Farářka Martina Viktorie Kopecká: V Popojedem promluvila o truchlení, nové knížce i vztahu s partnerkou

Autor:
  10:21
Praha 8. října 2025 (PROTEXT) - Co farářku naučily roky služby, proč se podle ní nedá uspěchat truchlení a jak se její partnerka Andrea stala spoluautorkou dětské knihy? Na to všechno odpovídá Martina Viktorie Kopecká v pořadu Popojedem, kam usedla na sedadlo spolujezdce vedle Honzy Musila. Epizodu uvidí diváci na Spektrum Home v neděli od 16 hodin.

Po patnácti letech služby se podle svých slov naučila, že farář musí méně mluvit a více naslouchat. „Na začátku máte potřebu ukázat, že jste vystudovaní, že něco víte. Ale časem si uvědomíte, že tím ubíráte prostor pro poslouchání. A právě v tom je nakonec největší síla,“ popisuje Kopecká.

Ta o svých životních i profesních zkušenostech vyprávěla v pořadu Popojedem, jehož druhá řada právě běží na celoplošné stanici Spektrum Home. Každý týden se Honza Musil setkává se zajímavými hosty, se kterými rozmlouvá v osobním prostředí a uvolněné atmosféře během cesty autem. 

S Martinou Viktorií Kopeckou přišla řeč na její dětskou knížku, osobní vztahy, ale i vážnější témata. Přiznala, že i pro ni samotnou je někdy těžké skutečně vyprovodit člověka, který zemřel. „Bolest po smrti blízkého je důležitá, ale nemůže pohltit celý váš život. Truchlení se nedá urychlit, někdy trvá i tisíc dní. Každé výročí, svátek nebo vůně, která nám toho člověka připomene, nás znovu zasáhne, a je v pořádku to připustit, ale není v pořádku tomu propadnout,“ vysvětluje Kopecká. 

I tentokrát se ukázalo, že Honza Musil dokáže vést rozhovory s citem a porozuměním. Díky jeho otevřenosti se farářka rozpovídala také o psychické zátěži své práce. 

Přiznala, že po hodinách strávených ve farní kanceláři, kdy naslouchá těžkým příběhům lidí, potřebuje často několik hodin nebo i celý den úplného odpočinku. Časem se podle ní člověk naučí se s bolestnými příběhy vyrovnávat, pomáhají jí k tomu i pravidelné supervize. Ty využívá zejména pro část své práce rodinné terapeutky, kde je důležité konzultovat postupy, aby neudělala chybu.

Od zpovědnice k pohádkám 

Vedle vážných témat přišla řeč také na její vztah s partnerkou Andreou, která je jí podle vlastních slov velkou oporou i inspirací. „Já mám tendenci všechno překombinovat, zvažuju různé možnosti a koukám za dalších pět rohů, zatímco Andrea je přímočará. Když váhám, co udělat, často se radím právě s ní,“ popisuje Kopecká.

Společně se obě ženy podílely také na vzniku nové dětské knihy Pavouček Varhánek. „Jestli je na té knížce něco moudrého, tak to je moje. Jestli je tam něco vtipného, tak to je Andrea. Bez ní by ta knížka vůbec nevznikla. Dokonce už vymyslela i druhý díl,“ směje se. 

Nové díly Popojedem každou neděli

Moderátor Honza Musil na setkání s Martinou Viktorií Kopeckou vzpomíná s velkou radostí. „Bylo to velmi obohacující a chvílemi jsem si přál, aby nikdy neskončilo. Opět se ukázalo, že tenhle formát, kdy si s hostem povídám jakoby jen tak mimochodem během řízení auta, je mnohem osobnější než klasické rozhovory ve studiu,“ říká Musil. 

V nové řadě pořadu Popojedem už vedle něj usedl například olympijský kajakář Vavřinec Hradilek, herečka Jana Kolesárová nebo slovenský herec Števo Martinovič. Diváci se ale mohou těšit i na další osobnosti, mezi nimiž nechybí herečka Zuzana Mauréry, spisovatel Petr Ludwig nebo světoznámý kaskadér Martin Hub. 

Pořad Popojedem vznikl podle úspěšného maďarského formátu. Českou verzi připravila produkční společnost WMN ve spolupráci s televizní stanicí Spektrum Home. Díky úspěchu první řady se Popojedem stal jedním z nejvýraznějších pořadů stanice. Diváci si oblíbili upřímné rozhovory, ve kterých známé osobnosti odhalují svou lidskou a někdy i překvapivou stránku. 

Popojedem, talk show na kolech s Honzou Musilem, vysílá televizní stanice Spektrum Home každou neděli od 16 hodin. 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Krásná chystá levné bydlení pro seniory, kteří už nezvládají udržovat svůj dům

Obec Krásná na Chebsku chystá stavbu komunitního domu pro seniory. Cílem je vyhovět zvýšené poptávce po finančně méně náročném bydlení a umožnit seniorům, kteří v lokalitě žijí, aby i ve stáří mohli...

8. října 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Sirkárny provozovaly i ženy. Nešlo jen o vdovy, říká pro deník Metro filumenista Milan Tomášek

Věděli jste, že je Praha odpradávna mekkou sběratelů zápalkových nálepek, takzvaných filumenistů? Důkazem tohoto tvrzení budiž nejen bádání historiků, podle kterých byl kolébkou sirkařství svého času...

8. října 2025  10:08

Mladí politici se teď hlásí o slovo. Nejdu do Sněmovny mlčet, říká Slovák

Do Sněmovny zamíří ze Zlínského kraje i mladá generace politiků. Reprezentuje ji Václav Pláteník z KDU-ČSL, Hana Ančincová z Pirátů nebo Štěpán Slovák z ODS. Ten je jejím členem už od svých osmnácti...

8. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Opilý mladík machroval před děvčaty, z centra Plzně si udělal závodiště

Mladý opilý šofér, mercedes a děvčata v autě. To je nebezpečná kombinace, která stojí za pondělním nočním řáděním teprve dvacetiletého řidiče v centru Plzně. S mercedesem vjel do zákazu vjezdu přes...

8. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Sdružení nájemníků ČR spustilo online kalkulačku pro výpočet úroků z kauce

8. října 2025  9:46

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Diskuse o rostoucích kyberútocích

8. října 2025  9:42

Rány klackem i kopance. Dva kluci v Karviné brutálně zbili spícího bezdomovce

Jen si chránil hlavu a křičel o pomoc. Bezdomovce v Karviné brutálně napadli kluci ve věku 15 a 16 let, kopali do něj a mlátili ho klacky. Policisté nakonec útočníky vypátrali, jeden z nich skončil...

8. října 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

V roce 2029 pojedou do Volar elektrické vlaky. Autoři petice chtějí víc úprav

Vlaky na takzvaných pošumavských tratích neumí konkurovat autobusům. Upozorňují na to autoři petice, kteří navrhují úpravy, aby se situace zlepšila. Ministerstvo dopravy představilo modernizaci úseku...

8. října 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Clean tech produkty otevírají dveře českému exportu do zemí mimo EU

8. října 2025

Policie v Ústí spojí oddělení. Personálně posílíme a budeme pružnější, slibuje

Státní policie připravuje organizační změnu, která se dotkne dvou obvodních oddělení v Ústí nad Labem – Krásného Března a Neštěmic. Nově budou obě lokality spadat pod jedno společné obvodní oddělení...

8. října 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Account manažer/-ka – ČTK Protext

8. října 2025  8:46

Zemřel aktivní nestor jihlavských architektů Zdeněk Baueršíma, bylo mu 91 let

Ve věku 91 let zemřel v pondělí 6. října významný jihlavský architekt Zdeněk Baueršíma. Portál iDNES.cz o tom informovala příslušnice architektovy rodiny. Narodil se 21. března 1934 v Jihlavě. V...

8. října 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.