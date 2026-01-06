Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2026

Praha 6. ledna 2026 (PROTEXT) - XVIII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2026 proběhne ve dnech 20. až 22. 1. 2026 na výstavišti PVA Expo Praha v halách 3 a 4. Veletrh bude pro veřejnost otevřen 20. a 21. 1. od 8:30 do 16 hodin a 22. 1. od 8:30 do 15 hodin.

Záštitu nad veletrhem Gaudeamus v Praze převzali:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
  • Prorektor pověřený vedením ČVUT v Praze: prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
  • Hejtmanka středočeského kraje: Mgr. Petra Pecková
  • Radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času: Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda
  • Britský velvyslanec v České republice: Matt Field OBE
  • Velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice: Dr. Peter Reuss
  • Velvyslanec Francie v České republice: Stéphane Louis Joseph Crouzat

Veletrh návštěvníkům nabídne 386 zastoupených univerzit, vysokých škol, fakult, vyšších odborných škol a jiných vzdělávacích institucí. Studenti si budou moci vybrat z více než 7.500 studijních oborů. Na veletrhu budou zastoupeny univerzity a vysoké školy ze šestnácti zemí světa. Budou zastoupeny vzdělávací instituce z České republiky, Dánska, Itálie, Slovenska, Velké Británie, Irska, Nizozemí, Německa, Spojených arabských emirátů, Malty, Belgie, Rakouska, Litvy, Španělska, Švýcarska a Polska.

Cílem veletrhu je poskytnout studentům středních škol komplexní informace a poradenství pro maximální podporu při jejich klíčovém životním rozhodnutí, kterým volba studia po maturitě bez pochyb je.

Veletrh je výjimečný především širokou nabídkou doprovodných programů, informačních zdrojů a poradenství, které mohou studenti při volbě vysoké školy využít. Všechny doprovodné programy jsou pro návštěvníky zcela zdarma.

Nejvýznamnějším doprovodným programem veletrhu jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den v přednáškovém sále v hale 3 výstaviště PVA Expo Praha. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia v akademickém roce 2025/2026 i informace ze zákulisí studia přímo od studentů a absolventů vysokých škol. Během tří dnů proběhne celkem 39 přednášek.

Nerozhodným studentům pomůže Testovací centrum a Poradenský servis. Každý student si může udělat Test studijních typů a zjistit, zda je ekonomický, humanitní, technický, přírodovědný nebo umělecký typ. V Poradenském servisu je připraven tým poradců, který studentům na základě výsledků testu pomůže vybrat vhodnou školu, fakultu, nebo studijní program.

V rámci doprovodného programu Věda pro život si budou moci návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušet zajímavé vědecké poznatky, technologické novinky, roboty, nejrůznější pokusy a další náplň studia v rámci technických a přírodovědných oborů vysokých škol.

Do doprovodného programu se zapojí:

  • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
  • MASARYKOVA UNIVERZITA
  • MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
  • POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
  • UNIVERZITA OBRANY
  • UNIVERZITA KARLOVA
  • UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVĚ
  • UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
  • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
  • VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Pro studenty zajímající se o studium v zahraničí je připraveno Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí. Poradenské centrum studentům pomůže s celým procesem od výběru vhodné školy, přes splnění podmínek přijímacího řízení až po organizaci cesty a ubytování.

Pro pedagogy, výchovné poradce a třídní učitele ze středních škol bude na veletrhu otevřeno Pedagogické centrum. V Pedagogickém centru je připraven speciální program sestávající z 30 přednášek, seminářů a konzultací s odborníky z univerzit, vysokých škol, projektu Vyber správně, Národního pedagogického institutu a dalších institucí.

Pro pedagogy je také k dispozici souhrnný informační set o vystavujících školách a poradenská aplikace Gaudeamus Advisor. Aplikace aktuálně obsahuje přes 750 vzdělávacích institucí a 10 000 studijních programů.

Pedagogové a výchovní poradci mohou k návštěvě veletrhu využít volné vstupenky. Volnou vstupenku získá každý pedagog po registraci na www.gaudeamus.cz. Pedagogové a další odborní návštěvníci mají možnost se při návštěvě veletrhu akreditovat. Akreditovaní odborníci získávají průkaz odborného návštěvníka, který je opravňuje ke vstupu na veletrh během všech veletržních dnů a k návštěvě pedagogického centra. Pro odborné návštěvníky budou také připraveny souhrnné informační balíčky s informacemi o veletrhu a vystavujících institucích.

Registraci doporučujeme i všem studentům. Každý student zaregistrovaný na www.gaudeamus.cz má nárok na slevu na vstupné. Registrovaní studenti dostanou Průvodce budoucího vysokoškoláka se slovníčkem vysokoškolských pojmů, mobilní aplikaci Gaudeamus Guide a přístup do Testu studijních typů již před veletrhem. Na www.gaudeamus.cz je otevřený předprodej elektronických vstupenek. Studenti mají možnost si předem zakoupit základní nebo zlevněnou vstupenku a ušetřit tak čas při vstupu na veletrh.

Na XVIII. ročníku veletrhu proběhne Soutěž o nejlepší expozici. V rámci soutěže bude nezávislá komise hodnotit přihlášené vystavovatele podle šesti kritérií. Hodnocen bude nejen vzhled expozice, ale zejména způsob prezentace informací o studiu, komunikace s návštěvníky a účast v doprovodných programech. Hodnotící komise bude složena přímo ze studentů. Do soutěže je k datu vydání této zprávy přihlášených 17 vystavovatelů. O cenu pro nejlepší expozici veletrhu Gaudeamus Praha 2026 se budou ucházet:

  • Back in Time
  • CEVRO Univerzita, z.ú.
  • České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
  • Masarykova univerzita
  • MCI Management Center Innsbruck
  • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
  • NEWTON University
  • ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.
  • University of New York in Prague
  • Univerzita Karlova
  • Univerzita Komenského v Bratislave
  • Univerzita obrany
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  • Vysoké učení technické v Brně
  • Vyšší odborná škola publicistiky

Veletrh bude slavnostně zahájen dne 20. 1. 2026 v 9 hodin v přednáškovém sále v hale 3 na výstavišti PVA Expo Praha.

