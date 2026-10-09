FC Chelsea oznamuje nové globální partnerství se společností GAC

Fotbalový klub Chelsea má jednu z největších celosvětových fanouškovských základen na světě, v celé Evropě i mimo ni má miliony příznivců. Společnost GAC patří k největším čínským výrobcům automobilů. Zmíněné partnerství přichází v době, kdy GAC rozšiřuje své globální působení a vstupuje na nové trhy s nabídkou vysoce kvalitních a praktických modelů.
Společnost GAC a fotbalový klub Chelsea poprvé spojily své síly v rámci předsezónního turné v roce 2026. V rámci nové společné kapitoly budou vozy z řady AION společnosti GAC doprovázet mužský fotbalový tým v den vybraných zápasů na stadion Stamford Bridge. GAC a Chelsea budou rovněž spolupracovat v oblasti digitálního vyprávění příběhů, zážitků pro fanoušky a jejich zapojení do dění, které se bude vztahovat i na prezentaci vozů. Díky tomu budou mít fanoušci Chelsea možnost seznámit se se společností GAC a jejími vozy.
Velká Británie a Evropa představují v rámci mezinárodního rozvoje společnosti GAC důležité trhy. Partnerství s fotbalovým klubem Chelsea vnáší do rozvoje firmy nový rozměr a doplňuje už existující zavádění nových produktů, rozvoj prodejních kanálů a zákaznickou podporu. Pomůže společnosti GAC oslovit cílovou skupinu i mimo tradiční automobilové kanály a zároveň posílit její přítomnost v celém regionu.
Evropská modelová řada společnosti GAC zahrnuje elektrické SUV AION V a kompaktní elektrický hatchback AION UT, které jsou vhodné pro rodinné výlety i pro každodenní dopravu. Na obou modelech je patrné, že společnost klade důraz na praktičnost, technologie a kvalitu.
Toto partnerství je rovněž součástí globální strategie GAC „Jeden GAC 2.0" a jejího přístupu „Místní produkty pro místní obyvatele". Propojením mezinárodního dosahu tohoto partnerství s aktivitami zaměřenými na místní zájmy budou firma GAC a fotbalový klub Chelsea společně budovat trvalé vztahy s fanoušky i se zákazníky.
KONTAKT: Katya Sun, sunzhiya@flagence.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59564.