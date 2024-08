ExaGrid vydává verzi 7.0.0

Společnost ExaGrid ®, jediné řešení pro vrstvené zálohovací úložiště s funkcí retenčního časového zámku, které zahrnuje vrstvu nesměřující k síti (vytváří vrstevnatou vzduchovou mezeru), zpožděné mazání a neměnnost pro obnovu ransomwaru, dnes oznámila vydání softwaru ExaGrid verze 7.0.0, která se začala dodávat v srpnu 2024.

S každou aktualizací softwaru ExaGrid přidává další vrstvy zabezpečení do svého úložiště vrstveného zálohování, které již využívá úložiště bez přístupu k síti (vrstvená vzduchová mezera) s odloženým mazáním a neměnnými datovými objekty, v nichž jsou uložena záložní data pro dlouhodobější uchování, k nimž nemají přístup aktéři hrozeb a nelze je modifikovat škodlivými útoky.

Se softwarem ExaGrid verze 7.0.0 podporuje ExaGrid zápis Veeam do vrstveného zálohovacího úložiště ExaGrid jako cíle objektového úložiště pomocí protokolu S3 a také podporuje zálohování Veeam pro Microsoft 365 přímo do ExaGrid.

ExaGrid zajišťuje uzamčení dat na dobu stanovenou ze strany Veeam:

• S3 uzamyká data v přistávací zóně ExaGrid

• S3 uzamyká data ve vrstvě úložiště ExaGrid

• Retenční časový zámek ExaGrid s neměnnými objekty a zpožděným mazáním

• Dvojité uzamčení dat ve vrstvě úložiště

ExaGrid získal status "Veeam Ready-Object“ s nezměnitelností a SOSAPI, což ověřuje, že Veeam může zapisovat do vrstveného zálohovacího úložiště ExaGrid jako cíle úložiště objektů S3, a také schopnost podporovat Veeam Backup for Microsoft 365 pomocí S3 přímo do ExaGrid.

"Společnost ExaGrid pokračuje v aktualizaci našeho řešení pro vrstvená zálohovací úložiště, protože si jsme vědomi toho, že data nejsou zálohováním skutečně chráněna, pokud je samotné zálohovací řešení zranitelné vůči aktérům hrozeb. Kromě zamykání objektů S3 pro Veeam ve verzi 7.0.0 poskytuje ExaGrid také funkci retenčního časového zámku s vrstvou, která nesměřuje k síti („tiered air gap“), zásady odloženého mazání a neměnné datové objekty - to je dvojnásobné zabezpečení,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid.

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou ("Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení "Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a dalších regionech.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

