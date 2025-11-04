Executive Academy pomůže vědcům udělat první krok z laboratoře do byznysu

Praha 4. listopadu 2025 (PROTEXT) - 
  • V Praze začíná 5. listopadu první ročník unikátního vzdělávacího programu pro výzkumníky Executive Academy. 
  • O získání základních manažerských dovedností je mezi vědci zájem. Do prvního běhu akademie se přihlásilo třikrát více zájemců, než je jeho kapacita.

Nový program Executive Academy pomáhá vědcům z biotechnologických a příbuzných oborů rozvíjet manažerské dovednosti a naučit se přenést výsledky výzkumu do praxe. Na úvodním kick-off meetingu se 30. října již setkali účastníci akademie, jejich lektoři, pořadatelé, zástupci partnerů a další osobnosti z biotechnologické komunity. 

Executive Academy je součástí projektu Lorem Ipsum Academy, který vznikl propojením tří organizací – Prague.bio, Technologické gramotnosti a IP Lab Ventures. Společně pokrývají celou cestu komercializace od vědeckého nápadu po úspěšnou firmu.

„České vysoké školy připravují špičkové vědce, ale ne manažery. Executive Academy nabízí jako první program svého druhu v Česku praktickou podporu těm, kteří se rozhodli přesunout z laboratoře do komerční sféry,“ říká Ludmila Součková, manažerka Executive Academy z asociace Prague.bio.

Důležitost projektu podtrhuje i osobnost prof. Jana Konvalinky, ředitele Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB) a hlavního ambasadora programu: „Jako někdo, kdo strávil desetiletí v české vědě, vidím každý den nevyužitý potenciál našich vědeckých objevů. Máme špičkový výzkum, talentované lidi, ale často nám chybí odvaha a znalosti udělat ten klíčový krok z laboratoře do praxe. Lorem Ipsum Academy není jen další vzdělávací program. Je to most, který jsem v našem systému dlouho postrádal."

Program Executive Academy tvoří osm tematických workshopů vedených mezinárodními lektory – špičkami ve svém oboru. Dvanáct vybraných účastníků z řad postdoktorandů 
a doktorandů biotechnologických oborů zde získá:

  • vzdělání v oblasti řízení a komercializace vědeckých projektů, jejich financování, jednání s investory, právního základu i leadershipu, 
  • mentoring od zkušených manažerů a investorů z technologického sektoru,
  • networking s klíčovými hráči ekosystému – od institucí přes investory po průmyslové partnery.

„Společně přinášíme něco, co tu chybělo. Lorem Ipsum Academy je určena těm, kteří chtějí založit či řídit biotechnologickou firmu, ale chybí jim manažerské vzdělání a praxe a chtějí lépe porozumět propojení vědy a byznysu,“ doplňuje Petra Kinzlová, ředitelka Prague.bio.

Spuštění Lorem Ipsum Academy podpořily Nadační fond IOCB Tech a Česká spořitelna.

 

Více informací o programu je k dispozici na: www.loremipsumacademy.cz/executive-academy

 

Prague.bio:

Spolek Prague.bio vznikl v roce 2023 s cílem propojit zástupce vědy a výzkumu, průmyslových firem, startupů a investorů v oblasti biotechnologií, vývoje nových léčiv, diagnostiky a zdravotnických technologií. Jeho posláním je vytvořit z ČR biotechnologické centrum střední Evropy a posílit mezinárodní viditelnost zdejšího biotechnologického sektoru. K významným aktivitám patří každoroční Prague.bio Conference, jejíž třetí ročník se uskutečnil letos 25. září v Praze.

Prague.bio nyní sdružuje na čtyři desítky členů. Patří mezi ně přední akademické instituce, jako jsou např. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, ale i významné firmy z oboru, jako jsou např. Zentiva, Bristol Myers Squibb, SOTIO Biotech, Arxada nebo nadějné startupy DIANA Biotechnologies, SigutLabs či inkubátor i&i Prague.

 

 

