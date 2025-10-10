Farizon SV se dostal do užšího výběru pro ocenění Mezinárodní dodávka roku

Chang-čou (Čína) 10. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - • Odborní porotci z 26 zemí vybrali Farizon SV do užšího výběru pro ocenění IVOTY

• Klíčovými faktory, které porotci zohledňují, jsou vysoké standardy účinnosti a bezpečnosti

• Vítěz bude oznámen 19. listopadu na veletrhu Solutrans Expo v Lyonu ve Francii

Zcela nová elektrická velká dodávka Farizon SV byla nominována na prestižní ocenění Mezinárodní dodávka roku 2026 (IVOTY). Tato zpráva přichází před oznámením celkového vítěze na slavnostním ceremoniálu, který se bude konat 19. listopadu na veletrhu užitkových vozidel Solutrans v Lyonu ve Francii.

Porota složená z odborníků z 26 zemí vybrala model Farizon SV po vyhodnocení řady nových lehkých užitkových vozidel (LCV), která byla v tomto roce uvedena na světové trhy. Při rozhodování o finálním výběru porota zohledňuje mimo jiné přínos vozidla k vysokým standardům účinnosti a bezpečnosti.

Jarlath Sweeney, předseda poroty soutěže Mezinárodní dodávka roku, řekl: „Nacházíme se v našem odvětví ve velmi zajímavém období, kdy na trh vstupují noví hráči s novými nápady, vytvářejí nové segmenty a nabízejí nová řešení, vše s bezemisními technologiemi. Tyto nové značky jsou velmi vítány a jejich účast v soutěži po boku zavedených jmen v oboru nám hlasování ještě více ztěžuje."

Cook Xue, generální ředitel společnosti Farizon Auto International Company, řekl: „Před čtyřmi lety jsme se rozhodli vyvinout a vyrobit nejlepší dodávku na světě a nominace na cenu IVOTY je důkazem úspěchu stovek konstruktérů a výrobních pracovníků, kteří vyrábějí model Farizon SV. Ve spolupráci s distribučními partnery po celém světě jsme během roku 2025 úspěšně zahájili prodej v Evropě, oblasti Perského zálivu a Asii a Tichomoří a dovršení roku cenou IVOTY by bylo velmi potěšující. Těšíme se na výsledky v listopadu."

Farizon SV

Farizon SV se vyznačuje řadou pokročilých inovací, včetně technologie drive-by-wire (použití elektronických senzorů ke komunikaci s elektronickou řídicí jednotkou), jedinečného skrytého designu B-sloupku a balení baterií typu cell-to-pack (integrace baterie do šasi), které společně poskytují špičkovou přepravní kapacitu. S užitečným zatížením až 1465 kg, ložným prostorem až 13 m3 a extrémně nízkou nakládací výškou pouhých 550 mm stanovuje model SV nový standard pro schopnosti a všestrannost v globálním segmentu středních a velkých dodávkových vozů.

Jediná vysoce specifikovaná výbava zahrnuje jako standard několik prémiových funkcí, včetně jedinečného systému monitorování užitečného zatížení, vyhřívaných sedadel, vyhřívaného multifunkčního volantu, vyhřívaného čelního skla a 360stupňového panoramatického výhledu, v závislosti na trhu. Součástí je také komplexní sada bezpečnostních systémů ADAS. Model SV získal nejvyšší, pětihvězdičkové bezpečnostní hodnocení od Euro NCAP.

Modelová řada zahrnuje v závislosti na trhu možnost volby baterie o kapacitě 49 kWh, 67 kWh nebo 83 kWh, případně 66 kWh nebo 106 kWh. V závislosti na modelu je maximální výkon 200 kW (272 koňských sil) a maximální točivý moment 343 Nm. Model SV má dojezd až 551 km (342 mil) v městském cyklu podle celosvětově harmonizovaného postupu zkoušek lehkých vozidel (WLTP) a až 398 km (247 mil) v kombinovaném cyklu WLTP. Dobití z 20 na 80 procent lze provést za pouhých 36 minut.

O společnosti Farizon

Farizon New Energy Commercial Vehicle Group je obchodní divize společnosti Geely Holding Group. S podporou Centrálního výzkumného ústavu skupiny Geely Holding Group založila společnost Farizon New Energy Commercial Vehicle Group největší čínský výzkumný ústav pro nová energetická užitková vozidla. Je zodpovědná za výzkum a vývoj nové generace ekologických a inteligentních užitkových vozidel založených na technologii osobních vozidel. Farizon se stala první čínskou značkou užitkových vozidel, která nabízí kompletní řadu nových energetických produktů. Farizon se zavázala stát se komplexním poskytovatelem inteligentních a ekologických dopravních technologií.

Farizon zdvojnásobila svůj podíl na čínském trhu po tři po sobě jdoucí roky, přičemž podíl na trhu s produkty přesáhl 20 %, a neustále upevňuje svou vedoucí pozici v odvětví nových energetických užitkových vozidel. V roce 2024 dosáhla Farizon milníku 300.000 prodaných kusů a stala se první značkou nových energetických užitkových vozidel, která tohoto cíle dosáhla.

Více informací o společnosti Zhejiang Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group naleznete na oficiálních webových stránkách https://global.geelycv.com/.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2791498/Farizon___IVOTY_Finalist.jpg 

KONTAKT: Amber Lu, xuewen.lu1@geely.com

 

