou studenti IV. ročníku SŠ, 25 % tvoří studenti III. ročníků SŠ.
- 49 % registrovaných nyní studuje gymnázium, 50 % střední odbornou školu, 1 % jiný typ školy.
- Mezi nejvíce žádané oblasti vzdělávání patří: Ekonomické obory; Biologie, ekologie a životní prostředí; Bezpečnostní obory; Učitelství; Medicína, zdravotnictví a farmacie, Informatika.
- Většina registrovaných přijede z těchto pěti krajů: Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, Vysočina a Zlínský.
- 64 % registrovaných se během veletrhu chystá navštívit doprovodné přednášky, 41 % plánuje navštívit testovací centrum a využít služeb kariérového poradenství, 27 % registrovaných by rádo navštívilo doprovodný program Věda pro život.
- Na www.gaudeamus.cz bylo k datu vydání tiskové zprávy provedeno 1 290 Testů studijních typů.
(Zdroj: registrace studentů z www.gaudeamus.cz)
Předběžné výsledky Testu studijních typů:
- Humanitní typ: 27 %
- Přírodovědný typ: 25 %
- Umělecký typ: 18 %
- Ekonomický typ: 17 %
- Technický typ: 13 %
(Zdroj: výsledky Testu studijních typů z www.gaudeamus.cz)
Veletrh bude slavnostně zahájen dne 21. 10. 2025 v 9:00 v přednáškovém sále A v pavilonu V brněnského výstaviště. Slavnostního zahájení se zúčastní vedoucí představitelé většiny vystavujících subjektů, významné osobnosti akademické obce
i veřejného života.
Zdroj: MP-Soft