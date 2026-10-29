Farizon SV modelového roku 2027 má ve francouzském Rungisu svou premiéru – je testován v reálných podmínkách rozvážky

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Paříž 29. října 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Geely Farizon představila model Farizon SV modelového roku 2027 na Marché International de Rungis, předním světovém velkoobchodním centru s čerstvým ovocem a zeleninou. Rungis, který je měřítkem pro evropské doručování na poslední míli, klade vysoké nároky na husté trasy s více zastávkami, přísné časové plány a časté rozjíždění a zastavování. Cílem uvedení na trh je přinést měřitelné provozní výhody pro vozové parky i nezávislé provozovatele v souladu s nabídkou Víc pro podnik.

Model Farizon SV byl poprvé uveden na francouzský trh v dubnu 2026 a jeho konstrukce stojí na čtyřech základních pilířích: přepravní kapacitě, efektivitě, bezpečnosti a komfortu. Modernizace pro modelový rok 2027 řeší praktické problémy, s nimiž se provozovatelé vozových parků setkávají v každodenním provozu, a přispívá tak k vyšší provozuschopnosti vozidel a produktivitě. Model vychází z čistě elektrické platformy GXA-M, vyvinuté přímo společností Farizon pro tento typ vozidel, a disponuje modulárním podvozkem umožňujícím flexibilní úpravy podle konkrétního využití. Nabízí užitný objem nákladového prostoru 13 m3 a kombinovaný dojezd až 384 km podle metodiky WLTP. Nová baterie CATL podporuje stejnosměrné nabíjení výkonem odpovídajícím násobku 2C, díky němuž lze nabít baterii z 20 na 80 % kapacity za pouhých 18 minut. Nová varianta s pohonem všech kol zajišťuje lepší trakci na mokrých vozovkách, ve stoupáních i na nezpevněném povrchu. Je tak vhodná například pro rozvoz čerstvých potravin a zásobování provozů v proměnlivých podmínkách evropského podzimu a zimy.

Ještě před uvedením na trh testovali místní provozovatelé v Rungis model Farizon SV modelového roku 2027 během celých pracovních směn. Simulovali přitom rozvozové trasy s více zastávkami i dobíjení v průběhu směn. Jeden z provozovatelů uvedl: „Nákladový prostor modelu SV se dobře hodí pro přepravu bedýnek s ovocem a zeleninou a nízká výška nakládky usnadňuje opakovanou manipulaci s nákladem. Rychlé nabíjení se vejde do naší polední přestávky, takže můžeme baterii dobít, aniž bychom narušili harmonogram rozvozu. Pro náš intenzivní provoz je to praktické vozidlo."

Pro řadu lehkých užitkových vozidel Farizon na evropském trhu představuje tato událost důležitý milník. Nabídka modelové řady SV se rozšíří o varianty Combi a Minibus určené pro přepravu chlazeného zboží, individuální přestavby a kyvadlovou přepravu cestujících. Součástí akce byla statická prezentace vozidel, ukázky různých přestaveb a testovací jízdy přímo na místě, které měly demonstrovat obratnost vozidla v městském provozu. Modernizovaný Farizon SV pro modelový rok 2027, navržený s ohledem na potřeby provozovatelů, je odolné elektrické lehké užitkové vozidlo připravené na každodenní pracovní nasazení. Evropským provozovatelům vozových parků tak přináší naplnění příslibu značky More for Business („Více pro podnikání").

KONTAKT: April Ni, zeen.ni@geely.com, +86-15267132155

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59843.

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