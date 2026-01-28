Fairbruary - měsíc Fairtrade nákupů. V únoru se rozhodujme při nákupech podle férového původu surovin

Autor:
  9:12
Praha 28. ledna 2026 (PROTEXT) - V únoru znovu proběhne kampaň “Fairbruary - měsíc Fairtrade nákupů”. Jejím smyslem je podpořit odpovědné nákupní chování a ukázat spotřebitelům, že i zdánlivě drobnými kroky mohou oni sami přispět k řešení celosvětových sociálních a ekologických problémů. Do kampaně se zapojuje mnoho obchodníků, ale především také řada firem, institucí a jednotlivců na straně spotřebitelů.

Fairtrade je obchod založený na partnerství a také certifikace zboží, které splňuje určité sociální, ekonomické a ekologické standardy. Smyslem této certifikace je poskytnout pěstitelům ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Pěstitelé dostávají v rámci systému Fairtrade za své kakao, kávu nebo jiné komodity výkupní cenu, která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu a zároveň umožňuje důstojné živobytí. Fairtrade tak znamená spravedlivější obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv a šetrnost k životnímu prostředí.

V současném světě se potýkáme s nerovnostmi mezi lidmi, dopady klimatické změny a ztrátou biodiverzity, což jako jednotlivci můžeme ovlivnit jen málo. Přesto nějaké možnosti máme. Změna našeho nákupního chování je zdánlivě drobnost, na které se můžeme podílet všichni,“ vysvětluje Lubomír Kadaně, ředitel Fairtrade Česko a Slovensko, a doplňuje: „Fairbruary je měsíční akce, během které chceme společně s obchodními partnery motivovat spotřebitele, aby o každodenních nákupech více přemýšleli, a to hlavně o původu surovin, které vkládají do svých košíků.“

Aktivity na podporu kampaně budou probíhat po celý únor. Nově se rozšiřují i na outdoorovou reklamu ve velkých městech v Česku a v Bratislavě na Slovensku. K vidění budou vizuály s fairtradovými produkty zapojených obchodních partnerů, ale i osvětové plakáty kampaně s kávou a banány. Ty budou v podobě A2 a A3 plakátů vyvěšovat i města podporující fair trade. Objeví se tak v Hodoníně, Kopřivnici, Valašských Kloboukách, Vsetíně i ve Žďáře nad Sázavou, Litomyšli i obci Otnice. Vizuály poběží také na sociálních sítích. Kreativní koncept vychází ze vzoru úspěšných kampaní v Německu, Švýcarsku, Dánsku, Belgii a Irsku.

Ve Žďáře nad Sázavou se podpoře pěstitelů ve světě věnují osvětovými akcemi i vlastní spotřebou celoročně: „Zapojením mezi Fairtradová města chceme dát najevo zájem o etické nakupování a společensky zodpovědný přístup ke spotřebě. Věřím, že můžeme inspirovat Žďáráky a třeba i ostatní města k zamyšlení, jak může každý z nás přispět k férovějšímu obchodu,“ popisuje starosta města Martin Mrkos. Na jednání a zasedání rady a zastupitelstva města pijí fairtradovou kávu a podílí se i na organizaci Férové snídaně nebo akce Výstava na stromech.

Do únorové kampaně se zapojí také influenceři a influencerky např. Terka Koubková, Denisa Kreglová, nebo Natalia Pažická, kteří obdrží balíčky s fairtradovými produkty. Společnost Manner do nich věnovala sušenkové oplatky, pražírna FairBio výběrovou zrnkovou kávu z Guatemaly, společnost Segafredo Zanetti mletou směs bio kávových odrůd z Hondurasu a Tanzánie, společnost J. J. Darboven směs bio a fairtradové kávy odrůdy Arabica, společnost Julius Meinl přidala kávové kompostovatelné kapsle s Arabicou z Hondurasu a Peru, společnost Action velikonoční vajíčka a řada dalších.

I jeden zakoupený výrobek nebo bábovka upečená z fairtradového kakaa může být pro někoho na druhém konci světa příležitostí ke spravedlivějšímu životu. Celosvětově je zapojeno do systému přibližně dva miliony pěstitelů. Fairtrade jim díky sociálním, ekologickým a ekonomickým standardům umožňuje uživit se důstojně vlastní prací a zároveň pečovat o životní prostředí.

V ČR a na Slovensku je nyní k dostání téměř 2 700 fairtradových výrobků. Nejoblíbenějšími fairtradovými produkty jsou v ČR kakao a káva. K dostání na českém trhu jsou také fairtradové růže, třtinový cukr, čaj, banány. U některých obchodníků lze koupit i fairtradovou bavlnu, víno, sušené ovoce, oříšky, džusy, limonády, ledovou kávu, kosmetiku, zmrzlinu nebo kokosové mléko.

Budeme rádi, pokud se spotřebitelé rozhodnou být součástí #Fairbruary a pomohou nám šířit tuto důležitou myšlenku. #Fairbruary @fairtradeczsk

Více na fairtrade.cz/fairbruary.

Fairtrade Česko a Slovensko, z.s., Již od roku 2004 pracujeme na zvyšování informovanosti o principech a smyslu systému Fairtrade. Přes 20 let už v České republice a přes 10 let na Slovensku zastupujeme globální organizaci Fairtrade International, jsme garantem vysoké kvality a důvěryhodnosti ochranné známky FAIRTRADE. Monitorujeme český a slovenský trh s fairtradovými výrobky a podporou uvědomělé spotřeby napomáháme k tomu, aby se fairtradové výrobky v co nejvyšší míře dostávaly do obchodní sítě v ČR a na Slovensku. Vedle spolupráce s obchodníky působíme také na širokou veřejnost, a to prostřednictvím aktivit, na kterých se podílíme, jako jsou kampaně Fairtradová města, Fairtradové školy nebo happening Férová snídaně. Více na www.fairtrade.cz.

Zdroj: Fairtrade Česko a Slovensko

