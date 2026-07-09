Felicitysolar na The Smarter E Europe 2026 posiluje nabídkou integrovaných řešení pro akumulaci a inteligentní správu energie

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  16:35
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Mnichov (Německo) 9. července 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Felicitysolar se ve dnech 23. až 25. června zúčastnila veletrhu The Smarter E Europe 2026 v německém Mnichově, kde představila svá nejnovější řešení pro skladování energie v domácnostech, i komerčních a průmyslových objektech (C&I) a inteligentní řízení energie. Pod heslem „Urychlení vývoje integrovaných energetických řešení" zde předvedla své rozvíjející se kapacity v oblasti integrovaných systémů střídačů a baterií, digitálního řízení energie a lokalizované podpory pro evropský trh.

V letošní prezentaci společnosti Felicitysolar jsme mohli vidět přechod od produktově orientovaných expozic k energetickým řešením pro konkrétní scénáře. Namísto zaměření na jednotlivé produkty přiblížil stánek návštěvníkům, jak střídače, baterie, systémy pro správu energie a servisní platformy spolupracují v domácích i komerčních aplikacích.

V oblasti úložišť energie pro domácnosti představila společnost Felicitysolar systémová řešení o výkonu 8 kW a 20 kW a portfolio nízkonapěťových baterií zastoupené řadou FLB. Tato řešení, navržená pro domácí solární úložiště, záložní napájení, vlastní spotřebu a optimalizaci nákladů na energii, demonstrovala flexibilní možnosti skladování energie v evropských domácnostech.

Pro komerční a průmyslové (C&I) aplikace společnost Felicitysolar vyzdvihla svůj hybridní střídač o výkonu 125 kW, vysokonapěťový stohovatelný bateriový systém FLH, 125kW kapalinou chlazený systém typu „vše v jednom" a řešení FLM500. Toto její portfolio reaguje na rostoucí poptávku po škálovatelném, spolehlivém a inteligentním skladování energie v komerčních budovách, průmyslových parcích a projektech distribučních kanálů.

V rámci intenzivnějšího zaměření na C&I sektor vystoupila společnost Felicitysolar na fóru B0 Innovation Area Forum s produktovou prezentací v angličtině na téma „Energie nové generace: hybridní střídač o výkonu 125 kW", kde představila roli 125kW hybridního střídače v systémech pro ukládání energie pro komerční a průmyslový sektor. Zástupci společnosti se dále zúčastnili setkání ESS Forum a dalších diskusních panelů, kde diskutovali o strategii pro evropský trh, situaci v oblasti energetické politiky a aplikacích inteligentní energie.

Digitalizační strategii společnosti Felicitysolar znázornily také značky Felux a Fsolar. Felux se zaměřuje na inteligentní hospodaření s energií a umožňuje uživatelům lépe rozumět výkonu systému, prognózám a dispečerskému řízení. Fsolar slouží jako platforma digitálních služeb, která zákazníkům zprostředkovává informace o produktech, poradenství ohledně řešení, servisní podporu a zapojení v průběhu celého životního cyklu. Prostřednictvím ukázek přímo na místě a technických rozhovorů se tak návštěvníci mohli seznámit s tím, jak dokážou digitální nástroje podpořit transparentnější a efektivnější hospodaření s energií.

Účast na veletrhu rovněž poskytla společnosti Felicitysolar příležitost posílit důvěru u distributorů, instalátorů, EPC společností, vývojářů projektů a partnerů prostřednictvím osobní komunikace, produktových ukázek a technických výměn. Společnost Felicitysolar se zúčastnila slavnostního ceremoniálu udělení certifikace SGS týkající se 125kW systému ve Španělsku a také slavnostního předávání cen EUPD 2026, čímž svému působení na evropském trhu dodala další kontext a důvěryhodnost se zapojením třetích stran.

S rozšiřováním místních servisních kapacit, technické podpory a spolupráce s partnery v Evropě si společnost Felicitysolar klade za cíl poskytovat zákazníkům nejen produkty, ale také spolehlivou dlouhodobou podporu po celou dobu životního cyklu produktu. Také do budoucna hodlá dále podporovat energetickou transformaci v Evropě prosazováním integrovaných řešení pro skladování energie, technologií inteligentního řízení energie a lokalizovaných servisních kapacit.

Zdroj: Guangzhou Felicity Solar Technology

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