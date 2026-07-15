ExaGrid byla zařazena do prestižního žebříčku MES Midmarket 100 pro rok 2026

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Marlborough (Massachusetts, USA) 15. července 2026 (PROTEXT/BUSINESS WIRE) - 

ExaGrid®, jediné řešení pro vrstvené zálohovací úložiště v oboru s funkcí Retention Time-Lock (RTL) založenou na umělé inteligenci, které zahrnuje vrstvu odpojenou od sítě (vytvářející vrstvenou bezpečnostní bariéru), odložené mazání a neměnnost dat pro obnovu po útoku ransomwarem, včera oznámilo, že společnost MES Computing, značka patřící pod The Channel Company, zařadila ExaGrid do svého žebříčku „2026 MES Midmarket 100“.

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20260714812332/cs/

Každoroční žebříček MES Midmarket 100 oceňuje dodavatele technologií s hlubokými znalostmi specifických IT potřeb středně velkých organizací. Tito dodavatelé se zavázali poskytovat produkty a služby zaměřené na budoucnost, které podporují růst, inovace a úspěch svých středně velkých zákazníků.

Společnost MES Computing definuje středně velké organizace jako ty, které mají roční tržby v rozmezí 50 milionů až 2 miliardy dolarů a/nebo celkem 100 až 2500 podporovaných uživatelů/licencí. Dodavatelé byli do žebříčku MES Midmarket 100 vybráni na základě své strategie uvádění produktů na trh, způsobu, jakým inovují, aby lépe sloužili středním podnikům, a síly svých produktových portfolií zaměřených na střední podniky.

Střední podniky mají komplexní sadu požadavků, mezi které patří: práce v široké škále operačních systémů, síťových topologií a distribuovaných prostředí, přísné bezpečnostní požadavky a zvládání masivního nárůstu dat. Kromě toho mají střední podniky omezené IT zdroje a rozpočtové prostředky.

Zařízení ExaGrid pro vrstvené zálohovací úložiště jsou navržena tak, aby fungovala se všemi hlavními zálohovacími aplikacemi a v jakémkoli prostředí, a to s nejjednodušší instalací, nejjednodušší správou a nejnižšími počátečními i dlouhodobými náklady. Kompletní zařízení ExaGrid v jediném systému přinášejí do zálohovacího úložiště škálovatelnou architekturu za cenu, která je pro středně velké organizace dostupná.

Středně velké organizace těží z jednoduchosti a spolehlivosti řešení ExaGrid:

  • Snadná instalace a správa
  • Prakticky žádná nutnost zásahu – nastavte a zapomeňte
  • Spolupráce s přiděleným technikem zákaznické podpory úrovně 2 pro rychlé řešení problémů
  • Správná doba uchovávání – nejnižší náklady

Žebříček Midmarket 100 vyzdvihuje technologické dodavatele, kteří skutečně rozumějí – a aktivně prosazují – specifické potřeby středně velkých organizací,“ uvedla Samara Lynn, vedoucí redaktorka časopisu MES Computing ve společnosti The Channel Company. „Tyto společnosti jsou skutečnými partnery, kteří vybavují IT týmy středně velkých podniků tak, aby mohly překonávat i ty nejnáročnější výzvy, a tím inovovat a urychlovat růst. S nadšením sledujeme, jak se tito dodavatelé dále vyvíjejí a posilují ekosystém středně velkých podniků.“

Seznam „MES Computing Midmarket 100“ pro rok 2026 je k dispozici online na adrese mescomputing.com/midmarket100.

„Je nám ctí, že jsme byli opět zařazeni do žebříčku MES Computing Midmarket 100. Společnost ExaGrid vyřešila všechny výzvy v oblasti zálohování, kterým čelí organizace od horního segmentu středního trhu až po velké podniky,“ uvedl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „ExaGrid poskytuje škálovatelnou architekturu, která organizacím umožňuje přidávat zařízení s rostoucím objemem dat, takže platí pouze za to, co potřebují, a nabízí nejrychlejší zálohování, nejrychlejší obnovu, kompletní řešení pro zotavení po havárii a nejkomplexnější zabezpečení a obnovu po útoku ransomwarem pro zálohovací úložiště s špičkovou zákaznickou podporou v oboru.“

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid má fyzické prodejní a předprodejní systémové inženýry v následujících zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, severské země, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy americké a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

O společnosti The Channel Company

Společnost The Channel Company (TCC) je globálním lídrem v oblasti rozvoje distribučních kanálů pro přední světové technologické značky. Pomáháme technologickým dodavatelům, poskytovatelům řešení a koncovým uživatelům dosahovat úspěchu napříč strategickými kanály díky špičkovým mediálním značkám, integrovaným marketingovým a eventovým službám, strategickému poradenství a exkluzivním poznatkům o trhu a cílovém publiku. TCC je portfoliovou společností investičních fondů spravovaných společností EagleTree Capital, soukromou kapitálovou firmou se sídlem v New Yorku. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách thechannelco.com.

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Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

 

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260714812332/cs/

Kontakty

Kontaktní osoba ve společnosti The Channel Company: Samara Lynn The Channel Company slynn@thechannelcompany.com 

Kontaktní osoba pro média ve společnosti ExaGrid: Mary Domenichelli ExaGrid mdomenichelli@exagrid.com

 

Zdroj: ExaGrid

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