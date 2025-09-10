Face Your Fear: OKTAGON staví svou budoucnost na odvaze čelit strachu

Autor:
  14:26
Praha 10. září 2025 (PROTEXT) - Sportovní organizace OKTAGON zahájila novou kapitolu své existence s mottem Face Your Fear. Strach není překážkou, ale součástí cesty – a přesně to teď určuje směr celé značky. Po téměř deseti letech na trhu přichází společnost s rebrandingem, který osloví domácí i světové publikum.

Přirozený vývoj značky i reakce na aktuální dobu

Po téměř deseti letech OKTAGON nahradil heslo: "V každém z nás je bojovník". Podle průzkumu[1], který si organizace nechala vypracovat, se fanoušci s heslem ztotožnili – 72 % dotazovaných slogan spojuje s organizací OKTAGON. "Už jsme cítili, že je potřeba se posunout dál," říká spoluzakladatel OKTAGONu Pavol Neruda. "Nová esence vychází z našeho předešlého hesla, že v každém z nás je bojovník. My jsme za ty roky poznali, že právě schopnost čelit svému strachu je to, co z nás dělá bojovníky – ať už jde o boj v kleci nebo v životě. Face Your Fear je silné motto, které tuto filozofii vystihuje."

Podle promotéra a spolumajitele OKTAGONu Ondřeje Novotného jde navíc o důležité aktuální téma, které má potenciál rezonovat s celou společností i napříč státy. “Myslím, že je v dnešní době potřeba být odolnější. Je velmi snadné podlehnout strachu a panice. Schopnost čelit strachu nám pomáhá růst a stát se silnějšími. A to je poselství, které přesahuje klec.”

Nová éra organizace

Rebranding reaguje na dynamický růst firmy v posledních letech. Z malé regionální promoce se stal evropský lídr, který dokáže vyprodat nejen arény, ale i celé stadiony. V Německu OKTAGON v minulém roce vytvořil světový rekord MMA eventu s účastí téměř 60.000 fanoušků. "Bylo potřeba přejít na globálně srozumitelné poselství, které bude firma prezentovat i na zahraničních trzích, vypuštěním zkratky MMA z názvu organizace se celá naše prezentace zjednodušuje a následuje globální trendy. Jedná se o celkovou změnu DNA značky, která se promítne do našeho obsahu, merche, spoluprací s partnery a dalších oblastí," vysvětluje Jiří Sainer, Head of Brand Marketing OKTAGONu. "Většina značek staví své kampaně na pozitivních sloganech, ale my jsme šli opačnou cestou. Strach vnímáme jako přirozenou součást boje i života."

Svou novou esenci představil OKTAGON během turnaje OKTAGON 72 v pražském Edenu speciálním videem, jež vzniklo ve spolupráci se slovenskou tvůrčí skupinou OPA. Před turnajem v Edenu odhalila organizace také speciální mural v pražském Smíchově, který vznikl na počest dvou hlavních tváří první dekády organizace – Karlose Vémoly a Attily Végha. Mural vytvořilo kreativní studio drawETC. K nové filozofii vznikla také webová stránka Face Your Fear. Součástí rebrandingu byla mimojiné úprava loga do čistší a kompaktnější verze. V další fázi rebrandingu budou hrát klíčovou roli zápasníci, kteří budou hovořit o svém strachu i o tom, jak mu čelí. Jedním z takových příkladů je video se slovenskou zápasnicí Lucií Szabovou, ve kterém mluví o svém strachu ze ztráty kariéry kvůli mateřství. OKTAGON také navázal nová partnerství nejen s neziskovými organizacemi jako je F*ck Cancer nebo Liga za duševné zdravie. Spolupráce s druhou jmenovanou organizací bude poprvé prezentována na turnaji OKTAGON 77 v Bratislavě.

Značka s globální ambicí

OKTAGON se stal fenoménem nejen v Česku a na Slovensku, ale i v zahraničí. Společnost chce vyprávět další příběhy svých sportovců, ale i významných osobností z jiných odvětví. Face Your Fear vyvrcholí příští rok v rámci 10. narozenin OKTAGONu. Kulaté výročí přinese celou řadu nových projektů. Fanoušci se mohou už nyní těšit například na vícedenní event na pražské Štvanici. Právě tam totiž proběhne velkolepá oslava první dekády organizace.

 

O sportovní organizaci OKTAGON:

OKTAGON je největší evropskou organizací pořádající turnaje smíšených bojových umění. Od svého vzniku v roce 2016 uspořádala turnaje v Česku, Slovensku, Německu a Velké Británii. V říjnu 2024 pak stanovila světový rekord návštěvnosti MMA galavečera a upevnila tak svou pozici v rámci evropských, ale i světových organizací. Mezi nejvýraznější tváře OKTAGONu patří Patrik Kincl, Makhmud Muradov, Kerim Engizek, Max Holzer či Christian Eckerlin.

 

[1] Průzkum zhotovila společnost Behavio v únoru roku 2025. Dotazováno bylo celkem 1000 respondentů z Česka napříč pohlavím i věkovými kategoriemi.

 

Zdroj: OKTAGON

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Stvrzeno podpisy. V pražské letecké záchrance budou létat armádní lékaři

Armádní lékaři budou od roku 2029 létat v pražské posádce letecké záchranné služby (LZS), jejíž vrtulníky bude dál provozovat policie. Ministryně obrany Jana Černochová a pražský primátor Bohuslav...

10. září 2025  13:42,  aktualizováno  14:53

Oprava lázní i školní jídelny. Škoda v kauze zmanipulovaných zakázek činí 22 milionů

Rekonstrukce budovy městských lázní v Plzni na Denisově nábřeží a opravy domažlické školní jídelny se podle všeho týká zátah Národní centrály proti organizovanému zločinu, který v úterý na žádost...

10. září 2025  13:22,  aktualizováno  14:48

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídne k prodeji své nepotřebné kostýmy

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla příští týden provětrá divadelní fundus a nabídne do prodeje své nepotřebné divadelní kostýmy z opery, baletu, činohry i muzikálu....

10. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Loňské povodně způsobily v Jihočeském kraji škodu přibližně půl miliardy korun

Povodně v loňském září způsobily v Jihočeském kraji škodu přibližně půl miliardy korun. Voda v řekách začala stoupat po deštích od 11. září. Nakonec na řadě...

10. září 2025  13:06,  aktualizováno  13:06

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chystá se omezení dopravy na silnici I/50 u Uherského Hradiště - Vésky

10. září 2025  14:42

Hromadná nehoda omezila provoz v pražských Nuslích, jeden muž se zranil

K dopravní nehodě dvou osobních a dvou nákladních aut vyjížděly ve středu odpoledne pražské záchranné složky do čtvrti Nusle. Vozidla se střetla v ulici 5. května, nehoda na místě omezila provoz....

10. září 2025  14:42

Hazard na dálnici. Podívejte se, jak skrytá kamera natočila řidiče kamionů

V pravé ruce za jízdy drží telefon, do něhož se co chvíli dívá. Vedle řidiče kamionu mezitím jedou policisté, kteří jej po celou dobu natáčejí. Hlídky si šofér všímá až po minutě, kdy spustila...

10. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Návrh památníku příslušníkům RAF z Mladoboleslavska přinese umělecká soutěž

Podoba památníku příslušníkům RAF z Mladoboleslavska u Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi má vzejít z umělecké soutěže. Její podmínky a zadání...

10. září 2025  12:57,  aktualizováno  12:57

V Lesním parku Klimkovice bude fotografická instalace Bílé koule

V Lesním parku Klimkovice u Ostravy bude od soboty k vidění fotografická instalace Bílé koule, kterou připravilo pět studentů Institutu tvůrčí fotografie v...

10. září 2025  12:47,  aktualizováno  12:47

Koupaliště Flošna v H. Králové mělo letos druhou nejnižší návštěvu v historii

Městské koupaliště Flošna ve stotisícovém Hradci Králové mělo letos druhou nejnižší návštěvu ve své šestnáctileté historii. Od otevření 31. května do ukončení...

10. září 2025  12:45,  aktualizováno  12:45

Face Your Fear: OKTAGON staví svou budoucnost na odvaze čelit strachu

10. září 2025  14:26

Konírna jako luxusní garáž. V jičínském zámku objevili niky na uvazování koní

Vzácné pozůstatky zdobených výklenků pro uvazování koní ze 17. století se povedlo odkrýt při rekonstrukci obřadní síně na zámku v Jičíně. Stavbaři objevili deset nik s bohatou štukovou výzdobou, na...

10. září 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.