Excellence in Finance 2025: Jaká rizika hrozí České republice v následujících letech a dekádách

9:44

Praha 15. ledna 2025 (PROTEXT) - Ekonomika EU i České republiky stagnuje. Jaké jsou hlavní příčiny nepříliš optimistických výhledů? Svět se s příchodem nové administrativy ve Spojených státech změní. Ambiciózní cíle Donalda Trumpa budou mít vliv na nové geopolitické uspořádání světa, nové rozložení mocenských a ekonomických sil, ochranu domácího trhu a posílení v oblasti surovinové politiky. Jak se změní evropská politika? Jaké dopady můžeme očekávat? Posílíme nebo naopak rozvolníme regulaci? Necháme se zatlačit americkou expanzivní politikou do kouta? Budeme pokračovat v Green Dealu, ESG, zvyšovat výdaje na obranu a kyberbezpečnost a snižovat konkurenceschopnost? To jsou klíčové otázky a témata pro unikátní diskusní setkání nazvané Excellence in Finance 2025. Toto výjimečné setkání se uskuteční 22. ledna 2025 v PressCentru ČTK a organizuje jej Klub finančních ředitelů ve spolupráci se svými partnery: ICZ, ČSOB, PRE, Strategic Partnership, A11, BDO, ČTK Connect, Dobrá Nálada a Think.Do.