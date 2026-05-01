EXCEL - První studie svého druhu upozorňuje na zásadní roli esenciálních fosfolipidů při zlepšování onemocnění ztučnělých jater

Autor:
  20:15
Paříž 1. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Nová studie prokázala, že léčba esenciálními fosfolipidy (Essentiale) vedla k 2,5krát většímu snížení jaterního tuku, výraznému zlepšení únavy a zlepšení kontroly glykémie u jedinců s metabolickou dysfunkcí - steatotickým onemocněním jater (MASLD) - známým také jako "ztučnění jater" - než samotná dieta a cvičení.

Tyto výsledky přinesla klinická studie EXCEL společnosti Essentiale (značka Opella) - multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie, která jako první svého druhu testovala esenciální fosfolipidy (EPL). Studie zkoumala pacienty s MASLD s komorbiditami, jako je diabetes 2. typu, hyperlipidemie nebo obezita.

MASLD je celosvětově nejrozšířenější chronické onemocnění jater, které postihuje odhadem 30 % dospělé populace, přičemž podle prognóz bude do roku 2040 postiženo více než 55 % dospělých na celém světě[1].

Ztučnění jater, které je často považováno za "tiché" onemocnění, je často spojeno s vyčerpávající konstelací příznaků, jako jsou bolesti břicha, únava, problémy se spánkem, nadýmání, depresivní příznaky, úzkost a metabolická rizika.

Profesor Norbert Stefan, vedoucí katedry klinické a experimentální diabetologie na univerzitě v Tübingenu: „Tento průlomový výzkum představuje důležitý okamžik pro miliony lidí, kteří v současnosti žijí s MASLD. Studie EXCEL zdůrazňuje klinický význam včasné intervence a překlenuje propast mezi vědeckými důkazy a zkušenostmi pacientů. Tím, že tato studie prokázala měřitelné zlepšení v redukci jaterního tuku a zlepšení únavy, posiluje zásadní poselství, že existují účinné, na důkazech založené možnosti, jak změnit výsledky a obnovit naději na energičtější život u lidí s MASLD."

Studie EXCEL použila moderní neinvazivní zobrazovací metody k měření jaterního tuku spolu s validovaným dotazníkem specifickým pro dané onemocnění, aby posoudila dopad léčby na pohodu pacientů. Výsledky hlavní studie ukázaly, že pokud se esenciální fosfolipidy používaly jako doplněk k dietě a cvičení, byly spojeny s:

  • 2,5krát větší snížení jaterního tuku ve srovnání s pouhou intervencí životního stylu, měřeno pomocí FibroScan CAP (Controlled Attenuation Parameter).
  • Statisticky významné zlepšení pacientem hlášené únavy, která je hlavním a často přehlíženým příznakem MASLD. Tento výsledek byl formálně hodnocen pomocí validovaného skóre CLDQ-MASLD, standardizovaného měřítka pohody u osob s chronickým onemocněním jater.
  • Studie rovněž uvedla, že léčba EPL významně snížila hladinu HbA1c, což je klíčový ukazatel kontroly glykémie u pacientů s diabetem 2. typu, takže tato zjištění jsou zvláště důležitá pro velké procento pacientů s MASLD se současnými metabolickými stavy.

Nikunj Thakker Global Brand General Manager Essentiale, Opella:„Studie EXCEL dokazuje, že načasování je vše. Při včasném zachycení může být značná část případů MASLD zvratná. Tato léčba založená na důkazech, která využívá esenciální fosfolipidy v kombinaci s dietou a cvičením, aktivně snižuje množství jaterního tuku a čelí vysilující únavě, čímž mění výsledky miliard lidí na celém světě, kteří žijí s nemocí ztukovatění jater."

Úplná metodika studie a její výsledky byly zveřejněny v časopise Liver International: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/liv.70601.

[1] Bellentani S., Scaglioni F., Marino M., and Bedogni G., "Epidemiology of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease", Digestive Diseases 28, no. 1 (2010): 155–161.

Zdroj: Opella

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Policie na Vysočině varuje před podvodnými SMS o dopravním přestupku

ilustrační snímek

Policie na Vysočině varuje před podvodnými SMS o dopravním přestupku s oznámením, že je potřeba do tří dnů uhradit pokutu. Ve zprávě je internetový odkaz...

1. května 2026  19:12,  aktualizováno  19:12

U Barchovic na Kolínsku havaroval motocyklista, nehodu nepřežil

ilustrační snímek

U Barchovic na Kolínsku dnes odpoledne havaroval motocyklista, nehodu nepřežil. Příčinu a okolnosti nehody policisté vyšetřují, řekla ČTK policejní mluvčí...

1. května 2026  18:41,  aktualizováno  18:41

EXCEL - První studie svého druhu upozorňuje na zásadní roli esenciálních fosfolipidů při zlepšování onemocnění ztučnělých jater

1. května 2026  20:15

Řada Huawei Watch Fit 5: Nová elegance v oblasti nositelné technologie

1. května 2026  19:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriózně i s nadhledem. Jak ROPID loví mladé na Instagramu a zvládá kritiky na Facebooku

Post z facebookové stránky PID - mobilita budoucnosti

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) už dávno nekomunikuje jen suché změny jízdních řádů. Na sociálních sítích si dělá legraci sám ze sebe, reaguje na trendy a nebojí se ani...

1. května 2026  19:30

Klíčová křižovatka v Hradci Králové je opět průjezdná

1. května 2026  19:06

V Havlíčkově Brodě zkoušeli muzejníci znovu tavbu železa v peci postavené z jílu

V Havlíčkově Brodě zkoušeli muzejníci znovu tavbu železa v peci postavené z jílu

Muzejníci v Havlíčkově Brodě dnes podruhé zkoušeli napodobit raně středověký postup tavby železné rudy. Hliněnou pec po vysušení naplnili dřevěným uhlím a...

1. května 2026  17:04,  aktualizováno  17:04

Mladečské jeskyně slaví 200 let od objevu, chystají přednášky i prohlídky

ilustrační snímek

Přednáškami speleologa i komentovanými prohlídkami si tuto sobotu připomenou Mladečské jeskyně u Litovle na Olomoucku 200 let od svého novodobého objevení....

1. května 2026  16:40,  aktualizováno  16:40

Na přerovské akci Kytarový rekord si společně zahrály dvě stovky kytaristů

Na pĹ™erovskĂ© akci KytarovĂ˝ rekord si spoleÄŤnÄ› zahrĂˇly dvÄ› stovky kytaristĹŻ

Dvě stovky kytaristů se dnes sešly v Přerově na desátém ročníku akce Kytarový rekord. Na parkánu přerovských hradeb si společně zahráli šest skladeb. Letošní...

1. května 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Alarmující čísla o českých dětech: Skoro dvě třetiny z nich nesplní doporučení lékařů

ilustrační snímek

Nedostatek pohybu u českých dětí se stává vážným problémem. Nedávný průzkum ukazuje, že většina z nich nesplňuje doporučení odborníků, přesto mají ke sportu přirozeně blízko. Klíčovou roli hrají...

1. května 2026  17:50

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Frýdek-Místek má nový kulturní prostor Nová Osmička s unikátním dětským hřištěm

FrĂ˝dek-MĂ­stek mĂˇ novĂ˝ kulturnĂ­ prostor NovĂˇ OsmiÄŤka s unikĂˇtnĂ­m dÄ›tskĂ˝m hĹ™iĹˇtÄ›m

Ve Frýdku-Místku ode dneška funguje nový kulturní a komunitní prostor Nová Osmička. Vznikl v areálu bývalého závodu 08 textilky Slezan ve Frýdku-Místku, dosud...

1. května 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Zlínem prošel prvomájový průvod se sportovci, folkloristy, hasiči či skauty

ZlĂ­nem proĹˇel prvomĂˇjovĂ˝ prĹŻvod se sportovci, folkloristy, hasiÄŤi ÄŤi skauty

Prvomájový průvod dnes prošel centrem Zlína. Představili se v něm sportovci z různých klubů, folkloristé, hasiči, skauti či historické automobily, řada spolků...

1. května 2026  14:49,  aktualizováno  14:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.