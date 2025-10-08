Farářka Martina Viktorie Kopecká: V Popojedem promluvila o truchlení, nové knížce i vztahu s partnerkou

Po patnácti letech služby se podle svých slov naučila, že farář musí méně mluvit a více naslouchat. „Na začátku máte potřebu ukázat, že jste vystudovaní, že něco víte. Ale časem si uvědomíte, že tím ubíráte prostor pro poslouchání. A právě v tom je nakonec největší síla,“ popisuje Kopecká.
Ta o svých životních i profesních zkušenostech vyprávěla v pořadu Popojedem, jehož druhá řada právě běží na celoplošné stanici Spektrum Home. Každý týden se Honza Musil setkává se zajímavými hosty, se kterými rozmlouvá v osobním prostředí a uvolněné atmosféře během cesty autem.
S Martinou Viktorií Kopeckou přišla řeč na její dětskou knížku, osobní vztahy, ale i vážnější témata. Přiznala, že i pro ni samotnou je někdy těžké skutečně vyprovodit člověka, který zemřel. „Bolest po smrti blízkého je důležitá, ale nemůže pohltit celý váš život. Truchlení se nedá urychlit, někdy trvá i tisíc dní. Každé výročí, svátek nebo vůně, která nám toho člověka připomene, nás znovu zasáhne, a je v pořádku to připustit, ale není v pořádku tomu propadnout,“ vysvětluje Kopecká.
I tentokrát se ukázalo, že Honza Musil dokáže vést rozhovory s citem a porozuměním. Díky jeho otevřenosti se farářka rozpovídala také o psychické zátěži své práce.
Přiznala, že po hodinách strávených ve farní kanceláři, kdy naslouchá těžkým příběhům lidí, potřebuje často několik hodin nebo i celý den úplného odpočinku. Časem se podle ní člověk naučí se s bolestnými příběhy vyrovnávat, pomáhají jí k tomu i pravidelné supervize. Ty využívá zejména pro část své práce rodinné terapeutky, kde je důležité konzultovat postupy, aby neudělala chybu.
Od zpovědnice k pohádkám
Vedle vážných témat přišla řeč také na její vztah s partnerkou Andreou, která je jí podle vlastních slov velkou oporou i inspirací. „Já mám tendenci všechno překombinovat, zvažuju různé možnosti a koukám za dalších pět rohů, zatímco Andrea je přímočará. Když váhám, co udělat, často se radím právě s ní,“ popisuje Kopecká.
Společně se obě ženy podílely také na vzniku nové dětské knihy Pavouček Varhánek. „Jestli je na té knížce něco moudrého, tak to je moje. Jestli je tam něco vtipného, tak to je Andrea. Bez ní by ta knížka vůbec nevznikla. Dokonce už vymyslela i druhý díl,“ směje se.
Nové díly Popojedem každou neděli
Moderátor Honza Musil na setkání s Martinou Viktorií Kopeckou vzpomíná s velkou radostí. „Bylo to velmi obohacující a chvílemi jsem si přál, aby nikdy neskončilo. Opět se ukázalo, že tenhle formát, kdy si s hostem povídám jakoby jen tak mimochodem během řízení auta, je mnohem osobnější než klasické rozhovory ve studiu,“ říká Musil.
V nové řadě pořadu Popojedem už vedle něj usedl například olympijský kajakář Vavřinec Hradilek, herečka Jana Kolesárová nebo slovenský herec Števo Martinovič. Diváci se ale mohou těšit i na další osobnosti, mezi nimiž nechybí herečka Zuzana Mauréry, spisovatel Petr Ludwig nebo světoznámý kaskadér Martin Hub.
Pořad Popojedem vznikl podle úspěšného maďarského formátu. Českou verzi připravila produkční společnost WMN ve spolupráci s televizní stanicí Spektrum Home. Díky úspěchu první řady se Popojedem stal jedním z nejvýraznějších pořadů stanice. Diváci si oblíbili upřímné rozhovory, ve kterých známé osobnosti odhalují svou lidskou a někdy i překvapivou stránku.
Popojedem, talk show na kolech s Honzou Musilem, vysílá televizní stanice Spektrum Home každou neděli od 16 hodin.