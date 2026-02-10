Expo 2025 v Ósace zveřejnilo data o výstavě

Tento soubor představuje širokou škálu informací, které ilustrují, jak se různorodá skupina lidí, včetně návštěvníků, oficiálních účastníků, vystavujících sponzorů a provozního personálu areálu spojila, aby umožnila konání této globální akce.
Data zahrnují podrobnosti, jako jsou demografické údaje o návštěvnících podle věku a regionu bydliště, záznamy o činnosti dobrovolníků přímo na místě a záznamy o událostech během celého období konání výstavy.
Materiály organizátorů v angličtině jsou k dispozici ZDE.
Zdroj: Igor Záruba