Farmaceutická společnost Sanofi jmenovala do čela české pobočky Viveka Basantaniho

Vivek Basantani přichází do Prahy z britského Readingu, kde od roku 2023 vedl neurologickou divizi ve společnosti Sanofi. V průběhu své dosavadní kariéry se osvědčil jako leader podporující růst, efektivitu a výsledky. Vedl úspěšná uvedení léků na trh, transformoval organizaci a inicioval mezinárodní projekty zaměřené na posílení pacientské podpory a udržitelnosti v přístupu k léčbě. V rámci Sanofi byl součástí globálních brand týmů pro trhy G9 a podílel se na přípravě uvedení inovativní léčby roztroušené sklerózy. Je držitelem titulu MBA ze SP Jain Institute of Management and Research v Bombaji, kde patřil mezi 20 nejlepších studentů. Je také absolventem strojního inženýrství na Nirma Institute of Technology v Indii. Ve volném čase rád cestuje, poznává nová místa i kultury a zajímá se o historické souvislosti.
Vivek tak do regionu přináší více než dvacetiletou mezinárodní zkušenost v oblasti řízení obchodních jednotek ve specializované a všeobecné medicíně. Během své kariéry působil také na klíčových vedoucích pozicích ve společnostech Novartis a Chugai (člen Roche Group), v Sanofi v minulosti vedl také prestižní dermatologickou divizi. „Je mi velkou ctí převzít vedení farmaceutického byznysu Sanofi v České republice. Česká republika představuje strategický trh v rámci naší organizace střední a jižní Evropy s významnými příležitostmi pro rozšíření přístupu k inovativním léčbám,“ uvedl Vivek Basantani a dále doplnil: „Mým cílem bude posilovat partnerství v rámci českého zdravotnického ekosystému, přispět k jeho udržitelnému rozvoji a zajistit, aby pacienti měli prospěch z průlomových terapií společnosti Sanofi.“
Sanofi patří mezi přední farmaceutické společnosti v České republice. Mezi hlavní terapeutické oblasti společnosti patří kardiovaskulární onemocnění a trombóza, poruchy centrálního nervového systému, onkologie, vnitřní lékařství, atopická dermatitida, diabetes. Významnou součástí aktivit společnosti Sanofi jsou také oblasti vakcinace a imunizace, které hrají klíčovou roli v prevenci onemocnění a ochraně veřejného zdraví. „Jmenování Viveka je důležitým krokem v trvalém úsilí posílit naši roli v České republice i napříč regionem střední a jižní Evropy. Díky jeho širokým zkušenostem a schopnosti úzce spolupracovat se zdravotnickými partnery nám pomůže naplňovat naši misi vytvářet prostředí zdravotní péče, které je odolnější, orientované na prevenci a lépe přizpůsobené potřebám pacienta. Naší ambicí není pouze rozšíření přístupu k inovativním léčivům, ale také posílení prevence a využití dat a umělé inteligence způsoby, které přinesou udržitelné přínosy pacientům, zdravotním systémům i celé společnosti. Jsem přesvědčena, že jeho vedení a odborné znalosti budou klíčové pro přetavení této mise v konkrétní pokrok v České republice,“ říká Michaela Scheiffert, Central & South Europe MCO Lead ze společnosti Sanofi.
O společnosti Sanofi
Sanofi je biofarmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj s využitím umělé inteligence usilující o zlepšení životů lidí a udržitelný růst. Naše rozsáhlé znalosti imunitního systému uplatňujeme při vývoji přípravků a vakcín, jež léčí a chrání miliony lidí po celém světě. Inovativní přípravky, na jejichž vývoji pracujeme, mohou pomoci dalším milionům lidí. Náš tým sleduje jediný cíl: tvořit zázraky vědy, které zlepšují životy lidí. To nás inspiruje k dosahování a zvyšování pokroku i k pozitivnímu dopadu na naše zaměstnance a komunity, jimž sloužíme, tím, že se věnujeme nejpalčivějším výzvám ve zdravotnictví, ekologii a sociální oblasti.