Festival Dny severu 2025: technologické inovace i respekt k přírodě

  11:49
Praha 22. října 2025 (PROTEXT) - Od 30. října do 13. listopadu pořádá Skandinávský dům šestnáctý ročník festivalu severské kultury Dny Severu. Letošním tématem je pokrok, a to v pozitivním i negativním smyslu slova. Festival se tak zaměří na vliv člověka na přírodu, místa spjatá s objevy a objeviteli, rostoucí turistický ruch, technický vývoj nebo protesty vůči necitlivým zásahům do životního prostředí. Tradičně přivítá několik severských hostů, a to spisovatele Indreka Harglu a komiksového tvůrce Joonase Sildreho z Estonska a islandského novináře Egilla Bjarnasona. Program doplní filmová promítání, literárně-hudební večer a cestovatelské přednášky.

„Téma pokroku ukazuje, že vývoj není nikdy jednosměrný,“ říká organizátorka festivalu Anežka Soukupová ze Skandinávského domu. „Na Severu se setkávají technologické inovace s respektem k přírodě i snahou o udržitelnost a my se domníváme, že v Česku bychom se v tamním přístupu mohli v lecčems inspirovat.“

Festival zahájí 30. října v Praze beseda Poslední siréna – člověk, zkáza tvorstva?, věnovaná finskému románu Iidy Turpeinen o vymírání druhů a beletrizaci vědeckého výzkumu. O příběhu mohutných mořských savců, které člověk vyhubil, budou hovořit překladatel Vladimír Piskoř a evoluční bioložka Julie Nekola Nováková.

„Jsme rádi, že naše pozvání přijal jeden z nejúspěšnějších estonských spisovatelů Indrek Hargla, autor oblíbené série historických detektivek o apatykáři Melchiorovi,“ zve na další setkání dramaturgyně literárního programu Jitka Jindřišková. „V debatách o zločinu v historických kulisách mu budou partnery čeští autoři detektivních románů Michal Sýkora a František Kalenda.“ 

Do Brna zavítá estonský komiksový tvůrce Joonas Sildre. Jeho grafický román Mezi dvěma zvuky představuje život a dílo skladatele Arvo Pärta, který v září oslavil devadesátiny. Diskuzi autora s překladatelem Janem-Markem Šíkem, nakladatelem Radkem Banýrem a spisovatelem Pavlem Kolmačkou doprovodí živé provedení Pärtovy hudby.

Literární program festivalu vyvrcholí setkáním s islandským novinářem Egillem Bjarnasonem, autorem populární knihy Jak Island změnil svět. Diskuze se dotkne islandské politické scény, využívání obnovitelných zdrojů, klimatických změn i rostoucího turismu. V Praze bude Bjarnason debatovat s Klárou Dvořákovou, honorární konzulkou Islandu v ČR, a v Brně s Janou Jakšovou, předsedkyní spolku Klub islandských fanatiků.

„Dále jsme vybrali tři výrazné severské snímky, které z různých perspektiv reflektují střet člověka, moci a přírody,“ láká na filmový program Anežka Soukupová. „V české premiéře uvedeme norské drama Nechte řeku být, inspirované protesty proti stavbě přehrady na řece Alta. Historický film Bastard s Madsem Mikkelsenem v hlavní roli nabídne drama o odvaze a ceně pokroku v nehostinné dánské krajině 18. století. Festival v Praze uzavře švédský dokumentární film Feministryně, nahlížející do zákulisí světové politiky očima bývalé ministryně zahraničí Margot Wallström. Odkrývá, co znamená prosazovat rovnost pohlaví v prostředí zavedených mocenských struktur a proč je důležité, aby se politiky účastnily ženy-političky,“ přibližuje Soukupová. Všem projekcím bude předcházet krátký úvod, který je zasadí do širšího kontextu.

Nebudou chybět ani oblíbené cestovatelské přednášky, s nimiž se vydáme hned na několik pozoruhodných míst. Pražské Cestovatelské odpoledne s podtitulem Za divy Severu zavede návštěvníky daleko za polární kruh, do ateliérů finských umělců a někdejších průmyslových měst a na pobřežní stezky i technické památky ostrova Man. V Brně se uskuteční přednáška Špicberky – plavba na konec světa, v níž Michal Švec vezme posluchače na palubu expediční lodi až téměř na 82. stupeň severní šířky.

Více informací: https://www.skandinavskydum.cz/dny-severu-2025/

 

PROGRAM FESTIVALU V PRAZE:

30. 10. 19:00 Poslední siréna – člověk, zkáza tvorstva? (Božská lahvice)

1. 11. 16:00 Cestovatelské odpoledne: Za divy Severu (Městská knihovna v Praze)

4. 11. 19:00 Promítání: Nechte řeku být (Kino Evald)

5. 11. 19:00 Zločin v historických kulisách: Indrek Hargla a František Kalenda (Café Husovka)

6. 11. 19:00 #ReadNordicFilm: Bastard (Edison Filmhub)

11. 11. 19:00 Islandské proměny: Egill Bjarnason a Klára Dvořáková (Čítárna Unijazz)

13. 11. 19:00 Promítání: Feministryně (Kino Evald)

 

PROGRAM FESTIVALU V BRNĚ:

30. 10. 20:00 #ReadNordicFilm: Bastard (Kino Art)

4. 11. 17:00 Zločin v historických kulisách: Indrek Hargla a Michal Sýkora (Knihovna Jiřího Mahena)

5. 11. 18:00 Pärt 90: Mezi dvěma zvuky (Filharmonie Brno)

11. 11. 17:00 Cestovatelská přednáška: Špicberky – plavba na konec světa (Knihovna Jiřího Mahena)

13. 11. 17:30 Islandské proměny: Egill Bjarnason a Jana Jakšová (Kavárna Trojka)

 

Zdroj: Skandinávský dům

www.skandinavskydum.cz

 

 

