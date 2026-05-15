Felicitysolar posiluje na evropském trhu prostřednictvím autorizovaných partnerství v Nizozemsku a Španělsku

Vzhledem k tomu, že Evropa pokračuje v urychlování své energetické transformace, roste poptávka po řešeních pro skladování solární energie mezi rezidenčními, komerčními a průmyslovými uživateli. Rostoucí náklady na elektřinu, zvyšující se využívání obnovitelných zdrojů energie a silnější povědomí o energetické nezávislosti pohánějí potřebu spolehlivých a efektivních systémů pro skladování energie.
V této souvislosti Felicitysolar soustavně rozvíjí svou evropskou strategii prostřednictvím lokálních distribučních kanálů, diverzifikovaných produktových řešení a intenzivnějšího budování značky. Partnerství v Nizozemsku a Španělsku odrážejí odhodlání společnosti navazovat užší vztahy s místními trhy a efektivněji reagovat na potřeby evropských zákazníků.
V Nizozemsku autorizované partnerství dále posílí přítomnost společnosti Felicitysolar v západní Evropě a podpoří širší regionální rozvoj. Ve Španělsku tato spolupráce podtrhuje rostoucí uznání společnosti Felicitysolar na trhu s úložišti energie pro domácnosti, zejména v oblasti praktických nízkonapěťových řešení pro ukládání energie v domácnostech.
Felicitysolar nabízí komplexní produktové portfolio zahrnující hybridní střídače, střídače pro ostrovní sítě, nízkonapěťové a vysokonapěťové lithiové baterie, rezidenční systémy typu „vše v jednom" a řešení pro skladování energie v komerčním a průmyslovém sektoru. Díky této rozmanité nabídce je společnost schopna pokrýt celou řadu aplikačních scénářů, včetně vlastní spotřeby v domácnostech, záložního napájení, dodávek energie v ostrovních sítích a optimalizace spotřeby energie v komerčním sektoru.
Kromě dodávek produktů Felicitysolar nadále posiluje své lokální servisní kapacity prostřednictvím spolupráce s regionálními partnery, čímž zlepšuje reakci na trhu, technickou podporu, dodávky produktů a poprodejní servis.
Uzavření těchto dvou autorizovaných partnerství dokládá stabilní pokrok společnosti Felicitysolar v prohlubování její přítomnosti na evropském trhu. Do budoucna bude společnost Felicitysolar pokračovat v prosazování inovací produktů, rozšiřování lokální spolupráce a posilování vlivu své značky v celé Evropě.
Felicitysolar se řídí svou vizí „Naplnit život nadějí, zlepšit svět" a zůstává odhodlána poskytovat spolehlivá, efektivní a udržitelná řešení pro skladování solární energie pro zákazníky na celém světě.
