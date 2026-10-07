ExaGrid jmenována finalistou soutěže MSP Channel Insights Awards 2026

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Marlborough (USA) 7. října 2026 (PROTEXT/Business Wire) - Společnost ExaGrid nominována v 7 kategoriích oborových ocenění

Společnost ExaGrid, největší nezávislý dodavatel úložišť pro zálohování na světě, který poskytuje vrstvená zálohovací úložiště umožňující nejrychlejší zálohování a obnovu dat, největší škálovatelný systém s deduplikací a nejkomplexnější zabezpečení a ochranu proti ransomwaru prostřednictvím technologie AI-Powered Retention Time-Lock pro obnovu po ransomwarovém útoku, dnes oznámila, že byla nominována v sedmi kategoriích každoroční soutěže MSP Channel Insights Awards.

MSP Channel Insights Awards oslavují inovace, odborné znalosti a úspěchy v celém IT kanálu a oceňují poskytovatele řízených služeb (Managed Service Providers, MSP), dodavatele, distributory, prodejce a technologické lídry, kteří přispívají k lepším výsledkům pro zákazníky a růstu podnikání.

Hlasování, které rozhodne o vítězích v jednotlivých kategoriích, již probíhá a bude ukončeno 30. října 2026. Vítězové soutěže MSP Channel Insights Awards budou vyhlášeni 26. listopadu 2026 na slavnostním předávání cen v Londýně.

Kategorie ocenění, v nichž byla společnost ExaGrid nominována, zahrnují:

  • Dodavatel roku
  • Program dodavatele prodejního kanálu roku
  • Dodavatel roku v oblasti ochrany dat a zálohování
  • Inovace roku v oblasti správy dat a analytiky
  • Inovace roku v oblasti ochrany a obnovy dat
  • Technický tým roku
  • Společnost roku

Společnost ExaGrid pokračuje v inovacích svého vrstveného zálohovacího úložiště a v uplynulém roce rozšířila svou produktovou řadu o 4 modely SSD vedle 8 modelů HDD. Největší model umožňuje škálovat až na více než 17 PB plných záloh v rámci jediného škálovatelného systému. Společnost ExaGrid rovněž přidala podporu řešení Cohesity DataProtect do seznamu více než 25 předních zálohovacích aplikací a nástrojů podporovaných systémem, mezi které patří Veeam, Commvault, Rubrik, NetBackup a mnoho dalších. Společnost ExaGrid navíc provádí další deduplikaci již deduplikovaných dat z řešení Cohesity, čímž umožňuje další úspory úložného prostoru a nákladů. Kromě toho společnost ExaGrid rozšířila své již komplexní funkce zabezpečení o šifrování při přenosu dat pro své řešení NFS.

Společnost ExaGrid také v uplynulém roce přidala další funkce určené pro podniková IT datová centra a MSP, včetně možnosti nastavit, sledovat a vykazovat využití úložiště zálohovaných dat pro konkrétní sdílené složky podle jednotlivých oddělení nebo zákazníků. Dále je možné nastavit prahovou hodnotu kvóty, která upozorní na její překročení, a provádět obnovu po ransomwarovém útoku na úrovni sdílené složky.

Je nám velkou ctí, že se společnost ExaGrid stala finalistou v sedmi kategoriích ocenění, a těšíme se, na které dodavatele, poskytovatele služeb a programy voliči nakonec vyberou,“ uvedl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Společnost ExaGrid je i nadále odhodlána nabízet MSP a podnikovým IT datovým centrům nejlepší řešení pro zálohovací úložiště v oboru, s technickou podporou na špičkové úrovni, nejvyšším výkonem při zálohování a obnově a nejkomplexnějšími bezpečnostními funkcemi v rámci systému zálohovacího úložiště.“

O společnosti ExaGrid 

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání dat, škálovatelnou architekturou a komplexními bezpečnostními funkcemi, včetně AI-Powered Retention Time-Lock pro obnovu po útoku ransomwaru. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uchovávání dat. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261006235122/cs/

 

Kontakt pro média: Mary Domenichelli ExaGrid mdomenichelli@exagrid.com

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59506.

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