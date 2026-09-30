Festival Dny severu přináší závan severské kultury už posedmnácté

„Téma proměn a změn se bezprostředně dotýká každého z nás. Stojíme před celou řadou osobních i celospolečenských výzev, ať už jde o otázky rodičovství, syndrom vyhoření, stárnutí, nebo hledání vlastního místa v životě. Souběžně s námi navíc prochází proměnou také planeta a krajina kolem nás,“ přibližuje letošní dramaturgickou linku Anežka Soukupová ze Skandinávského domu.
Hlavním literárním lákadlem letošního ročníku bude setkání se spisovatelkou Mariou Turtschaninoff. Publiku přiblíží svůj podmanivý román Usedlost, který v překladu Marie Voslářové získal prestižní ocenění Magnesia Litera za rok 2025. Kniha sleduje osudy několika generací spjatých s jedním stavením uprostřed hlubokých lesů od sedmnáctého století až po současnost. V Praze v Čítárně Unijazz i v brněnské Knihovně Jiřího Mahena bude Maria Turtschaninoff debatovat o sepětí člověka s přírodou, rodových kořenech a nových životních začátcích. V Praze ji na besedě doprovodí česká autorka Zuzana Říhová, v jejímž románu s hororovým nádechem Cestou špendlíků nebo jehel se manželský pár přestěhuje z Prahy do malé vesnice v pohraničí, v Brně bude debatovat s Marií Hajdovou, autorkou románů odehrávajících se v Rychlebských horách.
„Další zahraniční tváří festivalu bude norská prozaička Linn Stromsborg. Ve svých knihách s břitkým humorem i hlubokým porozuměním otevírá otázky očekávání, která společnost klade na ženy, a tematizuje (ne)rodičovství,“ uvádí Jitka Jindřišková, dramaturgyně literárního programu festivalu a překladatelka děl Linn Stromsborg do češtiny. „Literární večer v pražské Čítárně Unijazz nabídne otevřenou diskuzi o svobodě volby, rodinných vztazích i životě po třicítce.“ Druhým hostem debaty bude česká spisovatelka Dorota Ambrožová, která debutovala provokativním vyprávěním mladé dívky Poslední léto a letos vydala novelu Naháčci, upřímnou zpověď mladé matky trpící nespavostí a únavou.
Literární program doplní říjnový Severský literární salón online, během něhož překladatel Jonáš Thál představí švédský grafický román Smalandské temno z pera Henrika Bromandera.
Filmová sekce nabídne pestrý výběr z různých koutů evropského Severu. Zahajovacím snímkem v pražském Kině Evald a brněnském Kině Art bude litevsko-lotyšské vztahové drama Renovace o mladé partnerské dvojici, jejíž vztah naruší nečekaná stavební rekonstrukce bytového domu. Program dále zahrnuje dánský sci-fi snímek Věčný, propojující milostný příběh s klimatickými změnami a tajemným úkazem na dně oceánu. Švédský dokument Švédská teorie lásky zase představuje provokativní sondu do společnosti, jež se rozhodla upřednostnit absolutní nezávislost jednotlivce.
Milovníci severských toulek a vzdálených krajů mohou zamířit na dvě cestovatelské přednášky. Cestovatel, průvodce a fotograf Václav Bacovský zavede publikum v Městské knihovně v Praze do mrazivého světa ledu, větru a tučňáků během přednášky Antarktida – 22 dní na konci světa, věnované putování po nejzazším jihu naší planety. O svůj Severský roadtrip, tedy zážitky z cest napříč pobaltskými a severskými státy až za polární kruh, se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně podělí Hana Hochmanová ze Skandinávského domu.
Dny Severu se konají ve dnech 6. až 26. října 2026. Festival pořádá Skandinávský dům za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, hlavního města Prahy, Velvyslanectví Norska v ČR, Velvyslanectví Švédska v ČR, Velvyslanectví Litvy v ČR, finské literární nadace FILI a norské nadace NORLA. Hlavním partnerem je CK Periscope Skandinávie.
PROGRAM FESTIVALU V PRAZE:
6. 10. 19:00 Promítání: Renovace (Kino Evald)
13. 10. 19:00 Tajuplný venkov: Maria Turtschaninoff a Zuzana Říhová (Čítárna Unijazz)
15. 10. 17:00 Cestovatelské odpoledne: Antarktida (Městská knihovna v Praze)
19. 10. 18:30 Být žena: Linn Stromsborg a Dorota Ambrožová (Čítárna Unijazz)
22. 10. 19:00 Promítání: Švédská teorie lásky (Kino Evald)
26. 10. 19:00 #ReadNordicFilm: Věčný (Edison Filmhub)
PROGRAM FESTIVALU V BRNĚ:
6. 10. 20:00 Promítání: Renovace (Kino Art)
15. 10. 17:00 Tajuplný venkov: Maria Turtschaninoff a Marie Hajdová (Knihovna Jiřího Mahena)
21. 10. 17:00 Cestovatelská přednáška: Severský roadtrip (Knihovna Jiřího Mahena)
26. 10. 20:15 #ReadNordicFilm: Věčný (Kino Art)
PROGRAM FESTIVALU ONLINE:
12. 10. 20:00 Severský literární salón online: Smalandské temno (Facebook Skandinávského domu)
Více informací: https://www.skandinavskydum.cz/dny-severu-2026/
Zdroj: Skandinávský dům
Kontakt:
Hana Švolbová
Skandinávský dům
E-mail: hana@skandinavskydum.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59381.