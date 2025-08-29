FAVI mění CEO. Do čela společnosti nastupuje Marie Hejlová

„Marie zná FAVI od A do Z – pomáhala ho stavět od prvních dnů a vždy byla u všech důležitých milníků. Její přehled o produktu, trhu i o tom, co naši zákazníci a obchodní partneři potřebují, je unikátní. Proto předávám vedení firmy s maximální důvěrou právě jí,“ říká dosavadní CEO Jan Sellers-Zajic. Oba zakladatelé, Jan Sellers-Zajíc i Radomír Hejl zůstávají nadále aktivně zapojeni do směřování firmy jako členové boardu a budou nadále podporovat její strategický rozvoj.
Nová CEO Marie Hejlová byla součástí týmu už při založení firmy v roce 2016, kde vedla marketing FAVI. Pod jejím vedením značka expandovala do dvanácti evropských zemí a etablovala se jako klíčový hráč na trhu. „FAVI pro mě není jen práce, ale srdcová záležitost. Těším se, že budeme dál pomáhat obchodníkům s nábytkem růst a zároveň posouvat zákaznickou zkušenost, kterou chceme v příštích letech posílit i díky využití AI,“ říká Marie Hejlová.
Stabilní růst a silná pozice na trhu
FAVI vzniklo jako startupový projekt podnikatelů Jana Sellers-Zajíce a Radomíra Hejla. Dnes se jedná o největší specializovaný online agregátor nábytku v Česku, s měsíční návštěvností přes 10 milionů uživatelů a nabídkou více než 2 000 prodejců napříč Evropou. Vedle českého trhu, kde patří mezi TOP 5 nejvýznamnějších hráčů s nábytkem, je FAVI významným hráčem také v Maďarsku, Rumunsku, Slovensku a Chorvatsku. Díky svému modelu FAVI přivádí e-shopům tržby kolem 5 miliard korun ročně. Společnost je součástí EMMA Capital, investiční skupiny, která se zaměřuje na podporu firem při jejich růstu a rozvoji.
Nový šéf marketingu a další plány
Nově marketing FAVI povede Jakub Macenauer, který dosud zastával roli Head of Performance a Marketing Expansion Manager. Aktuálně pracuje na výrobě nového televizního spotu, který vzniká s využitím pokročilých technologií umělé inteligence. FAVI se chce v následujících letech ještě více opřít o svůj silný brand a rozvíjet ho. „Chceme zákazníkům přinášet víc emocí a inspirace. Abychom s nimi mohli být od chvíle, kdy si začnou představovat nový interiér, přes fázi hledání konkrétních kousků až po samotný nákup. Zkrátka pokrýt celý jejich ‚nábytkový‘ cyklus a být průvodcem na každém kroku,“ vysvětluje Macenauer.