Farmářská škola ovládla 18. ročník soutěže E.ON Energy Globe

Autor:
  11:24
Sledovat Metro na Googlu

České Budějovice 9. září 2026 (PROTEXT) - O vítězi 18. ročníku soutěže E.ON Energy Globe rozhodla veřejnost v online hlasování na webu energyglobe.cz. Nejvíce hlasů získala Farmářská škola, která uspěla v konkurenci rekordních 289 přihlášených projektů z celé České republiky a získala hlavní cenu ve výši 500 tisíc korun. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny během E.ON Ekofestivalu, který se uskutečnil 5. září v Českých Budějovicích.

„Ceny E.ON Energy Globe Awards již dlouho dokazují, že udržitelnost v České republice není jen přechodným trendem, ale živou oblastí, kterou pohání rostoucí komunita lidí, jimž skutečně záleží na budoucnosti. Neustále rostoucí počet přihlášených projektů jasně ukazuje, že inspirativní nápady se rodí po celé zemi. Když tyto projekty navštěvuji osobně, je mi jasné, že nejde o korporátní iniciativy, ale o autentické příběhy zapálených jednotlivců, kteří často začínají v malém a postupně mění své okolí. V E.ONu zůstáváme s těmito komunitami v kontaktu i dlouho po skončení soutěže, protože udržitelnost pro nás není jen kampaní, ale je součástí naší DNA,“ říká Claudia Viohl, generální ředitelka skupiny E.ON v České republice.

Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo celkem 289 projektů z celé republiky. Odborná porota z nich vybrala pět finalistů, kteří následně bojovali o přízeň veřejnosti. Mezi finalisty se zařadil projekt ENRESS, který díky speciální technologii přeměňuje obtížně recyklovatelné plasty a pneumatiky zpět na využitelné suroviny a energii a významně tak omezuje skládkování odpadu i emise CO2. Školní klimatické zahrady organizace Lipka ukazují, jak lze prostřednictvím vzdělávání aktivně zapojit děti do ochrany životního prostředí a péče o krajinu. Finalista Ratiboř – udržitelná obec představuje inspirativní příklad propojení vlastní výroby energie, hospodaření s vodou, třídění odpadu i aktivního zapojení obyvatel do rozvoje obce. Pětici uzavřel technologický projekt UpGreen, který pomocí satelitních dat analyzuje stav stromů a pomáhá městům efektivně plánovat péči o městskou zeleň.

Hlavní cenu získala Farmářská škola

Absolutním vítězem letošního ročníku se stala Farmářská škola – vyšší odborná škola ekologického zemědělství, první akreditovaná vyšší odborná škola v České republice zaměřená výhradně na ekologické zemědělství. Jejím cílem je připravovat novou generaci farmářů, kteří budou schopni reagovat na dopady klimatických změn, obnovovat zdraví půdy a podporovat dlouhodobou odolnost české krajiny. Vítězství v soutěži přineslo Farmářské škola finanční podporu ve výši 500.000 korun od společnosti E.ON.

Vítězství a ocenění od veřejnosti je pro mě potvrzení toho, že ekologické zemědělství lidi zajímá, že je zajímá krajina, ve které žijeme a způsob, jakým se v ní hospodaří. Musím říct, že jsem vítězství nečekal, protože ve finále byla celá řada zajímavých projektů s obrovským přesahem. Příjemně mě to překvapilo,“ popisuje Jiří Prachař, jednatel a ředitel  Farmářské školy a doplňuje, že finanční odměnu, která je s vítězstvím spojena, pravděpodobně spolkne provoz školy, která se neustále rozrůstá.

Součástí projektu je také propojení českého vzdělávání se špičkovými evropskými institucemi ve Švýcarsku a Německu. Díky tomu se do českého prostředí dostávají nejnovější poznatky a zkušenosti v oblasti ekologického a regenerativního zemědělství.

Novinkou letošního ročníku byla novinářská cena

Organizátoři ze společnosti E.ON se dlouhodobě snaží soutěž E.ON Energy Globe rozvíjet a přinášet nové možnosti, jak představit inspirativní projekty širší veřejnosti. Letošní 18. ročník proto přinesl také zcela novou kategorii, Novinářskou cenu E.ON Energy Globe.

Porota složená z řad novinářů se během speciálního workshopu seznámila se všemi finálovými projekty a v hlasování následně vybrala svého vítěze. Stal se jím projekt UpGreen společnosti ASITIS. Projekt využívá satelitní data k detailní analýze zdravotního stavu městských stromů. Obcím poskytuje přesná data o vitalitě dřevin, jejich míře stresu i riziku budoucích problémů a umožňuje lépe plánovat péči o městskou zeleň.

"V rámci projektu se skutečně snažíme zlepšit životy lidí nejen v České republice, ale v rámci Evropy. Ocenění vnímám jako ocenění odborné veřejnosti, nejenom té široké a o to víc si toho vážíme," ujišťuje Martin Vokřál, generální ředitel a spolumajitel společnosti ASITIS.

Díky vítězství v novinářské kategorii získal projekt UpGreen 100.000 korun na mediální prezentaci svého řešení. 

Farmářská škola spolupracuje s řadou farem, kde se studenti učí hospodařit.

Vyhlášení proběhlo na E.ON Ekofestivalu

Slavnostní vyhlášení vítězů bylo součástí třetího ročníku E.ON Ekofestivalu, který se uskutečnil 5. září v Českých Budějovicích. Festival nabídl návštěvníkům program zaměřený na ekologii, udržitelný životní styl, moderní technologie, hudbu v podobě koncertu Evy Burešové, Sofiana Medjmedje či legendární skupiny Monkey Business i zábavu pro celé rodiny. Letošního ročníku E.ON Ekofestivalu se během sobotního odpoledne zúčastnilo přes 12 tisíc návštěvníků.

Soutěž E.ON Energy Globe by se neobešla ani bez podpory partnerů, mezi které patří společnosti BDR Thermea (Czech Republic) s.r.o., HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o., Ptáček – velkoobchod, a.s. a TRILUX Česká republika s.r.o.

O vítězi soutěže: Farmářská škola

Farmářská škola je první vyšší odbornou školou v České republice, která se zcela zaměřuje na ekologické zemědělství. Jejím cílem je připravovat budoucí farmáře na výzvy spojené s ochranou půdy, obnovou krajiny a změnami klimatu.

Výuka je úzce propojena s praxí na biofarmách, kde studenti získávají zkušenosti přímo v provozu. Díky tomu škola vychovává odborníky, kteří jsou schopni zavádět šetrné zemědělské postupy a přispívat k dlouhodobé udržitelnosti českého venkova. Projekt reaguje na rostoucí potřebu vzdělávání v oblasti moderního a ekologicky odpovědného hospodaření.  
Více o farmářské škole

O vítězi novinářské ceny: UpGreen

Technologický projekt UpGreen využívá satelitní snímkování a pokročilou analýzu dat ke sledování zdravotního stavu stromů ve městech. Obcím a městům poskytuje cenné informace o tom, kde je třeba zaměřit péči o zeleň nebo kde hrozí problémy související se suchem či zhoršujícím se stavem vegetace.

Díky přesným datům mohou samosprávy efektivněji plánovat investice a zásahy do městské zeleně. Projekt přispívá ke zvyšování odolnosti měst vůči klimatické změně a podporuje vytváření kvalitnějšího prostředí pro obyvatele. UpGreen ukazuje, jak lze moderní technologie využít ve prospěch každodenního života i ochrany přírody.  
Více o Upgreen

Zdroj: E.ON  
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59086.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Ne všechny současné stanice metra jsou podzemní. Nová linka E by mohla vést převážně po povrchu.

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30...

Pod magistrálou na Pankráci otevřeli „nový“ podchod. Byl roky zanedbaný a zavřený

Podchod pod magistrálou doplňuje grafika studentů z Fakulty designu a umění...

Pod magistrálou mezi Pankrácí a Nuslemi dlouhé roky vedl jen úzký chodník. Od prvního školního dne roku 2026 je tu nová cesta, která usnadní pěším průchod mezi oběma čtvrtěmi. Nejvíce ji ocení...

Snažil jsem se zařadit do společnosti, tvrdí vrah. Vraždil pár dnů po konci ve vězení

Patrik Cigoš u vrchního soudu v Olomouci. Odvolává se proti výjimečnému trestu....

Jen tři týdny byl na svobodě z vězení, když tehdy šestatřicetiletý Patrik Cigoš zavraždil loni na Šumpersku svoji partnerku. Soud mu následně uložil výjimečný trest, když ho do vězení poslal na 27,5...

9. září 2026  10:22,  aktualizováno  12:21

Ostrava kvůli rekordnímu zájmu chce rozšířit kapacity Lesní školy

ilustrační snímek

O ostravskou Lesní školu a její ekologickou výchovu je zájem. Město chce proto rozšířit její kapacity. Zázemí pro výuku chce připravit v hájence v...

9. září 2026  10:40,  aktualizováno  10:40

Ostrava kvůli rekordnímu zájmu chce rozšířit kapacity Lesní školy

ilustrační snímek

O ostravskou Lesní školu a její ekologickou výchovu je zájem. Město chce proto rozšířit její kapacity. Zázemí pro výuku chce připravit v hájence v...

9. září 2026  10:40,  aktualizováno  10:40

Obyvatelé ústecké čtvrti Svádov mají po dvacetiletém čekání kanalizaci

ilustrační snímek

Obyvatelé ústecké čtvrti Svádov mají po dvacetiletém čekání kanalizaci. Připojení 116 domácností, vybudování čerpací stanice a 2,7 kilometru dlouhé kanalizace...

9. září 2026  10:33,  aktualizováno  10:33

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Uherský Ostroh a Ostrožská Nová Ves byly bez pitné vody. Závada už je odstraněná

Zámek v Uherském Ostrohu. (září 2024)

Kvůli havárii na vodovodním přivaděči byly dnes ráno a dopoledne město Uherský Ostroh a také sousední Ostrožská Nová Ves na Uherskohradišťsku bez dodávek pitné vody. Zásobování pitnou vodou bylo...

9. září 2026  10:22,  aktualizováno  12:15

Neznámý muž omezoval ve Volyni dívku a chtěl ji odvést. Vyplašila ho reakce svědka

ilustrační snímek

Policisté z Volyně na Strakonicku pracují na dvou případech údajného obtěžování mladistvých dívek neznámým mužem. Zároveň hledají dva svědky, kteří jedné z dívek pomohli.

9. září 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Já drogy neberu, tu tašku jsem našel, řekl muž policistům. Pak mu v autě našli pervitin

Já ty drogy našel, nejsou moje, tvrdil muž policistům

Podezřelé chování muže v zaparkovaném autě zaujalo v pondělí dopoledne policisty v pražských Bohnicích. Když spatřil hlídku, rychle si přesedl z místa řidiče na sedadlo spolujezdce. Policistům...

9. září 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Brněnský Dům umění chystá velkou výstavu věnovanou slovenské kulturní scéně

ilustrační snímek

Současnou slovenskou kulturní scénu představí výstava Domu umění města Brna. Různorodé práce stovky umělců a umělkyň zaplní hlavní budovu Domu umění na...

9. září 2026  10:17,  aktualizováno  10:17

Mistr Kazuo Čistota přichází na české stadiony

9. září 2026  11:54

Zdravotnická skupina EUC může koupit síť OK Rehabilitace, rozhodl úřad

ilustrační snímek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil zdravotnické skupině EUC nákup společnosti PHF Rehabilitace, která provozuje síť zařízení OK Rehabilitace....

9. září 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Policisté vyšetřují úmrtí ženy v kolejišti v Brně, provoz na trati je omezený

ilustrační snímek

Policisté vyšetřují dnešní úmrtí ženy v kolejišti na jihu Brna. Pracují s verzí, že ženu buď usmrtil vlak, ale i s možností, že ženu srazilo auto na silnici...

9. září 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

Vrchní soud potvrdil muži 12 let vězení za vraždu známého na Zlínsku

ilustrační snímek

Olomoucký vrchní soud dnes pravomocně potvrdil 12 let vězení dvaatřicetiletému Martinu Vyoralovi za vraždu jeho známého v Provodově na Zlínsku. Podle rozsudku...

9. září 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×