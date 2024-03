Faktory úspěchu společnosti Pepco. Oblíbený řetězec slaví otevření 300. prodejny v Česku

„Od otevření trhu jsme ušli dlouhou cestu, ale díky našim zákazníkům a kolegům jsme dosáhli tohoto milníku. Jsem rád, že v České republice mohou naši zákazníci nakupovat již ve 300 prodejnách. Je to známka toho, že značka Pepco je na trhu oblíbená a má potenciál dalšího růstu," říká Gergely Potyi, ředitel regionu Česká republika, Slovensko a Maďarsko.

Zdá se, že značka je nezastavitelná a dobývá srdce zákazníků po celé zemi. Kdo však stojí za tímto úspěchem?

Pepco neustále rozvíjí svůj sortiment a koncepci prodejen a jeho značka znamená vývoj. Jejich dětské oblečení a výrobky pro bytové dekorace jsou velmi oblíbené a za svůj úspěch vděčí svým kolegům a zákazníkům.

Vedle mnoha výkonných a pracovitých mužů jsou v představenstvu, ve vedení, mezi prodavači, manažery, skladníky a zákaznickými poradci, také ženy. Ženy tvoří až 93 % zaměstnanců společnosti Pepco v Evropě. Velkou měrou se podílejí na změnách v obchodním sektoru a vytvářejí nabídku, kterou si oblíbily miliony žen - zákaznic - v České republice.

"Ženy zastávají ve společnosti Pepco různé strategické pozice a myslím, že je to dobrý přístup. Otevřenost společnosti a podpora rozvoje žen pracujících ve společnosti Pepco se projeví ve větší efektivitě. Ženy dokonale chápou, jak důležitá je rodinná, srdečná a klidná atmosféra v prodejnách a otevřenost vůči potřebám zákazníků ," říká Barbora Stodolová, regionální manažerka pro Českou republiku.

Zákazníky společnosti Pepco jsou také většinou ženy!

Pokud jste někdy navštívili některou z 300 prodejen společnosti Pepco, všimli jste si, že i většinu zákazníků tvoří ženy. Podle jejich průzkumu tvoří 87 % zákazníků ženy, které se starají o domácnost a také o rodinu. Díky jejich koncepci zná značku Pepco 90-96 % žen z většiny trhů, na kterých působí, a dokonce si ji oblíbily.

Pepco má vysoce diverzifikovanou nabídku. Celkem přibližně 530 kategorií výrobků, z toho 23 % oblečení a doplňků pro dospělé a dětské oděvy, které tvoří přibližně 30 % nabídky řetězce, dále pak bytové doplňky, které tvoří 27 % sortimentu. Společnost pravidelně aktualizuje a obměňuje svůj sortiment, týdně představuje přibližně 250 nových výrobků a každou sezónu 130 nových kolekcí.

„Rozmanitost, ale vždy za mimořádně nízké ceny - to je to, co zákazníci najdou v našich prodejnách. Pod jednou střechou mohou nakoupit oblečení pro sebe a své blízké, ale také doplňky do domácnosti. Chápeme, jak důležitá je atmosféra, proto dbáme na příjemné prostředí v prodejnách a naši zaměstnanci jsou vždy připraveni poradit a pomoci. Jsem zaměstnancem Pepco, ale zároveň zákazníkem prodejny, a tento dvojí pohled mi umožňuje lépe pochopit a řešit očekávání lidí, kteří naše prodejny navštěvují“ konstatuje Lucie Dušková, vedoucí prodejny v Humpolci.

Skupina Pepco

Skupina Pepco Group byla založena v roce 2015 a tvoří ji silné maloobchodní řetězce Pepco, Dealz a Poundland, které spolupracují s globálním dodavatelem PGS. V současné době má skupina Pepco Group více než 4800 prodejen ve 21 zemích a zaměstnává přibližně 47 000 lidí.

Pepco

Pepco, tzv. value retailer, je nejrychleji rostoucím evropským maloobchodním řetězcem, který nabízí oblečení pro celou rodinu a domácí potřeby za velmi atraktivní ceny. Po téměř 20 letech neustálého růstu navštěvují prodejny Pepco zákazníci, kteří měsíčně uskuteční 30 milionů transakcí. Společnost se sídlem v Poznani nyní zaměstnává více než 31 000 zaměstnanců v 19 zemích celé Evropy a má síť více než 3600 prodejen.

