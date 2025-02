Fairbruary - měsíc Fairtrade nákupů. V únoru se rozhodujme při nákupech podle původu surovin

„Fairbruary je měsíční akce, během které chceme motivovat lidi, aby se zastavili, zamysleli a zkusili udělat malý krok směrem k férovější a udržitelnější budoucnosti. Aby nenakupovali více, ale aby více o nákupu přemýšleli a přemýšleli o původu surovin,“ vysvětluje Lubomír Kadaně, ředitel Fairtrade Česko a Slovensko.

V ČR a na Slovensku je nyní k dostání téměř 2 800 fairtradových výrobků. Nejoblíbenějšími fairtradovými produkty jsou v ČR kakao a káva. K dostání na českém trhu jsou také fairtradové růže, třtinový cukr, čaj, banány. U některých obchodníků lze koupit i fairtradovou bavlnu, víno, sušené ovoce, oříšky, džusy, limonády, ledovou kávu, kosmetiku, zmrzlinu nebo kokosové mléko.

Do kampaně se různé zapojily společnosti například Lidl s čokoládami a banány, Pfanner s fairtradovým džusem, Manner s oplatky, pražírna FairBio se zrnkovou kávou a mnoho dalších. „Chovat se zodpovědně je naprosto zásadní součástí naší nákupní politiky. Proto je pro nás důležité, aby každému, kdo je součástí našeho dodavatelského řetězce, byly zajištěny řádné pracovní podmínky a aby za svou práci obdržel spravedlivou odměnu. Tu nejlepší cenu zároveň chceme nabízet také našim zákazníkům. Proto nás tato společná únorová kampaň velmi těší,“ říká ředitel Nákupu společnosti Lidl Česká republika Konrad Senger.

I jeden zakoupený výrobek nebo bábovka upečená z fairtradového kakaa může být pro někoho na druhém konci světa příležitostí ke spravedlivějšímu životu. S Fairtrade mohou lidé v Africe, Asii a Latinské Americe dosáhnout lepších platových a pracovních podmínek, celosvětově je zapojeno do systému přibližně dva miliony pěstitelů. Fairtrade jim díky sociálním, ekologickým a ekonomickým standardům umožňuje uživit se důstojně vlastní prací a zároveň pečovat o životní prostředí.

Budeme rádi, pokud se spotřebitelé rozhodnou být součástí #Fairbruary a pomohou nám šířit tuto důležitou myšlenku.

#Fairbruary @fairtradeczsk

Fairtrade Česko a Slovensko, z.s., je platformou organizací občanské společnosti, které se zabývají etikou obchodu, globálním rozvojem, udržitelnou spotřebou, ochranou životního prostředí a lidských práv. Již od roku 2004 pracujeme na zvyšování informovanosti o principech a smyslu systému Fairtrade. Přes 20 let už v České republice a přes 10 let na Slovensku zastupujeme globální organizaci Fairtrade International, jsme garantem vysoké kvality a důvěryhodnosti ochranné známky FAIRTRADE. Monitorujeme český a slovenský trh s fairtradovými výrobky a podporou uvědomělé spotřeby napomáháme k tomu, aby se fairtradové výrobky v co nejvyšší míře dostávaly do obchodní sítě v ČR a na Slovensku. Vedle spolupráce s obchodníky působíme také na širokou veřejnost, a to prostřednictvím aktivit, na kterých se podílíme, jako jsou kampaně Fairtradová města, Fairtradové školy nebo happening Férová snídaně. Více na www.fairtrade.cz.