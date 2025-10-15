Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2025

Brno 15. října 2025 (PROTEXT) - XXXI. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2025 proběhne ve dnech 21. až 24. 10. 2025 na brněnském výstavišti v pavilonu V. Veletrh bude pro veřejnost otevřen 21. až 23. 10. od 8:30 do 16:00 a 24. 10. od 8:30 do 14 hodin.

Veletrh Gaudeamus v Brně je zaměřen na pomaturitní vzdělávání 
a je významným informačním zdrojem pro studenty středních škol. Návštěvu veletrhu lze doporučit studentům maturitních i předmaturitních ročníků středních škol. Návštěva studentů v předmaturitním ročníku může přímo ovlivnit například volbu maturitních předmětů a následně budoucí studium. 

Veletrh Gaudeamus v Brně nabízí informace, které studenti nenajdou 
na internetu ani na dnech otevřených dveří škol. Mezi unikátní informační kanály veletrhu patří zejména přednášky vystavovatelů a možnost osobního setkání 
se zástupci, a především studenty jednotlivých škol. Další jedinečnou součástí veletrhu je poradenský servis, který dokáže studentům pomoci při volbě jejich budoucího studia a vyhledat vhodnou školu, nebo studijní obor dle jejich preferencí.

Veletrh návštěvníkům nabídne rekordních 513 zastoupených univerzit, vysokých škol, fakult, vyšších odborných škol a jiných vzdělávacích institucí. To představuje nárůst o 80 subjektů v porovnání s minulým ročníkem. Studenti si budou moci vybrat z více než 10 000 studijních programů. Na veletrhu budou, kromě tuzemských vystavovatelů, zastoupeny univerzity a vysoké školy z osmnácti zemí světa. Zájemci budou moci vybírat z nabídky studia na vzdělávacích institucích z Dánska, Velké Británie, Slovenska, Nizozemí, Litvy, Německa, Irska, Francie, Belgie, Malty, Spojených arabských emirátů, Švýcarska, Španělska, Itálie, Rakouska, Austrálie, Švédska a Finska. Kromě expozic vystavovatelů mohou studenti a pedagogové v rámci veletrhu zdarma navštívit 135 zajímavých přednášek na různá témata.

Pro studenty jsou připraveny tyto doprovodné programy:

  • Přednášky vystavujících škol
  • Testovací centrum  
  • Poradenský servis
  • Věda pro život
  • Centrum kariérového poradenství
  • Poradenská centra pro vysokoškolské studium v zahraničí 

Každý student návštěvou veletrhu získá:

  • Komplexní a aktuální přehled studijních příležitostí.
  • Informace o přijímacím řízení a podmínkách studia.
  • Tištěný a elektronický katalog s kontakty, termíny podání přihlášek 
    a přijímacího řízení.
  • Mobilní aplikaci Gaudeamus Guide s rejstříkem studijních programů, fakult a škol.
  • Možnost otestovat se elektronickým testem Studijních typů.
  • Poradenství o studiu v zahraničí.
  • Kariérové poradenství.
  • Poradenství při výběru studijního programu a účast na všech přednáškách.

Letošní ročník veletrhu nabídne také širokou škálu doprovodných aktivit zaměřených na prezentaci moderních technických studijních programů:

  • Space pavilon
  • Kamion FabLab University
  • Mobilní laboratoř Škoda EDU.Lab

Pro pedagogy, výchovné poradce a třídní učitele ze středních škol bude 
na veletrhu otevřeno Pedagogické centrum. V Pedagogickém centru je připraven speciální program přednášek, seminářů a konzultací s odborníky z univerzit, vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národního pedagogického institutu, projektu Vyber správně a dalších institucí. V programu Pedagogického centra je 45 přednášek během čtyř veletržních dní.

Součástí programu Pedagogického centra budou také dvě bezplatná školení pro pedagogy ve spolupráci s organizací „Než zazvoní“. Školení proběhnou 
v Pedagogickém centru v pavilonu V. Vstup je zdarma pro pedagogy, kteří se zaregistrují k návštěvě veletrhu a akreditují se v informačním stánku. Speciální registrace není pro vstup na školení nutná. Program školení je následující:

Nové trendy mezi Generací Z

21. 10. 2025, 12:20 – 13:20

Mgr. Kateřina Kománek Čechová, konzultantka „Než zazvoní“

 

Škola budoucnosti: Mezi omezenými mobily a rozvojem lidských dovedností

22. 10. 2025, 13:10 – 14:10

Mgr. Jakub Roh, MBA, konzultant „Než zazvoní“

 

Pedagogové a výchovní poradci mohou k návštěvě veletrhu využít volné vstupenky. Volnou vstupenku obdrží každý pedagog po registraci na www.gaudeamus.cz.

Registraci doporučujeme i všem studentům. Každý student zaregistrovaný na www.gaudeamus.cz má nárok na slevu na vstupné. Registrovaní studenti dostanou Průvodce budoucího vysokoškoláka se slovníčkem vysokoškolských pojmů, mobilní aplikaci Gaudeamus Guide a přístup do Testu studijních typů již před veletrhem. Na www.gaudeamus.cz je otevřený předprodej elektronických vstupenek. Studenti mají možnost si předem zakoupit základní nebo zlevněnou vstupenku a ušetřit tak čas při vstupu na veletrh.

 

Charakteristika cílové skupiny návštěvníků:

  • Zaregistrovaných je 74 % žen a 26 % mužů.
  • 68 % registrovaných jsou studenti IV. ročníku SŠ, 25 % tvoří studenti III. ročníků SŠ.
  • 49 % registrovaných nyní studuje gymnázium, 50 % střední odbornou školu, 1 % jiný typ školy.
  • Mezi nejvíce žádané oblasti vzdělávání patří: Ekonomické obory; Biologie, ekologie a životní prostředí; Bezpečnostní obory; Učitelství; Medicína, zdravotnictví a farmacie, Informatika.
  • Většina registrovaných přijede z těchto pěti krajů: Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, Vysočina a Zlínský.
  • 64 % registrovaných se během veletrhu chystá navštívit doprovodné přednášky, 41 % plánuje navštívit testovací centrum a využít služeb kariérového poradenství, 27 % registrovaných by rádo navštívilo doprovodný program Věda pro život.
  • Na www.gaudeamus.cz bylo k datu vydání tiskové zprávy provedeno 1 290 Testů studijních typů.

(Zdroj: registrace studentů z www.gaudeamus.cz)

 

Předběžné výsledky Testu studijních typů:

  • Humanitní typ: 27 %
  • Přírodovědný typ: 25 %
  • Umělecký typ: 18 %
  • Ekonomický typ: 17 %
  • Technický typ: 13 %

(Zdroj: výsledky Testu studijních typů z www.gaudeamus.cz)

 

Veletrh bude slavnostně zahájen dne 21. 10. 2025 v 9:00 v přednáškovém sále A v pavilonu V brněnského výstaviště. Slavnostního zahájení se zúčastní vedoucí představitelé většiny vystavujících subjektů, významné osobnosti akademické obce 
i veřejného života. 

 

 

Zdroj: MP-Soft

 

