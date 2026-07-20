Farizon otevírá globální distribuční centrum náhradních dílů s cílem posílit mezinárodní poprodejní podporu

Skupina Farizon New Energy Commercial Vehicle Group otevřela své globální distribuční centrum náhradních dílů, čímž rozšiřuje svou mezinárodní poprodejní infrastrukturu a posiluje podporu zákazníků a distribučních partnerů na celém světě. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci mezinárodních obchodních, dodavatelských a provozních týmů společnosti Farizon spolu s vedoucími pracovníky z oddělení logistiky, dodávek a náhradních dílů skupiny Geely Auto Group.
Nové centrum bude koordinovat zdroje náhradních dílů v rámci mezinárodních operací společnosti Farizon, čímž přispěje ke zlepšení řízení zásob, zkrácení dodacích lhůt a zvýšení spolehlivosti dodávek dílů. Bude také podporovat rychlejší reakce na požadavky místních trhů, jelikož Farizon pokračuje v rozšiřování své přítomnosti na zahraničních trzích s užitkovými vozidly.
V rámci globální strategie „One Geely" centrum rovněž využívá logistické, skladové a dodavatelské kapacity dostupné v rámci širších automobilových aktivit společnosti Geely. Tato spolupráce mezi divizemi osobních a užitkových vozidel má za cíl zlepšit efektivitu využívání zdrojů, provozní standardy a koordinaci v rámci mezinárodní servisní sítě.
Spolehlivá dostupnost náhradních dílů je obzvláště důležitá pro provozovatele užitkových vozidel, u nichž provozuschopnost vozidel přímo ovlivňuje produktivitu podnikání a provozní náklady. Posílením svých globálních kapacit v oblasti distribuce náhradních dílů si společnost Farizon klade za cíl poskytovat zákazníkům konzistentnější podporu po celou dobu životního cyklu vozidla.
„Zahájení provozu globálního distribučního centra náhradních dílů představuje důležitý krok k posílení našich kapacit v oblasti mezinárodní zákaznické podpory," uvedl Cook Xue, generální ředitel společnosti Farizon Auto International. „S rozvojem našeho globálního podnikání pokračujeme v investicích do infrastruktury nezbytné k poskytování spolehlivých, pohotových a místním podmínkám přizpůsobených poprodejních služeb." Farizon plánuje dále rozvíjet svou globální servisní síť v souladu s potřebami zákazníků z řad provozovatelů vozových parků, distributorů a servisních partnerů. Cílem společnosti je zlepšit provozuschopnost vozidel, zkvalitnit zážitek z vlastnictví a poskytovat škálovatelnou poprodejní podporu v souvislosti s rozšiřováním jejích mezinárodních aktivit.
Kontakt: Amber Lu, xuewen.lu1@geely.com, +86-13572215723