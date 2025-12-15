Exekutorská komora ČR: Aktuální úprava tarifu je nedostatečná, modernizace exekučního práva je nutná

Praha 15. prosince 2025 (PROTEXT) - Exekutorská komora ČR upozorňuje, že nová úprava exekutorského tarifu platná od 1. ledna 2026 nepřináší řešení dlouhodobě neudržitelné situace v odměňování soudních exekutorů. Navýšení náhrady paušálních výdajů o 1000 korun u dluhů nad 5000 korun nestačí na pokrytí reálných nákladů, ani stabilizaci exekučního systému. To přitom ohrožuje dostupnost spravedlnosti a vymahatelnost práva, na kterou občané spoléhají. Komora je připravena jednat s novým ministrem spravedlnosti nejen o relevantním navýšení exekutorského tarifu, ale i o širší modernizaci exekučního práva tak, aby soudní exekutoři mohli nadále plnit nezastupitelnou roli v právním státě.

Exekutorská komora přijímá s povděkem poslední úpravu exekutorského tarifu, současně ji však považuje za úpravu spíše kosmetickou, která neřeší podstatu problému. Drobné navýšení náhrady hotových výdajů u části případů je ve světle dvacetiletého zmrazení tarifu zcela nedostatečné a nemůže vyvážit dramatický růst nákladů, ani vzrůstající náročnost agendy,“ říká Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory ČR, a dodává: „Stát by neměl přenášet náklady vymáhání na všechny daňové poplatníky, ale naopak umožnit, aby profese soudních exekutorů byla udržitelná.“

Tarif zaostává dvacet let

Exekutorský tarif nebyl valorizován více než dvě dekády. Náhrada hotových výdajů je stejná od roku 2006, ačkoli kumulovaná inflace dosáhla 53 %, poštovné se zvýšilo o 200 %, výrazně stouply náklady na pohonné hmoty nebo energie a exekutoři současně nesou náklady na digitalizaci, kyberbezpečnost a další povinnosti, které stát průběžně přenáší na jejich agendy. Minimální odměna byla od roku 2001 naopak snížena, a to v roce 2017, přestože průměrná mzda vzrostla o téměř 75 %. „Nůžky mezi náklady a regulovanými příjmy jsou rozevřené do extrému. Výkon profese se stává ekonomicky neudržitelný. Exekutor přitom ze zákona nesmí mít jiný příjem,“ vysvětluje Mlynarčík.

Úbytek exekutorů ohrožuje dostupnost spravedlnosti

Dlouhodobě napjatá ekonomika exekutorských úřadů se promítá do snižujícího se počtu exekutorů. Většina z nich končí právě z ekonomických důvodů. Situace je tak závažná, že v roce 2024 muselo ministerstvo spravedlnosti zrušit devatenáct trvale neobsazených a sedm uvolněných úřadů, které se nepodařilo znovu obsadit. Na začátku příštího roku bude muset Exekutorská komora ČR podat návrh na zrušení minimálně dalších tří úřadů. V některých obvodech dnes nepůsobí žádný exekutor, což komplikuje dostupnost služeb pro věřitele i dlužníky.

Aktuální změna tarifu problémy neřeší

Navýšení paušální náhrady hotových výdajů jen u části případů zavádí dva různé režimy a dále zvyšuje administrativní náročnost. Novelizace navíc vůbec nevyřešila odměňování v exekucích na nepeněžitá plnění, například vyklizení bytu či odstranění černé stavby, kde odměna i přes drobné navýšení zůstává zlomková ve srovnání s reálnými náklady. „Když pronajímatel bytu potřebuje vyklidit neplatiče, často nenajde exekutora, který to dokáže provést bez finanční ztráty. To je stav, který není akceptovatelný pro věřitele, ani pro soudní exekutory,“ říká Mlynarčík.

Komora je připravena k jednání s novým ministrem

Novému ministrovi spravedlnosti, vládě i parlamentu jsme připraveni nabídnout zkušenosti z praxe a odborné argumenty při hledání vyvážených řešení. Budeme podporovat stabilitu právního prostředí i kvalitu legislativního procesu – to je základ fungující justice i celé společnosti,“ říká Mlynarčík. Komora chce jednat o spravedlivě nastavené odměně, úpravě hotových výdajů, modernizaci exekučního řádu, zjednodušení srážek ze mzdy, rychlejší digitalizaci justice i lepším využití exekutorů v nesporných řízeních či při doručování. Cílem je stabilizovat systém a zajistit rovnováhu mezi právy věřitelů a dlužníků.

 

Exekutorská komora České republiky je zřízena zákonem č. 120/2001 Sb. a je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory ze zákona povinné. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem. Další podrobnosti na https://www.ekcr.cz/.

Exekuce představuje proces vymáhání dluhu. Účastníky exekučního řízení jsou povinný a oprávněný. Povinný je dlužník, který řádně a včas nesplnil dluh potvrzený vykonatelným soudním rozhodnutím či jiným exekučním titulem. Oprávněný je věřitel, jehož pohledávka nebyla dobrovolně uhrazena ve lhůtě stanovené exekučním titulem. Pouze oprávněný může podat návrh na zahájení exekuce. Exekuční řízení upravuje primárně zákon č. 120/2001Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů v účinném znění.

Zdroj: Exekutorská komora ČR

