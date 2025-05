Expo uvidí Dny Plzeňského kraje

Stávající téma a celková koncepce letošní světové výstavy Expo 2025 v Ósace má za cíl motivovat návštěvníky k zamyšlení nad tím, jak chtějí žít a jak mohou maximalizovat svůj osobní potenciál. Podtémata výstavy se budou věnovat záchraně životů, jejich posílení a spojování. Zvolené ústřední téma i dílčí podtémata dávají České republice jedinečnou příležitost posílit její dobré jméno v Japonsku i v širším regionu a tamním návštěvníkům představit talent i kreativitu jejích obyvatel.

„U toho nesmí chybět Plzeňský kraj,“ říká hejtman Kamal Farhan a dodává: „Chceme světu ukázat nejen sílu a potenciál Plzeňského kraje, ale také přivézt do regionu zpět nové impulzy, inspiraci a zkušenosti. Jsem hrdý na to, co náš kraj dokáže nabídnout – od kulturního bohatství v podobě Plzeňské filharmonie, inovace a tradice našich firem až po talent a nápady našich studentů. Věřím, že díky Expo 2025 rozšíříme nejen své obchodní vazby, ale také přineseme novou energii pro další rozvoj Plzeňského kraje.“

Kulturní diplomacie v Japonsku

Plzeňský kraj je aktivním krajem, protože se do Expo 2025 zapojí jako jeden z mála přímo programem v Českém pavilonu. V týdnu od 2. do 7. září 2025 se v Ósace uskuteční Dny Plzeňského kraje. V rámci interaktivního programu se mimo jiné představí Plzeňská filharmonie, na jejíž vystoupení a cestu do Japonska přispěl Plzeňský kraj.

„Prezentace Plzeňského kraje na světové výstavě je skvělou příležitostí, jak rozšířit naši kulturní diplomacii a posílit vnímání značky Plzeňského kraje v zahraničí. Věřím, že kromě kulturních zážitků navážeme nové kontakty, které obohatí naše kulturní instituce i turistický ruch. Expo je místem inspirace a my chceme být jeho aktivní součástí,“ říká k zapojení kraje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka.

Pod heslem Zažij Plzeňský kraj na vlastní kůži budou moci návštěvníci Expa ochutnat plzeňské pivo, regionální gurmánské speciality a objevit známá i turisticky méně „provařená“ místa napříč celým krajem.

Vzdělávací program pro žáky

Plzeňský kraj spouští unikátní vzdělávací program DRESS UP & STAY HOME, jehož cílem je systematicky podporovat rozvoj regionu prostřednictvím osobní globální zkušenosti studentů krajských středních škol. Program umožní vybraným žákům účast na mezinárodních akcích, jako je světová výstava Expo nebo mistrovství odborných dovedností WORLDSKILLS, a přenést nové podněty zpět do Plzeňského kraje. A právě Expo je onou příležitostí pro 69 vybraných studentů krajských středních škol.

Plzeňský kraj si klade za cíl dlouhodobě rozvíjet prostředí, ve kterém budou působit lidé s mezinárodním rozhledem a schopností využívat globální trendy ve prospěch místního rozvoje. Jednotlivci se zahraničními zkušenostmi dnes často postrádají partnery a systémovou podporu pro zavádění inovací. Program DRESS UP & STAY HOME proto usiluje o generační změnu: každoročně vytvářet dostatečně širokou skupinu studentů se zahraničními zkušenostmi, kteří budou motivováni k aktivnímu působení ve svém regionu.

Program se opírá o myšlenkový rámec Global thinking – Local acting – Regional wellbeing:

Global thinking: Umožnit každoročně dvěma procentům aktivních studentů středních škol v Plzeňském kraji osobní účast na mezinárodních akcích typu WORLD Expo, WORLDSKILLS SUMMIT a dalších.

Local acting: Podporovat přenos globálních trendů – v oblasti technologií, kultury, environmentu i vzdělávání – do každodenního života v kraji.

Regional wellbeing: Přispět k posílení konkurenceschopnosti a kvality života v Plzeňském kraji prostřednictvím implementace těchto trendů.

Zapojení škol a studentů

Do programu je aktuálně zapojeno 35 středních škol z celého Plzeňského kraje. Z těchto škol je vybráno 69 studentů ve věku 17 až 18 let, kteří splňují požadavek znalosti angličtiny minimálně na úrovni B2. Tito studenti získají možnost reprezentovat kraj na vybraných mezinárodních akcích a poté se aktivně zapojí do přenosu nových zkušeností do života regionu.

V rámci studijního pobytu v trvání 14 dnů v Japonsku čeká studenty kromě čtyřdenní exkurze na Expo 2025 v Ósace návštěva národního muzea nové vědy a inovací Miraikan v Tokiu, návštěva japonských centrál firem působících v regionu, návštěva japonských škol atd. včetně přejezdu Shinkanzenem na trase Tokio – Ósaka.

„Naším cílem je vychovávat generaci mladých lidí, kteří budou schopni vnímat svět v širších souvislostech, přemýšlet globálně a zároveň jednat lokálně ve prospěch našeho regionu. Účast na významných světových akcích, jako je Expo 2025, jim umožní načerpat inspiraci, zkušenosti i nové kontakty. Tyto podněty následně přenesou zpět do Plzeňského kraje, kde přispějí k rozvoji inovací, posílení komunitního života a zvýšení kvality života nás všech. Věříme, že díky tomuto přístupu budeme schopni budovat prosperující a konkurenceschopný region, který obstojí v globální konkurenci a přitom si zachová své jedinečné hodnoty,“ říká náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc k programu a připomíná, že Plzeňský kraj vložil do projektu osm milionů korun.