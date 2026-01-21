Excellence in Finance 2026 – mimořádné diskusní fórum stratégů, bankéřů, ekonomů, průmyslníků a politiků

Na konferenci vystoupí a úvodní řeč pronese pan Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR. Asistovat mu budou pánové Tomáš Nidetzký (Národní rozvojová banka) a Mojmír Hampl (Národní rozpočtová rada), kteří se budou věnovat dostupným finančním prostředkům a projektům s pákovým finančním efektem (PPP projekty). Pan Petr Michal (advokátní kancelář Portos) se změří na investiční pobídky pro zahraniční a tuzemské investory.
Druhý blok bude věnován nejlepší praxi v oblasti strategie a řízení a diverzifikaci portfolia. Vystoupí zástupci nejlepších společností, CEO a CFO oceněných společností CFO Clubem CZ za rok 2025. Prezentovat budou pánové Oskar Zahn, Eurowag, Jaroslav Macek, Elevion Group B.V., Pavel Elis, PRE a. s. a Patrik Choleva ze Skanska CE.
O tom, jak financovat ekonomický růst a transformaci budou hovořit zástupci bank, Burzy cenných papírů, zástupce Hospodářské komory a unikátního projektu Finobce. Vystoupí pánové Ján Lučan, ČSOB, Petr Koblic, BCPP, František Jochman, Hospodářská komora a pan Simon Slanina, autor a zakladatel projektu Finobce.
Budoucnost světa i podnikání ovlivňují nové technologie a inovace. O trendech v této oblasti bude hovořit Václav Špáňa, Gartner, o cloudových řešení a úsporách se dozvíte od Martina Šafránka, NESS, Bernd von Staa ze společnosti msg global solution představí Excellence in Finance, Jakub Jedlinský, Altlift, představí unikátní modelovací nástroje, které se používají pro modelování a predikce ekonomiky v USA a aplikují se v podnikové ekonomice. Michal Černý, nobid.deals, na praktických příkladech ukáže nástroje AI, které zvýší výkonnost a hodnotu firmy.
V roce 2025 bylo v ČR zaznamenáno více než 100 mil. hackerských útoků. Byla připravena nová legislativa, která se dotýká nás všech. Proto je poslední blok věnován kybernetické bezpečnosti. Dozvíte se, jak moc se Vás dotýká nová legislativa, ale především jak předcházet kybernetickým útokům a minimalizovat vaše rizika. O nelepší praxi se s Vámi podělí pánové Jakub Rejzek, Výbor nezávislého ICT průmyslu, Marek Kovačík, BDO, Dan Rosendorf, ICZ Holding, Michal Zedníček, ALEF NULA a David Račanský, ARES Cyber Defense. Moderátorem tohoto bloku je pan Václav Špáňa, Garter.
Po vyčerpávajícím dnu se účastníci Excellence in Finance mohou těšit na The Business Cocktail by msg Plaut.
Poděkování patří všem partnerům akce a partnerům CFO Club CZ, kterými jsou Strategic Partnership, Drivalia Lease, skupina PRE, Skanska CE, skupina ČEZ, NESS, NEWPS.CZ, Software602, ARES Cyber Defense, msg Plaut, Finboce, PORTOS a Burza cenných papírů Praha.
Spoluorganizátorem akce jsou msg Plaut a Hospodářská komora Praha Jihozápad.
Více informací na www.cfoclub.cz
Zdroj: Klub finančních ředitelů