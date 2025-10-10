ExaGrid uvádí Retention Time-Lock s umělou inteligencí pro obnovu po ransomwarovém útoku

ExaGrid®, jediné vrstvené řešení zálohovacího úložiště s funkcí Retention Time-Lock (RTL) využívající umělou inteligenci, která zahrnuje nepřístupnou síťovou vrstvu (vytvářející vícevrstvou oddělovací mezeru), odložené mazání a neměnnost dat pro obnovu po ransomwaru, dnes oznámila uvedení nové funkce RTL s podporou AI: Automatická detekce a ochrana. FunkceAuto Detect & Guardmonitoruje všechna denní provozní mazání, učí se a vytváří vzorce chování. Pokud požadavek na odstranění neodpovídá naučenému vzorci, IT tým zákazníka je upozorněn a ExaGrid automaticky prodlouží politiku odloženého mazání, aby data v úložné vrstvě nebyla smazána. Pokud šlo o běžné operační mazání, IT tým může upozornění zrušit a ExaGrid se vrátí k původní politice odloženého mazání To přináší dvě výhody: včasné varování před možným kybernetickým útokem, kdy se útočníci pokoušejí smazat záložní data, a zajištění, že tato data nebudou smazána ve vrstvě úložiště ExaGrid, která není připojena k síti.
Zařízení ExaGrid Tiered Backup mají síťovou diskovou mezipaměť (Landing Zone), kde jsou nejnovější zálohy uloženy v nededuplikovaném formátu pro rychlé zálohování a obnovu Data jsou deduplikována do vrstvy bez síťového přístupu, tzv. vrstvy repozitáře, určené pro dlouhodobé uchování Jedinečná architektura a funkce ExaGrid poskytují komplexní zabezpečení včetně Retention Time-Lock pro obnovu po ransomwaru. Kombinací vrstvy bez síťového přístupu (vytvářející vícevrstvou vzduchovou mezeru), politiky odloženého mazání a neměnných datových objektů jsou zálohovaná data chráněna před smazáním nebo šifrováním. Offline vrstva ExaGrid je připravena k obnově v případě útoku.
Shrnutí funkcí Retention Time-Lock s využitím AI od společnosti ExaGrid:
• Automatická detekce a ochrana
• Politika odloženého mazání
• Neměnné objekty dat
• Vrstva bez síťového přístupu – vícevrstvá kompenzační mezera
• Upozornění při detekci šifrovaných dat
• Dvoufaktorová autentizace
• Dvojí role – administrátorská a bezpečnostní
ExaGrid nabízí také řadu dalších bezpečnostních funkcí, například: SMB podpisy, TLS certifikáty, řízení přístupu podle rolí (RBAC), HTTPS, šifrování na WAN pro replikaci DR, šifrování dat v klidovém stavu a další.
Funkce Auto Detect & Guard bude součástí verze ExaGrid 7.4.0, která bude dostupná v říjnu 2025 Všechny funkce ExaGrid jsou bez poplatku pro zákazníky s ročním plánem údržby a podpory 99 % zákazníků ExaGrid využívá plán údržby a podpory (M&S), který zahrnuje všechny dílčí i plné verze bez dalších nákladů a špičkovou zákaznickou podporu od technika úrovně 2 společnosti ExaGrid.
„ExaGrid se zavazuje poskytovat nejkomplexnější zabezpečení a nejlepší možnosti obnovy po ransomwaru v oblasti zálohovacích úložišť,“ uvedl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Ransomwarové útoky nadále přetrvávají a my neustále inovujeme, abychom našim zákazníkům pomohli být o krok napřed před útočníky a vždy připraveni k obnově“
O společnosti ExaGrid
Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.
Společnost ExaGrid má fyzické prodejní a předprodejní systémové inženýry v následujících zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, severské země, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy americké a další regiony.
Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!
ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.
Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251009297813/cs/
Kontakty:
Média:
Mary Domenichelli
ExaGrid
Zdroj: ExaGrid