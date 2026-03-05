Experiment 72 hodin ukazuje, jak jsou Češi připraveni na krizi

Co je projekt 72 hodin?
Projekt sleduje, jak lidé reagují na krizový scénář simulující několikadenní přežití bez základní infrastruktury a vlastního pohodlí. Náhodně oslovení účastníci dostali jediný úkol: během pěti minut vyčlenit doma do vyznačeného prostoru (čtverce) vše, co by jim mělo stačit na přežití tří dnů bez základní infrastruktury.
O týden později se setkali na společném místě, kde odborníci zanalyzovali jejich výbavu a poskytli zpětnou vazbu. Následně byli vybráni tři lidé, kteří vstoupili do uzavřeného prostoru a strávili zde 72 hodin pouze s tím, co si sami přinesli. Bez kontaktu s okolím, bez signálu a s postupně se měnícími podmínkami, které prověří jejich schopnost spolupráce, improvizace i psychickou odolnost.
Za projektem 72 hodin stojí uskupení czeXperiment, který otevírá důležité společenské otázky formou experimentů.
Po skončení experimentu 6. března bude následovat zpětná vazba, kdy odborníci společně s účastníky vyhodnotí rozhodující momenty, chyby i strategie přežití a položí otázku, která míří ke každému divákovi: Jak jste připraveni vy?
Proč 72 hodin?
Projekt reaguje na rostoucí důraz na osobní připravenost obyvatelstva při mimořádných událostech, od výpadků infrastruktury po přírodní katastrofy, a to ve světle celosvětových událostí. Cílem není testovat jednotlivce, ale otevřít veřejnou diskusi o reálné připravenosti společnosti a ukázat, že klíčovým faktorem zvládání krizí je spolupráce.
Časová linie experimentu:
- Oslovení veřejnosti – náhodní lidé dostávají výzvu připravit se na krizovou situaci.
- 5 minut na balení – účastníci doma spontánně vybírají vybavení pro přežití.
- Společné setkání a analýza – odborníci hodnotí výbavu a strategie jednotlivců.
- Výběr trojice účastníků – vstup do izolovaného prostoru.
- 72 hodin v uzavřeném prostředí – simulace krizových podmínek a rozhodování v reálném čase.
- Závěrečná reflexe – vyhodnocení chování a doporučení pro veřejnost.
Zajímavosti:
- Experiment sleduje reálné chování lidí bez přípravy, nikoli modelové scénáře.
- Účastníci mají pouze to, co si sami spontánně připraví.
- Pravidla v průběhu pobytu se mohou měnit – testována je adaptace na nejistotu.
- Projekt propojuje veřejnou edukaci, sociální experiment a odborné hodnocení.
czeXperiment je český mediální projekt, který formou sociálních experimentů otevírá důležité společenské otázky.
„Možnost realizovat experiment v Křižíkových pavilonech na Výstavišti Praha je pro nás klíčová. Prostor nám umožňuje bezpečně a profesionálně vytvořit simulované prostředí krizové situace a zároveň nabídnout divákům silný vizuální zážitek,“ chválí si spolupráci Jan Látal, autor projektu.
www.navystavisti.cz / www.72h.gov.cz
Zdroj: Výstaviště Praha
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.