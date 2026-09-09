Farmářská škola ovládla 18. ročník soutěže E.ON Energy Globe

„Ceny E.ON Energy Globe Awards již dlouho dokazují, že udržitelnost v České republice není jen přechodným trendem, ale živou oblastí, kterou pohání rostoucí komunita lidí, jimž skutečně záleží na budoucnosti. Neustále rostoucí počet přihlášených projektů jasně ukazuje, že inspirativní nápady se rodí po celé zemi. Když tyto projekty navštěvuji osobně, je mi jasné, že nejde o korporátní iniciativy, ale o autentické příběhy zapálených jednotlivců, kteří často začínají v malém a postupně mění své okolí. V E.ONu zůstáváme s těmito komunitami v kontaktu i dlouho po skončení soutěže, protože udržitelnost pro nás není jen kampaní, ale je součástí naší DNA,“ říká Claudia Viohl, generální ředitelka skupiny E.ON v České republice.
Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo celkem 289 projektů z celé republiky. Odborná porota z nich vybrala pět finalistů, kteří následně bojovali o přízeň veřejnosti. Mezi finalisty se zařadil projekt ENRESS, který díky speciální technologii přeměňuje obtížně recyklovatelné plasty a pneumatiky zpět na využitelné suroviny a energii a významně tak omezuje skládkování odpadu i emise CO2. Školní klimatické zahrady organizace Lipka ukazují, jak lze prostřednictvím vzdělávání aktivně zapojit děti do ochrany životního prostředí a péče o krajinu. Finalista Ratiboř – udržitelná obec představuje inspirativní příklad propojení vlastní výroby energie, hospodaření s vodou, třídění odpadu i aktivního zapojení obyvatel do rozvoje obce. Pětici uzavřel technologický projekt UpGreen, který pomocí satelitních dat analyzuje stav stromů a pomáhá městům efektivně plánovat péči o městskou zeleň.
Hlavní cenu získala Farmářská škola
Absolutním vítězem letošního ročníku se stala Farmářská škola – vyšší odborná škola ekologického zemědělství, první akreditovaná vyšší odborná škola v České republice zaměřená výhradně na ekologické zemědělství. Jejím cílem je připravovat novou generaci farmářů, kteří budou schopni reagovat na dopady klimatických změn, obnovovat zdraví půdy a podporovat dlouhodobou odolnost české krajiny. Vítězství v soutěži přineslo Farmářské škola finanční podporu ve výši 500.000 korun od společnosti E.ON.
„Vítězství a ocenění od veřejnosti je pro mě potvrzení toho, že ekologické zemědělství lidi zajímá, že je zajímá krajina, ve které žijeme a způsob, jakým se v ní hospodaří. Musím říct, že jsem vítězství nečekal, protože ve finále byla celá řada zajímavých projektů s obrovským přesahem. Příjemně mě to překvapilo,“ popisuje Jiří Prachař, jednatel a ředitel Farmářské školy a doplňuje, že finanční odměnu, která je s vítězstvím spojena, pravděpodobně spolkne provoz školy, která se neustále rozrůstá.
Součástí projektu je také propojení českého vzdělávání se špičkovými evropskými institucemi ve Švýcarsku a Německu. Díky tomu se do českého prostředí dostávají nejnovější poznatky a zkušenosti v oblasti ekologického a regenerativního zemědělství.
Novinkou letošního ročníku byla novinářská cena
Organizátoři ze společnosti E.ON se dlouhodobě snaží soutěž E.ON Energy Globe rozvíjet a přinášet nové možnosti, jak představit inspirativní projekty širší veřejnosti. Letošní 18. ročník proto přinesl také zcela novou kategorii, Novinářskou cenu E.ON Energy Globe.
Porota složená z řad novinářů se během speciálního workshopu seznámila se všemi finálovými projekty a v hlasování následně vybrala svého vítěze. Stal se jím projekt UpGreen společnosti ASITIS. Projekt využívá satelitní data k detailní analýze zdravotního stavu městských stromů. Obcím poskytuje přesná data o vitalitě dřevin, jejich míře stresu i riziku budoucích problémů a umožňuje lépe plánovat péči o městskou zeleň.
"V rámci projektu se skutečně snažíme zlepšit životy lidí nejen v České republice, ale v rámci Evropy. Ocenění vnímám jako ocenění odborné veřejnosti, nejenom té široké a o to víc si toho vážíme," ujišťuje Martin Vokřál, generální ředitel a spolumajitel společnosti ASITIS.
Díky vítězství v novinářské kategorii získal projekt UpGreen 100.000 korun na mediální prezentaci svého řešení.
Vyhlášení proběhlo na E.ON Ekofestivalu
Slavnostní vyhlášení vítězů bylo součástí třetího ročníku E.ON Ekofestivalu, který se uskutečnil 5. září v Českých Budějovicích. Festival nabídl návštěvníkům program zaměřený na ekologii, udržitelný životní styl, moderní technologie, hudbu v podobě koncertu Evy Burešové, Sofiana Medjmedje či legendární skupiny Monkey Business i zábavu pro celé rodiny. Letošního ročníku E.ON Ekofestivalu se během sobotního odpoledne zúčastnilo přes 12 tisíc návštěvníků.
Soutěž E.ON Energy Globe by se neobešla ani bez podpory partnerů, mezi které patří společnosti BDR Thermea (Czech Republic) s.r.o., HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o., Ptáček – velkoobchod, a.s. a TRILUX Česká republika s.r.o.
O vítězi soutěže: Farmářská škola
Farmářská škola je první vyšší odbornou školou v České republice, která se zcela zaměřuje na ekologické zemědělství. Jejím cílem je připravovat budoucí farmáře na výzvy spojené s ochranou půdy, obnovou krajiny a změnami klimatu.
Výuka je úzce propojena s praxí na biofarmách, kde studenti získávají zkušenosti přímo v provozu. Díky tomu škola vychovává odborníky, kteří jsou schopni zavádět šetrné zemědělské postupy a přispívat k dlouhodobé udržitelnosti českého venkova. Projekt reaguje na rostoucí potřebu vzdělávání v oblasti moderního a ekologicky odpovědného hospodaření.
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O vítězi novinářské ceny: UpGreen
Technologický projekt UpGreen využívá satelitní snímkování a pokročilou analýzu dat ke sledování zdravotního stavu stromů ve městech. Obcím a městům poskytuje cenné informace o tom, kde je třeba zaměřit péči o zeleň nebo kde hrozí problémy související se suchem či zhoršujícím se stavem vegetace.
Díky přesným datům mohou samosprávy efektivněji plánovat investice a zásahy do městské zeleně. Projekt přispívá ke zvyšování odolnosti měst vůči klimatické změně a podporuje vytváření kvalitnějšího prostředí pro obyvatele. UpGreen ukazuje, jak lze moderní technologie využít ve prospěch každodenního života i ochrany přírody.
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Zdroj: E.ON
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59086.