Festival 3Kino – Polish Film Festival Prague udělil ceny 12. ročníku

Festival, jehož hlavní program probíhal celý týden v Městské knihovně v Praze, v Kampusu Hybernská, pasáži U Nováků a kavárně Řehoře Samsy, přilákal více než pět tisíc diváků a nabídl jedenáct celovečerních - soutěžních, filmů, doprovodné výstavy, debaty, edukativní projekce i setkání s tvůrci.
Během slavnostního zakončení byly uděleny tři hlavní ceny festivalu:
- Cenu za Nejlepší film (The Best Film Award 2025) obdržel režisér Wojciech Smarzowský za film Sladký domov (Dom dobry), PL, 2025, 110 min., režie a scénář: Wojciech Smarzowski.
Porota ocenila precizní režijní vedení, silný autorský rukopis a filmový jazyk, který propojuje intimní drama s výrazným společenským přesahem.
- Zvláštní cenu poroty (Special Award 2025) si odnesl režisér Piotr Domalewski za film Ministranti (Ministranci),PL, 2025, 110 min., režie a scénář: Piotr Domalewski.
Film zaujal svou formální odvahou, napětím, přesností a schopností otevřít dialog o tématech, která jsou aktuální a hluboce lidská.
- Cenu diváků (Audience Award 2025) obdržel režisér Piotr Domalewski za film Ministranti (Ministranci),PL, 2025, 110 min., režie a scénář: Piotr Domalewski.
Divácké hlasování je novinkou letošního dvanáctého ročníku.
Zvláštní uznání za film, který významným způsobem přispívá k vyrovnání se s minulostí (cena 3Kino EduFilm a ÚSTR), si odnáší film Ema a Smrtihlav režisérky Ivety Grófové. Ocenění předal náměstek Ústavu pro studium totalitních režimů Kamil Nedvědický.
Vavřinec Menšl, ředitel festivalu: „Polský film dnes zažívá to, co u nás představovala nová vlna v šedesátých letech. Přináší odvahu, autenticitu a sílu vyprávět příběhy bez kompromisů. I proto letos do sálu přišly tisíce lidí a atmosféra v kinosálech byla jedinečná. Letošní ročník potvrdil, že 3Kino je největší a nejživější přehlídkou polské kinematografie v České republice. A to je motor i závazek do budoucna nejen pro mě, ale pro celý festivalový tým.“
Složení poroty PFF Prague 2025:
- Maria Zbąska (filmová režisérka, PL)
- Jan Baset Střítežský (kameraman, CZ)
- Josef Vomáčka (filmový publicista a kurátor, CZ)
