FaBrika otevírá call centrum pod Ještědem

Liberecké call centrum YesPojisteni.cz se nachází v širším centru města, v Chrastavské ulici. „Liberec je krásné město a našli jsme tu skvělé prostory. Naprosto odpovídaly našim představám a požadavkům. Máme řadu nových klientů a také těm budeme z nového call centra dodávat špičkový servis. Moc díky všem, kdo se na jeho vybudování podíleli,“ říká Jan Vlček, CEO a spoluzakladatel společnosti FaBrika.
V čele libereckého týmu operátorů stojí Šárka Rydvalová, která má dlouholeté zkušenosti s vedením telesales specialistů. „Se Šárkou jsem v Liberci kdysi pracoval, známe se opravdu dlouho. Má výsledky, energii a cit pro obchod. Věděl jsem, že jestli někdo, tak právě ona má být naším severočeským teamleaderem. Jsem rád, že moji nabídku přijala,“ říká Ladislav Griga, Head of Telesales ve společnosti FaBrika.
Také liberecké call centrum využívá CRM systém vyvinutý přímo IT specialisty FaBriky. Operátoři tak mimo jiné okamžitě vědí, jaké pojištění zákazník poptává a jsou připraveni mu pomoci v každém kroku sjednání pojistky. To například velmi oceňují cizinci, kteří pro pobyt v České republice potřebují komerční zdravotní pojištění nebo provozovatelé motorových vozidel. Samozřejmostí je rozsáhlá a propracovaná omnichannel komunikace. Interní systém call centra se zároveň opírá o systémy pracující s umělou inteligencí.
„Vnímáme, že o profesionální služby call center našeho střihu je zájem a jejich provoz neustále vylepšujeme. Kromě toho si zakládáme i na kvalitní fyzické distribuci pojištění. Spolu se zavedeným online srovnávačem tak poskytujeme ucelenou prodejní strukturu, ze které těží jak lidé hledající kvalitní a výhodné pojištění, tak naši B2B partneři,“ uzavírá obchodní ředitel společnosti FaBrika Jan Švandrlík.
O FaBrice
FaBrika je progresivní fintech společnost nabízející moderní řešení pro plně funkční prodejní ekosystémy. Vyvíjí a poskytuje softwarové nástroje pro online prodej a disponuje vlastními multijazyčnými call centry pro B2C a B2B transakce. FaBrika zastřešuje web YesPojisteni.cz, jeden z největších srovnávačů pojištění. Spolupracuje s mezinárodními pojišťovnami i s retailovými skupinami.
Zdroj: FaBrika ads s. r. o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59543.