Festival Den hrdinů na Výstavišti zrušen!

"Po důkladném zvážení jsme se rozhodli zrušit tradiční - a u našich návštěvníků velmi oblíbenou akci Den hrdinů na Výstavišti. Věříme, že práce a pomoc těch, kdo spolu s námi v rámci Dne hrdinů tvoří program, je nyní potřeba na jiných místech v České republice. Jednáme tak nejen na doporučení Povodňové komise hl. m. Prahy, ale také proto, že si vzájemných dobrých vztahů velmi ceníme," komentuje Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

"Ačkoli si akce vyžádala už spoustu měsíců, dnů i hodin příprav, a její zrušení celý organizační tým opravdu mrzí, bylo toto rozhodnutí v daný moment nevyhnutelné. Všichni myslíme na hrdiny dnešních dnů, které tradičně na festivalu Den hrdinů potkáváme, a přejeme jim spoustu sil, kterých ještě bude hodně zapotřebí. O to víc ale vzhlížíme k dalšímu ročníku, který bude jubilejní - desátý, a já už nyní můžu slíbit, že bude větší a rozhodně bude stát za to," doplňuje Renata Lišková, hlavní produkční akce Den hrdinů a manažerka programového oddělení Výstaviště Praha, a.s.

Jako každý rok i letos je připraven týdenní program pro děti ZŠ a SŠ s tím, že pro děti na prvním a druhém stupni ZŠ zůstane program zachován. Školení pro střední školy bylo rovněž z kapacitních důvodů lektorů ze složek IZS zrušeno.

Malý hrdina a Hrdina provozu – Program zůstává zachován

Malý hrdina - školení pro třídy prvního stupně ZŠ Praha 7 (2. a 4. třídy, cca 1000 dětí) se letos uskuteční v oblastech: prevence požárů (HZS), zásady první pomoci (ZZS), dopravní bezpečnost (MP) nebo bezpečné chování na internetu (PČR). Školení proběhne od úterý 24. 9. do pátku 27. 9., a to denně od 08.30 do 12.00 hodin v Hale 24 v Holešovické tržnici. Školení zajistí 4 složky IZS.

Hrdina provozu – pro děti druhého stupně ZŠ Praha 7 (6. a 9. třídy, cca 800 dětí) bude připraveno školení v souvislosti s bezpečným pohybem v běžném městském silničním provozu, základy první pomoci při dopravních nehodách a příprava na autoškolu. Akce probíhá ve spolupráci s Dopravním podnikem HMP, Ministerstvem dopravy odborem BESIP (bezpečnost v dopravě), Asociací autoškol (výběr autoškoly a zkušební testy), Českým červeným křížem v rámci poskytnutí první pomoci při dopravní nehodě či Policií ČR, která nabídne preventivní video BEZPEČNĚ NA VODĚ. Školení proběhne od úterý 24. 9. do pátku 27. 9. denně 08.30 do 14.00 hodin na Výstavišti.

