EXCEL - První studie svého druhu upozorňuje na zásadní roli esenciálních fosfolipidů při zlepšování onemocnění ztučnělých jater

Tyto výsledky přinesla klinická studie EXCEL společnosti Essentiale (značka Opella) - multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie, která jako první svého druhu testovala esenciální fosfolipidy (EPL). Studie zkoumala pacienty s MASLD s komorbiditami, jako je diabetes 2. typu, hyperlipidemie nebo obezita.
MASLD je celosvětově nejrozšířenější chronické onemocnění jater, které postihuje odhadem 30 % dospělé populace, přičemž podle prognóz bude do roku 2040 postiženo více než 55 % dospělých na celém světě[1].
Ztučnění jater, které je často považováno za "tiché" onemocnění, je často spojeno s vyčerpávající konstelací příznaků, jako jsou bolesti břicha, únava, problémy se spánkem, nadýmání, depresivní příznaky, úzkost a metabolická rizika.
Profesor Norbert Stefan, vedoucí katedry klinické a experimentální diabetologie na univerzitě v Tübingenu: „Tento průlomový výzkum představuje důležitý okamžik pro miliony lidí, kteří v současnosti žijí s MASLD. Studie EXCEL zdůrazňuje klinický význam včasné intervence a překlenuje propast mezi vědeckými důkazy a zkušenostmi pacientů. Tím, že tato studie prokázala měřitelné zlepšení v redukci jaterního tuku a zlepšení únavy, posiluje zásadní poselství, že existují účinné, na důkazech založené možnosti, jak změnit výsledky a obnovit naději na energičtější život u lidí s MASLD."
Studie EXCEL použila moderní neinvazivní zobrazovací metody k měření jaterního tuku spolu s validovaným dotazníkem specifickým pro dané onemocnění, aby posoudila dopad léčby na pohodu pacientů. Výsledky hlavní studie ukázaly, že pokud se esenciální fosfolipidy používaly jako doplněk k dietě a cvičení, byly spojeny s:
- 2,5krát větší snížení jaterního tuku ve srovnání s pouhou intervencí životního stylu, měřeno pomocí FibroScan CAP (Controlled Attenuation Parameter).
- Statisticky významné zlepšení pacientem hlášené únavy, která je hlavním a často přehlíženým příznakem MASLD. Tento výsledek byl formálně hodnocen pomocí validovaného skóre CLDQ-MASLD, standardizovaného měřítka pohody u osob s chronickým onemocněním jater.
- Studie rovněž uvedla, že léčba EPL významně snížila hladinu HbA1c, což je klíčový ukazatel kontroly glykémie u pacientů s diabetem 2. typu, takže tato zjištění jsou zvláště důležitá pro velké procento pacientů s MASLD se současnými metabolickými stavy.
Nikunj Thakker Global Brand General Manager Essentiale, Opella:„Studie EXCEL dokazuje, že načasování je vše. Při včasném zachycení může být značná část případů MASLD zvratná. Tato léčba založená na důkazech, která využívá esenciální fosfolipidy v kombinaci s dietou a cvičením, aktivně snižuje množství jaterního tuku a čelí vysilující únavě, čímž mění výsledky miliard lidí na celém světě, kteří žijí s nemocí ztukovatění jater."
Úplná metodika studie a její výsledky byly zveřejněny v časopise Liver International: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/liv.70601.
[1] Bellentani S., Scaglioni F., Marino M., and Bedogni G., "Epidemiology of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease", Digestive Diseases 28, no. 1 (2010): 155–161.
