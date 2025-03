Fénování a styling ničí vlasy? Mýtus! S moderní technologií docílíte krásných a zdravých vlasů i doma

Mnoho žen si myslí, že aby jejich vlasy získaly zpět svoji sílu, musí se ostříhat nakrátko, vzdát se barvení, stylingu a pro jistotu i koupání v bazénech, fénování nebo dokonce cvičení.

Většině problémů s vlasy, jako je nadměrné vypadávání, lupy, krepatění či roztřepené konečky, které podle průzkumu společnosti Philips trápí více než 43 % žen, můžete předcházet sami a poradíte si s nimi i doma. Kvalita vlasů je samozřejmě ovlivněna genetikou, hormony i naším životním stylem. Dostatek spánku, vyvážená strava a psychická pohoda hrají klíčovou roli, ale stejně tak je důležité, jakými přípravky a nástroji vlasy upravujeme.

Čistota je půl zdraví

Zdravé vlasy nejsou jen o kvalitních produktech, ale i o správné technice mytí a sušení. Důkladné vymytí šamponu a šetrné vysoušení mohou zásadně ovlivnit jejich kvalitu.

Důležité je pravidelné mytí hlavy, kdy z pokožky i z vlasů odstraníte veškeré nečistoty a přebytečný maz. Snažte se vlasy důkladně oplachovat, nepřehánět to s množstvím šamponu a vždy si myjte vlasy 2x po sobě. Vynechte také drbání hlavy ručníkem a vsaďte raději na správné fénování.

62 % žen si myslí, že fénování po každém mytí vlasy poškozuje a více jak pětina z nich nechává své vlasy uschnout volně. Není však čeho se obávat. V dnešní době jsou na trhu fény, které vlasy nepoškozují, ale naopak o ně pečují.

Totéž platí i pro styling. Žehlení a kulmování už dávno nemusí znamenat zničené vlasy. Stačí se řídit jednoduchými postupy, nezapomínat, že teplota při žehlení vlasů by neměla přesahovat 185 stupňů a že bychom je měli před úpravou i po ní správně ošetřit. Naopak dobré je myslet na to, že během vysoušení a upravování účesu by neměla chybět dávka pečujících záporných iontů, které vlasy uhladí. Hledejte proto produkty s ionizátorem.

Díky správné péči pak objevíte skutečnou krásu své hřívy, zamilujete se do ní a zazáříte jako nikdy předtím.

