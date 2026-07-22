ExaGrid oznámila rekordní čtvrtletí z hlediska objemu objednávek a tržeb

Společnost ExaGrid®, největší nezávislý dodavatel zálohovacích úložišť na světě, který poskytuje vrstvené zálohovací úložiště (Tiered Backup Storage) s nejkomplexnějším zabezpečením a funkcí AI-Powered Retention Time-Lock pro obnovu po útoku ransomwaru, dnes oznámila, že ve druhém čtvrtletí končícím 30. června 2026 dosáhla rekordního objemu objednávek i tržeb, přičemž ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2025 zaznamenala dvouciferný růst tržeb a stejně tak dvouciferný růst tržeb za prvních šest měsíců roku 2026 oproti roku 2025.
Společnost ExaGrid navíc již 22. čtvrtletí po sobě vykázala kladný hospodářský výsledek, EBITDA i volné peněžní toky. Společnost je zcela bez dluhů, což dokládá její silnou finanční kondici.
Ve druhém čtvrtletí roku 2026 získala společnost ExaGrid 207 nových zákazníků, včetně 99 nových zakázek se zákazníky v hodnotě šesti a sedmi číslic, z nichž pět přesáhlo hodnotu 1 milionu USD.
Hlavní výsledky za 2. čtvrtletí roku 2026:
- Vysoká míra úspěšnosti ve výběrových řízeních přesahující 80 % za čtvrtletí.
- Získání 207 nových zákazníků.
- 99 nových zakázek v řádu šesti a sedmi číslic
- Více než 5200 organizací chrání svá data pomocí řešení ExaGrid Tiered Backup Storage.
- Instalace u zákazníků ve 108 zemích.
- Prodejní a podpůrné týmy působí ve 30 zemích a instalace u zákazníků se nacházejí ve více než 80 zemích.
- Více než 50 % objednávek pocházelo mimo území Spojených států.
- Společnost zůstává již 22 čtvrtletí po sobě zisková z hlediska hotovosti, EBITDA i hospodářského výsledku. Společnost ExaGrid během čtvrtletí nahradila rekordní počet zařízení Dell Data Domain.
- Modely EX540-SSD a EX189 společnosti ExaGrid byly zařazeny do zprávy 2026-27 DCIG TOP 5 Cyber Resilient PBBAs Report díky vysokému výkonu při zálohování a obnově dat.
- Společnost ExaGrid získala ve druhém čtvrtletí roku 2026 deset oborových ocenění, včetně:
- Data Breakthrough Awards v dubnu 2026 – Řešení pro zálohování dat roku
- Network Computing Awards v květnu 2026 – Produkt roku pro obnovu po útoku ransomwaru s odpojenou úrovní úložiště (air gap)
- Network Computing Awards v květnu 2026 – Produkt roku oceněný v nezávislém testování
- Network Computing Awards v květnu 2026 – Společnost roku
- Network Computing Awards v květnu 2026 – Produkt roku pro ochranu dat
- Network Computing Awards v květnu 2026 – Produkt roku v oblasti datových úložišť
- Storage Awards v červnu 2026 – Společnost roku v oblasti ochrany dat
- Storage Awards v červnu 2026 – Společnost roku v oblasti neměnných úložišť
- Storage Awards v červnu 2026 – Společnost roku v oblasti datových úložišť
- Storage Awards v červnu 2026 – Podnikové řešení pro ukládání dat roku
„Společnost ExaGrid pokračuje v růstu a stala se největším nezávislým dodavatelem zálohovacích úložišť na světě. Společnost ExaGrid získala nejvíce oborových ocenění v oblasti zálohovacích úložišť a ve druhém čtvrtletí byla díky podpoře našich partnerů a zákazníků oceněna dalšími deseti cenami,“ uvedl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Zákazníci mají pouze tři možnosti: používat jako cíl záloh standardní primární úložiště, které je drahé, neumožňuje integraci se zálohovacími aplikacemi a je zranitelné vůči bezpečnostním útokům, nebo zařízení s inline deduplikací, která jsou pomalá při zálohování i obnově, nejsou škálovatelná a jsou rovněž zranitelná vůči bezpečnostním útokům, nebo řešení ExaGrid Tiered Backup Storage, které zajišťuje rychlé zálohování i obnovu, škáluje se s růstem objemu dat a jako jediné nabízí integrovanou vrstvenou úroveň odpojenou od sítě (tiered air gap) a funkci AI-Powered Retention Time-Lock pro zabezpečení. Do budoucna očekáváme silnou druhou polovinu roku, protože budeme pokračovat v inovacích a rozšiřovat podporu klíčových funkcí, které splňují všechny požadavky podnikových organizací na řešení pro zálohovací úložiště. Společnost ExaGrid podporuje řešení Veeam, Commvault, NetBackup, Rubrik, Oracle RMAN Direct, HYCU, Acronis a mnoho dalších zálohovacích aplikací a nástrojů. Společnost ExaGrid brzy oznámí také podporu řešení Cohesity DataProtect.“
O společnosti ExaGrid
Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou diskovou mezipamětí Landing Zone, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání, škálovatelnou architekturou a komplexními bezpečnostními funkcemi, včetně funkce Retention Time-Lock využívající umělou inteligenci pro obnovu po útoku ransomwaru. Landing Zone společnosti ExaGrid zajišťuje nejrychlejší zálohování, obnovu a okamžité zotavení virtuálních strojů. Úroveň úložiště (Repository Tier) nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uchovávání dat. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje kompletní zařízení a zajišťuje pevně dané zálohovací okno i při růstu objemu dat, čímž eliminuje nákladné kompletní modernizace a vynucené zastarávání produktů. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvoustupňový přístup k vrstvenému zálohovacímu úložišti s úrovní odpojenou od sítě (tiered air gap), odloženým mazáním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.
Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a další regiony.
Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!
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Kontakt pro média: Mary Domenichelli, ExaGrid, mdomenichelli@exagrid.com
Zdroj: ExaGrid