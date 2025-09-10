Face Your Fear: OKTAGON staví svou budoucnost na odvaze čelit strachu

Přirozený vývoj značky i reakce na aktuální dobu
Po téměř deseti letech OKTAGON nahradil heslo: "V každém z nás je bojovník". Podle průzkumu[1], který si organizace nechala vypracovat, se fanoušci s heslem ztotožnili – 72 % dotazovaných slogan spojuje s organizací OKTAGON. "Už jsme cítili, že je potřeba se posunout dál," říká spoluzakladatel OKTAGONu Pavol Neruda. "Nová esence vychází z našeho předešlého hesla, že v každém z nás je bojovník. My jsme za ty roky poznali, že právě schopnost čelit svému strachu je to, co z nás dělá bojovníky – ať už jde o boj v kleci nebo v životě. Face Your Fear je silné motto, které tuto filozofii vystihuje."
Podle promotéra a spolumajitele OKTAGONu Ondřeje Novotného jde navíc o důležité aktuální téma, které má potenciál rezonovat s celou společností i napříč státy. “Myslím, že je v dnešní době potřeba být odolnější. Je velmi snadné podlehnout strachu a panice. Schopnost čelit strachu nám pomáhá růst a stát se silnějšími. A to je poselství, které přesahuje klec.”
Nová éra organizace
Rebranding reaguje na dynamický růst firmy v posledních letech. Z malé regionální promoce se stal evropský lídr, který dokáže vyprodat nejen arény, ale i celé stadiony. V Německu OKTAGON v minulém roce vytvořil světový rekord MMA eventu s účastí téměř 60.000 fanoušků. "Bylo potřeba přejít na globálně srozumitelné poselství, které bude firma prezentovat i na zahraničních trzích, vypuštěním zkratky MMA z názvu organizace se celá naše prezentace zjednodušuje a následuje globální trendy. Jedná se o celkovou změnu DNA značky, která se promítne do našeho obsahu, merche, spoluprací s partnery a dalších oblastí," vysvětluje Jiří Sainer, Head of Brand Marketing OKTAGONu. "Většina značek staví své kampaně na pozitivních sloganech, ale my jsme šli opačnou cestou. Strach vnímáme jako přirozenou součást boje i života."
Svou novou esenci představil OKTAGON během turnaje OKTAGON 72 v pražském Edenu speciálním videem, jež vzniklo ve spolupráci se slovenskou tvůrčí skupinou OPA. Před turnajem v Edenu odhalila organizace také speciální mural v pražském Smíchově, který vznikl na počest dvou hlavních tváří první dekády organizace – Karlose Vémoly a Attily Végha. Mural vytvořilo kreativní studio drawETC. K nové filozofii vznikla také webová stránka Face Your Fear. Součástí rebrandingu byla mimojiné úprava loga do čistší a kompaktnější verze. V další fázi rebrandingu budou hrát klíčovou roli zápasníci, kteří budou hovořit o svém strachu i o tom, jak mu čelí. Jedním z takových příkladů je video se slovenskou zápasnicí Lucií Szabovou, ve kterém mluví o svém strachu ze ztráty kariéry kvůli mateřství. OKTAGON také navázal nová partnerství nejen s neziskovými organizacemi jako je F*ck Cancer nebo Liga za duševné zdravie. Spolupráce s druhou jmenovanou organizací bude poprvé prezentována na turnaji OKTAGON 77 v Bratislavě.
Značka s globální ambicí
OKTAGON se stal fenoménem nejen v Česku a na Slovensku, ale i v zahraničí. Společnost chce vyprávět další příběhy svých sportovců, ale i významných osobností z jiných odvětví. Face Your Fear vyvrcholí příští rok v rámci 10. narozenin OKTAGONu. Kulaté výročí přinese celou řadu nových projektů. Fanoušci se mohou už nyní těšit například na vícedenní event na pražské Štvanici. Právě tam totiž proběhne velkolepá oslava první dekády organizace.
O sportovní organizaci OKTAGON:
OKTAGON je největší evropskou organizací pořádající turnaje smíšených bojových umění. Od svého vzniku v roce 2016 uspořádala turnaje v Česku, Slovensku, Německu a Velké Británii. V říjnu 2024 pak stanovila světový rekord návštěvnosti MMA galavečera a upevnila tak svou pozici v rámci evropských, ale i světových organizací. Mezi nejvýraznější tváře OKTAGONu patří Patrik Kincl, Makhmud Muradov, Kerim Engizek, Max Holzer či Christian Eckerlin.
[1] Průzkum zhotovila společnost Behavio v únoru roku 2025. Dotazováno bylo celkem 1000 respondentů z Česka napříč pohlavím i věkovými kategoriemi.
Zdroj: OKTAGON