Festival BOO představí, jak se poučit z neúspěchu

  16:47
Praha 21. října 2025 (PROTEXT) - Mezinárodní festival krátkých filmů BOO (3. – 9. listopadu 2025, Praha) odhaluje první hosty programu Work Hard, Fail Hard a zve na česko-německou i evropskou soutěž krátkých filmů. Večer o „anatomii neúspěchu“ v DOXu (5. listopadu v 19:00) doplní Sounds of Games, Animáky s živou hudbou pro kinošpunty a Cinema Walk s Adamem Gebrianem. Program a akreditace: www.boofest.cz.

Work Hard, Fail Hard (Centrum současného umění DOX, 5. listopadu v 19:00)

Jak se stane, že se něco nepovede? A co když jde o opravdu velký neúspěch? Dá se po něm zvednout a pokračovat dál? Každý z hostů přináší krátký příběh o tom, co se nepovedlo – a jak se z toho (snad) poučit. Mezi hosty patří režisér a producent Matěj Chlupáček (producent filmu Život k sežrání, režisér snímku Úsvit), Jan Špaček – známý český youtuber, který si dal za cíl změnit českou politickou kulturu či režisér experimentálních filmů Petr Šprincl, jehož tvorba se pohybuje mezi vykradači hrobů, moravskými zombies a americkými extremisty. O svých neúspěších ve světě audiovize promluví také herec, spisovatel a odborník na operu Ladislav Čumba. Program moderuje Tereza Bonaventurová, stand-up komička, která se ráda směje sobě i ostatním.

„Jsem hrdá, že uvedeme program, kde neúspěch není stigma, ale součást života každého z nás. Proto je také program otevřený široké veřejnosti i profesionálům z oboru,” vysvětluje vedoucí industry programu Radka Hoffman.

BOO hledá aktivní porotce z řad diváků

Organizátoři hledají filmové nadšence 12–14 let (12+BOO), 15–19 let (15+BOO) a 60+ (BOO pro starší a pokročilé). Ti se na jeden den stanou filmovými porotci, zhlédnou 7 špičkových evropských krátkých filmů, budou diskutovat a rozhodnou o festivalové ceně. Pro mladší proběhnou praktické workshopy (střih, scénář, kurátorství). Registrace do 26. 10. 2025 na www.boofest.cz.

Součástí festivalu je i program V hlavě diváka 60+ s režisérkou Veronikou Elšíkovou a producentkou Pavlou Klimešovou k filmu Cestovatel (v hlavní roli Jiří Lábus). Diváci předají tvůrcům zpětnou vazbu a sami zjistí, jak očekávání publika ovlivňují význam filmu.

“Dlouhodobě pracujeme s porotci mladšího věku a máme na to skvělé ohlasy. Proto jsme se rozhodli přidat novinku v podobě programu pro seniory s názvem BOO pro starší a pokročilé a V hlavě diváka 60+, ve všech kategoriích zbývají už jen poslední volná místa,” upozorňuje dramaturgyně Kateřina Šafaříková.

České a slovenské filmy o lidské křehkosti, tělesnosti a svobodě

Program letošního BOO přináší nejlepší evropské hrané, animované i dokumentární kraťasy, které zkoumají například témata tělesnosti, identity a svobody.

V Česko-německém BOO mají silné zastoupení i české tituly napříč žánry: hrané filmy Pes a vlk (r. Terézia Halamová), Kulturní fronta (r. Jindřich Andrš), Smrt žije (r. Lukáš Vacula), dokument Fénix (r. František Pecina), animovaný dokument Lepší člověk (r. Eliška Jirásková) a animáky Alan (r. Ivan Štrobl), Hurikán (r. Jan Saska), Řepa (r. Jáchym Štulíř & David Šourek) a Zatoulanec (r. Mikoláš Fišer). Dohromady skládají průřez tím, co dnes krátký český film umí: od syrových dramat přes intimní dokument až po odvážnou animaci.

Porota Česko-německého BOO

O vítězných filmech Česko-německého BOO rozhodne porota složená z filmových profesionálek z Česka a Německa. Mezi českými porotkyněmi se objeví dokumentaristka Adéla Komrzý, jejíž filmy Jednotka intenzivního života a Zkouška umění získaly Českého lva, Cenu české filmové kritiky i Cenu Pavla Kouteckého. Další členkou poroty je producentka Eva Váchová, absolventka FAMU a spoluzakladatelka společnosti Bratři, která stojí za úspěšnými snímky Kdyby radši hořelo (Berlinale Panorama 2022) a Přišla v noci (KVIFF 2023). Ve své práci se zaměřuje na inteligentní komedie a současné autorské filmy navazující na českou filmovou tradici. Společně s nimi budou rozhodovat o oceněném českém nebo německém filmu ředitelka Mezinárodního filmového festivalu Lucas ve Frankfurtu Julia Fleißig a Amrei Keul, ředitelka mezinárodního filmového festivalu v Řezně.

Slovenští zástupci v evropské soutěži

Slovenskou kinematografii zastoupí v evropské soutěži mimo jiné režiséři Matúš Vizár a Rebeka Bizubová. Ve filmu Free the Chickens se skupina aktivistů vydává osvobodit slepice z velkochovu – záchranná akce se však mění v absurdní konfrontaci s přírodou i vlastními dilematy. Vizár, absolvent FAMU, uvedl své Pandy v sekci Cinéfondation v Cannes a získal nominace na Českého lva i slovenské Slnko v sieti. Zpověď Rebeky Bizubové, oceněná studentským Oscarem, otevírá téma sexuálního obtěžování v církvi, které autorka sama zažila.

BOO 2025 v několika číslech

Přihlášeno celkem 2259 filmů

? Z toho bude uvedeno v soutěžích v české premiéře: 36 filmů

? Filmy nominované na Oscary & studentské Oscary: Smrt žije /CZ/ (nominace – studentský Oscar), Zpověď /SK/ (vítěz – studentský Oscar), Fuj! (nominace Oscar na nejlepší animovaný krátký film), Člověk, který nemohl mlčet (nominace Oscar na nejlepší hraný krátký film)

? Počty filmů nominovaných do soutěží významných festivalů: Cannes (10 filmů), Berlinale (6), Sundance (3), San Sebastián (3), Annecy (13), Clermont-Ferrand (15), Tallinn Black Nights / PÖFF Shorts (11)

 

Další jména v doprovodném programu potvrzena

Součástídoprovodného programu je např. Sounds of Games – živé hraní videoher s live hudbou držitele Českého lva za hudbu Petra Wajsara, které propojuje herní svět s filmovou estetikou. Pro nejmladší uvedeme Animáky s živou hudbou pro kinošpunty a jejich rodiče – krátké animace s živým hudebním doprovodem. A na filmové procházce Cinema Walkkde se Praha promění v živé filmové plátno, vás provede architekt Adam Gebrian.

Diváci si již nyní mohou prohlédnout festivalový program a zajistit si festivalovou akreditaci. Veškeré informace najdete na www.boofest.cz.

 

3. – 9. listopadu 2025

Kino Kavalírka, DOX, MeetFactory

Organizátor: KRUTÓN

Spoluorganizátor: Centrum současného umění DOX

Hlavní partneři: Státní fond audiovize, Mezinárodní Visegrádský fond, Kreativní Evropa MEDIA, Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Městská část Praha 5, Kancelář Kreativní Evropa.

Česko-německý program podpořil: Česko-německý fond budoucnosti.

Zdroj: krutón

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 










