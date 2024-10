FAST DAY 2024 představil nejnovější INOVACE PRO SNAZŠÍ ŽIVOT

V závěru minulého týdne se v prostorách výstaviště PVA EXPO PRAHA uskutečnil největší veletrh spotřební elektroniky v ČR – každoroční FAST DAY. Odborná veřejnost i B2B partneři se mohli po roce opět seznámit s novinkami pro nadcházející sezónu v oblasti spotřební elektroniky, nářadí, ICT, kancelářské a zahradní techniky. Pro své zákazníky vybírali B2B partneři zboží, které se v jejich nabídce objeví již před letošními Vánoci.

Tento rok navštívilo výstavu více než dva tisíce hostů z B2B segmentu, veletrh tak opět zaznamenal meziroční nárůst zájmu. Mezi návštěvníky byli nejen Češi a Slováci, ale i zástupci většiny zemí Evropy a MEA regionu. Kontinuální růst zájmu o toto setkání potvrzuje význam, který FAST DAY za dobu své existence získal v oblasti spotřební elektroniky. „Každoročně se snažíme, aby FAST DAY přinesl to nejzajímavější z oblasti inovací a technologií pro každodenní život. Letos jsme byli nadšeni rekordním počtem vystavovatelů a hostů, kteří nám pomohli potvrdit význam této akce na evropské scéně,“ uvedl Marek Bolega, marketingový ředitel společnosti FAST ČR, a dodává: „Letošní setkání nad novinkami a bestsellery našich vlastních nebo exkluzivně námi zastupovaných značek, ale i nad prezentacemi mnoha dalších předních hráčů pro nás bylo rekordní z hlediska počtu vystavovaných značek (více než 100) i množství návštěvníků (více než 2 000).“

Více než 100 značek pod jednou střechou

Na ploše 5 000 m2 se představilo více než sto značek nabízejících široké spektrum produktů napříč různými kategoriemi. Vystavovatelé představili spotřební elektroniku zahrnující nové televizory, audiosystémy a herní konzole od značek jako LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sencor, Sony či TCL. Nechyběla moderní ICT technika – notebooky, mobilní telefony a kancelářská zařízení od společností Apple, ASUS, HP, Huawei, Lenovo či Xiaomi. V oblasti nářadí a zahradní techniky se představily značky jako Fieldmann a Kärcher, které demonstrovaly inovace pro domácí i profesionální využití. Nechyběl ani sortiment zaměřený na rodiny a děti, kde zaujaly hračky značek Buddytoys či LEGO.

„Pokud jde o aktuální trendy, největší zájem na sebe jednoznačně strhávají produkty, technologie, které zvyšují pohodlí uživatele, jsou chytré a zároveň šetrné k životnímu prostředí,“ komentuje marketingový ředitel společnosti situaci na trhu. I proto se značný zájem soustředil na novinky v klíčovém segmentu velkých domácích spotřebičů, v jehož rámci vystavovatelé představili pračky, chladničky, myčky a parní trouby například značek Amica, Beko, BSH, Electrolux, Gorenje, Haier, Hisence, Liebherr, Miele, Mora, Philco nebo Whirlpool. Širokou nabídku doplňovala prezentace moderních kuchyňských spotřebičů Catler, Kenwood, Philco, Sage, Sencor či SodaStream. Ta zahrnovala i praktické ukázky, tipy na kulinářské zážitky ve vlastní kuchyni.

FAST DAY 2024 potvrdil dlouhodobě rostoucí význam veletrhu pro celou evropskou a středovýchodní oblast, kde FAST Group aktuálně operuje na více než 55 trzích.

FAST DAY je dnes klíčovým bodem v kalendáři spotřební elektroniky a technologií, kde se setkávají přední hráči z různých odvětví.

Pod jednou střechou se představují novinky jednotlivých značek pro tyto regiony, pokročilé technologie, hodnotí trendy a zvažují faktory ovlivňující spotřebitelské chování společně se snahou definovat budoucí možnosti a způsob využívání moderních technologií. FAST DAY se zaměřuje nejen na prezentaci technologických inovací, ale i na to, jak tyto novinky integrovat do každodenního života spotřebitelů. Vystavovatelé ukazují, jak propojit jednotlivé technologie a řešení, aby z nich benefitovali jak „early adopters“, tak i konzervativnější spotřebitelé.

Příležitost pro podpis smluv i networking

Silnou pozici získal veletrh díky své kontraktační koncepci, která z něj činí místo setkání byznysmenů v oblasti B2B z celého světa. Pro vystavovatele představuje ideální příležitost setkat se se svými partnery na půdě specializované výstavy. Zde je vytvořen prostor a čas věnovat se hlouběji analýze potřeb obchodních partnerů a v neformálním duchu projednat například strategie pro nadcházející sezónu.

O společnosti

FAST ČR, a.s., provozovatel sítě více než 100 prodejen PLANEO, zajišťuje od roku 1992 velkoobchodní prodej a servis širokého portfolia značkových výrobků v oblasti spotřební elektroniky, domácích elektrospotřebičů, hudebních nástrojů, telekomunikační techniky, kancelářské techniky, hodinářského zboží, dárkových a propagačních předmětů. Již několik let patří mezi renomované obchodní společnosti řízené podle vysokých evropských standardů, což dokazuje certifikát kvality ISO 9001. Silná pozice jednoho z největších komerčních subjektů na českém a slovenském trhu je výsledkem aktivní obchodní politiky, dynamického rozvoje, inovace a neustálého hledání nových obchodních příležitostí. Výhradním akcionářem je CE Electronics Holding, a.s.

Zdroj: Phoenix Communication