Exclusive Tours otevírá českým klientům VIP svět Belmondu

Výhody za stovky dolarů
U pobytů v hotelech klienti automaticky dostávají snídani pro dva, prioritní upgrade pokoje, možnost early check-in i late check-out a hotelové kredity v hodnotě stovek dolarů na služby podle vlastní volby; od večeře v michelinské restauraci po wellness. U rezervací vlaků a říčních plaveb navíc voucher na 500 amerických dolarů využitelný na další zážitek v rámci skupiny. Zájemci se díky tomu mohou také dostat na neveřejné akce a k nabídkám, které se mimo Bellini Club nedistribuují.
„V praxi to znamená, že klient, který si přes Exclusive Tours objedná pobyt například v benátském Belmond Hotel Cipriani, dostane navíc to, co by samostatnou rezervací nezískal, a mnohdy i za výhodnější sazby“, říká Dominik Kohel, výkonný ředitel privátní cestovní kanceláře Exclusive Tours.
Kde se klientům otevírají dveře
Portfolio Belmondu patří k absolutní špičce světového cestování. V Evropě se v něm objevuje vyhlášený Cipriani v Benátkách či Splendido v Portofinu, v Africe Savute Elephant Lodge uprostřed botswanské divočiny. Mimo to do skupiny patří skoro polovina „luxusních hotelů na kolejích“ na světě:
S pěti hvězdičkami se jejich klienti mohou svézt mimo jiné například ikonickým Venice Simplon-Orient-Expressem, který ve svých vagonech oživuje autentickou atmosféru art deca z 20. a 30. let minulého století. Pro ty, kteří touží po britské eleganci a krásách skotské vysočiny je ideální Royal Scotsman – unikátní „šlechtické sídlo na kolejích“. Milovníky exotiky v jihovýchodní Asii nadchne Eastern & Oriental Express v koloniálním stylu s prvky asijského designu a pro ty, kdo hledají klid hor nabízí Belmond od roku 2017 také Andean Explorer v jihoamerických Andách.
Klub pojmenovaný po koktejlu
Název Bellini Club odkazuje na slavný koktejl z prosecca a pyré z bílých broskví, který v roce 1948 vytvořil Giuseppe Cipriani v benátském Harry's Baru. Cipriani později založil i hotel, který je dnes součástí portfolia Belmondu a od něhož se jméno klubu odvíjí.
Klub jen pro zvané
Do Bellini Clubu se nelze přihlásit. Belmond zve členy výhradně podle svého uvážení a Exclusive Tours se tak zařadil mezi několik vybraných partnerů na světě. Skupina nabízí zprostředkovatelům také známější program Virtuoso, ten se ale vztahuje pouze na hotelovou část portfolia. Bellini Club pokrývá portfolio celé.
„Pro naše klienty to znamená dvě věci," shrnuje Kohel a dodává: „Výrazně lepší podmínky u každé rezervace a přístup k zážitkům, které by byly bez tohoto členství nedostupné."
Zdroj: PR Clinic