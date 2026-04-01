EVVO v Ústeckém kraji: žáci mění své okolí a inspirují ostatní

Autor:
  8:31
Ústí nad Labem 1. dubna 2026 (PROTEXT) - Silná účast a smysl akce Velký sál Krajského úřadu Ústeckého kraje se v březnu zaplnil do posledního místa. Žákovské ekologické setkání "Náš domov - náš příběh" přivedlo na jedno místo desítky žáků základních škol z celého regionu, kteří zde představili své projekty zaměřené na životní prostředí, krajinu i každodenní život ve svých obcích.

Akce proběhla pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast životního prostředí Tomáše Kirbse a jejím cílem bylo dát dětem prostor, aby samy pojmenovaly, co ve svém okolí vnímají jako důležité – a jak to chtějí měnit.

Setkání ukázalo, že environmentální vzdělávání v Ústeckém kraji nestojí jen na teorii, ale především na konkrétních zkušenostech a aktivitách žáků. Ti se věnovali široké škále témat – od školních zahrad a péče o zeleň přes ochranu konkrétních lokalit až po odpady, potraviny nebo vztah k místu, kde žijí. 

Témata, která rezonovala  
Silně rezonovalo téma školních zahrad jako živých učeben. Některé školy představily projekty, v nichž děti samy plánují, budují a dlouhodobě udržují zahrady, které slouží nejen k výuce, ale i jako prostor pro setkávání celé komunity. Podobně se objevovalo i téma propojení školy s veřejností, kdy se do aktivit zapojují rodiče i místní obyvatelé.

Další skupina projektů se zaměřila na konkrétní péči o krajinu a biodiverzitu. Žáci například pracovali s ochranou vzácných druhů, zapojovali se do úklidu lokalit nebo řešili invazní rostliny. Právě tyto projekty ukazují posun od pouhého poznávání přírody k reálné odpovědnosti za místo, kde děti žijí.

Výrazným tématem byla také udržitelnost v každodenním životě – od třídění odpadů a recyklace až po problematiku fair trade a lokálních potravin. Některé školy představily vlastní vzdělávací aktivity, například hry nebo praktická opatření ve škole, která vedou ke snižování odpadu a odpovědnějšímu chování.

Nechyběly ani projekty, které pracovaly s příběhem a kreativitou – například eko pohádky o dopadech spotřeby nebo společná hudební vystoupení reflektující vztah k místu. Pestrost forem ukázala, že environmentální témata lze uchopit různými způsoby, které jsou dětem blízké a srozumitelné. 

Učení v praxi a sdílení zkušeností  
Setkání bylo rozděleno do dvou bloků podle věku žáků – mladší děti přinášely jednodušší, ale velmi autentické příběhy ze svého okolí, starší žáci pak představovali komplexnější projekty, zahrnující návrhy konkrétních řešení.

Součástí akce byla také Galerie příběhů, kde byly vystaveny postery jednotlivých projektů a probíhalo neformální sdílení mezi školami. Tento prvek podpořil nejen inspiraci, ale i vzájemné učení mezi žáky.

Velkým přínosem bylo i samotné setkání různých škol na jednom místě. Děti měly možnost porovnat své aktivity, inspirovat se navzájem a uvědomit si, že nejsou jediné, kdo se o své okolí aktivně zajímá. Právě tento moment sdílení a sounáležitosti se ukázal jako jeden z nejsilnějších.

Hlas pedagogů a žáků  
Atmosféra celého setkání byla otevřená, autentická a silně motivující. Bylo zřejmé, že pokud děti dostanou prostor, dokážou pojmenovat problémy a výzvy ve svém okolí a přicházet s vlastními nápady na změnu. Právě tato zkušenost je jedním z klíčových přínosů environmentální výchovy v regionu.

Pozitivní dopad akce potvrzují i zpětné vazby pedagogů. Ti opakovaně zdůrazňují především inspirativní charakter setkání, možnost sdílení mezi školami a silný motivační efekt na žáky. „Akce byla moc vydařená a inspirativní. Uvědomila jsem si také, jak důležité je lépe předávat informace směrem k žákům,“ uvedla Jana S. ze základní školy Ústí nad Labem.

Podobně vnímali přínos i další pedagogové. "Pro mne jako pedagoga byla konference velkou inspirací a motivací do další práce. Nejvíc mě potěšilo nadšení žáků – vidět je jinak než jen ve třídě," doplnila Martina Ch.

Velmi silně rezonoval i přínos pro samotné žáky. Podle pedagogů byli nadšení a plní nápadů do příštího roku, ocenili možnost vidět práci jiných škol a uvědomit si širší souvislosti. "Děti byly nadšené, že mohly ukázat svůj koníček a vidět, co dělají ostatní školy," popsal zástupce jedné ze zapojených škol.

Pozitivně reagovali i samotní žáci – například žáci Gymnázia Žatec uvedli, že se jim akce líbila a rádi se zapojí znovu.

Organizace a význam do budoucna  
Akci organizačně zajišťovala krajská koordinátorka EVVO pro Ústecký kraj (Ekoosvěta). Poděkování patří také Ústeckému kraji za poskytnutí reprezentativních prostor Krajského úřadu, které významně přispěly k celkové atmosféře setkání.

Organizátoři zároveň vyjadřují poděkování všem zapojeným školám, pedagogům i žákům. Pro samotný realizační tým byla akce silným a emotivním zážitkem, který ukázal, kolik aktivních a inspirativních škol v regionu působí. Velký zájem o účast, který převýšil kapacitní možnosti sálu, jen potvrzuje význam a potřebnost podobných setkání.

Zároveň se ukazuje, že podobný formát má smysl nejen jako jednorázová akce, ale jako nástroj dlouhodobé podpory škol. Vytváří prostor pro sdílení dobré praxe, posiluje motivaci žáků i pedagogů a přispívá k tomu, aby environmentální vzdělávání nebylo izolované, ale přirozeně propojené napříč školami i regionem.

Do budoucna se proto zvažuje pokračování tohoto formátu, který by mohl na letošní úspěch navázat a dále rozvíjet prostor pro sdílení, inspiraci a spolupráci mezi školami v Ústeckém kraji.

 

Zdroj: EVVO pro Ústecký kraj (Ekoosvěta)

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

