ExaGrid vydává verzi 8.1 podporující řešení Cohesity DataProtect, kvóty sdílení a šifrování NFS

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  13:03
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Marlborough (Massachusetts) 29. července 2026 (PROTEXT/BusinessWire) - ExaGrid®, největší nezávislý dodavatel úložišť pro zálohování na světě, který poskytuje vrstvená úložiště pro zálohování s nejkomplexnějším zabezpečením a technologií AI-Powered Retention Time-Lock pro obnovu po útocích ransomware, dnes oznámil vydání softwaru ExaGrid ve verzi 8.1. Nejnovější aktualizace podporuje řešení Cohesity DataProtect, kvóty sdílených složek pro poskytovatele spravovaných služeb (MSP) a šifrování NFS při přenosu.

Nejnovější verze zahrnuje:

Podpora řešení Cohesity DataProtect

  • Používá protokol S3.
  • Podporuje řešení Cohesity Cloud Archive Direct.
  • ExaGrid dále deduplikuje již deduplikovaná data systému Cohesity, čímž snižuje nároky na úložiště na polovinu.
  • ExaGrid spolupracuje s řešením Cohesity NetBackup pro smíšená prostředí NetBackup a DataProtect.

Šifrování NFS při přenosu

  • K dispozici pro zálohovací aplikace, které podporují šifrování NFS při přenosu dat.
  • ExaGrid již podporuje šifrování při přenosu dat u dalších protokolů, jako jsou Veeam Data Mover, CIFS a S3.

Kvóta sdílení

  • ExaGrid již sleduje, kolik dat se ukládá do jednotlivých sdílených složek.
  • Nyní může poskytovatel spravovaných služeb (Managed Service Provider, MSP) nastavit kvótu podle podmínek smlouvy se zákazníkem.
  • Poskytovatel spravovaných služeb (MSP) může nastavit kvótu sdílení tak, aby odpovídala hodnotě uvedené ve smlouvě.
  • Pokud dojde k překročení kvóty, ExaGrid odešle upozornění, že byla překročena kvóta sdílené složky. (Zálohování není přerušeno, pouze se odešle upozornění.)

ExaGrid Tiered Backup Storage se snadno instaluje a používá a bezproblémově spolupracuje s více než 25 zálohovacími aplikacemi. Umožňuje současné zálohování z několika zálohovacích aplikací, takže organizace mohou i nadále využívat své investice do stávajících zálohovacích aplikací a procesů.

„Společnost ExaGrid nadále rozšiřuje a zdokonaluje naše integrace s předními zálohovacími aplikacemi a nástroji v oboru. Jsme nadšeni, že rozšiřujeme seznam podporovaných zálohovacích aplikací o řešení Cohesity DataProtect. Nadále také inovujeme a rozšiřujeme naše bezpečnostní funkce a nově jsme přidali protokol NFS na seznam protokolů, u kterých můžeme nabídnout šifrování při přenosu dat,“ uvedl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Kromě toho společnost ExaGrid spolupracuje se stále větším počtem poskytovatelů spravovaných služeb (MSP) a přidává funkce na podporu našich MSP partnerů, včetně této nové funkce, která bude MSP pomáhat při správě smluv s jejich zákazníky. Vydáním verze 8.1 se i nadále zaměřujeme na naše poslání vytvořit nejlepší zálohovací úložiště v oboru, které řeší všechny problémy, jimž organizace při zálohování čelí.“

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou diskovou mezipamětí Landing Zone, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání, škálovatelnou architekturou a komplexními bezpečnostními funkcemi, včetně funkce Retention Time-Lock využívající umělou inteligenci pro obnovu po útoku ransomwaru. Landing Zone společnosti ExaGrid zajišťuje nejrychlejší zálohování, obnovu a okamžité zotavení virtuálních strojů. Úroveň úložiště (Repository Tier) nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uchovávání dat. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje kompletní zařízení a zajišťuje pevně dané zálohovací okno i při růstu objemu dat, čímž eliminuje nákladné kompletní modernizace a vynucené zastarávání produktů. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvoustupňový přístup k vrstvenému zálohovacímu úložišti s úrovní odpojenou od sítě (tiered air gap), odloženým mazáním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

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Zdroj: ExaGrid

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