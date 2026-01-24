Excellence in Finance 2026 – česká ekonomika má potenciál růstu, ale zároveň potřebuje odvážnější reformy a lepší investiční podmínky

Diskuse potvrdila, že česká ekonomika má potenciál růstu, ale zároveň potřebuje odvážnější reformy a lepší investiční podmínky. Kriticky byl zmíněn pokles investičních pobídek v posledních letech a potřeba více podporovat nejen zahraniční kapitál, ale i české firmy a reinvestice zisků, včetně inspirace modely typu „zdanění až při výplatě“ a podpory růstu technologických firem.
Důležitou část programu tvořily konkrétní příklady z praxe. Zaznělo, jak budovat technologickou platformu v evropském měřítku, jak rozvíjet energetické služby s vysokou přidanou hodnotou a jak řídit firmy napříč regiony i v náročných tržních podmínkách. Opakovaně se potvrdilo, že efektivita, výběr správných projektů a dobré finanční řízení jsou klíčové pro udržení výkonnosti i v cyklických odvětvích.
Významný prostor byl věnován financování růstu a kombinaci nástrojů – od bankovního financování přes kapitálové trhy až po strukturované formy financování a PPP projekty, které budou klíčové pro rozvoj kritické infrastruktury. Shoda panovala na tom, že zdroje v ekonomice existují, ale je nutné je lépe mobilizovat a využívat s pákovým efektem.
Samostatným pilířem konference byly technologie, digitalizace, cloud i lokální řešení s rychlými dopady. Výhled technologických trendů doplnily praktické ukázky nástrojů pro predikci, řízení a efektivní implementaci, včetně využití AI – s důrazem na to, že přínos je vysoký, ale je potřeba řešit i rizika.
Velmi silným tématem a nejpraktičtějším diskusním blokem byla kyberbezpečnost. Shoda účastníků byla jasná: kybernetické hrozby patří mezi největší provozní i strategická rizika a firmy musí postupovat systematicky – od základních opatření až po vybudování robustní ochrany a krizové připravenosti.
Na závěr patří poděkování všem řečníkům, partnerům a organizátorům, kteří se podíleli na realizaci konference. Díky nim vznikl program, který spojil strategickou debatu s praktickými zkušenostmi, konkrétními nástroji a inspirací pro další rozvoj české ekonomiky i jednotlivých firem.
