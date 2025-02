Festival FAMUFEST promítne studentské filmy režiséra Rubena Östlunda, mezi hosty festivalu budou i Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř

- Festival navštíví Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Od festivalu obdrží Čestné uznání za přínos kinematografii.

- Mezinárodní sekce FAMU Versus se zaměří na švédskou tvorbu.

- Budou uvedeny archivní studentské snímky proslulého režiséra Rubena Östlunda.

- Industry program nabídne case study fenoménu české pohádky.

- Akreditace jsou již v prodeji na platformě GoOut.

Letošní ročník festivalu se bude konat od 5. března do 9. března v Praze na Letné a nabídne návštěvníkům bohatý program – kromě projekcí více než stovky filmů i mnoho zajímavých doprovodných akcí. Publikum bude moci navštívit 12 filmových bloků zaměřených na různá pojetí konců. Významnými hosty 41. ročníku budou Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, kteří společně obdrží Čestné uznání za celoživotní přínos kinematografii. Spolu živě zazpívají své legendární písně a uvedou ikonický film Ať žijí duchové! (1977). Na FAMUFEST letos zavítají také studentky a studenti švédské školy HDK-Valand – Academy of Art and Design v Göteborgu.

Čtyřicátý první ročník s sebou nese podtitul happy end. Téma upozorňuje na realitu dnešní společnosti, v níž jsme neustále konfrontováni s tíživými problémy, které často negativně ovlivňují naše duševní zdraví. V reakci na to tak chtějí organizátoři vytvořit pro publikum safe space, jenž umožňuje se uvolnit a společně hledat vlastní „šťastný až pohádkový konec”. Čestnými hosty letošního “pohádkového” FAMUFESTu je tvůrčí duo – Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Proslulí tvůrci, jež mají na kontě hity jako Není nutno, Severní vítr či Holubí dům, formovali svými písněmi, scénáři i filmy celé generace. Festival na jejich počest promítne kultovní film Ať žijí duchové! (1977), ke kterému Svěrák napsal scénář a Uhlíř složil hudbu. Během večera oba pánové usednou ke klavíru a naživo zazpívají své písně. Akce proběhne 6. března od 19 hodin v kině Bio Oko. Vstupenky na akci jsou v prodeji samostatně na platformě GoOut.

Téma 41. ročníku, happy end, se promítne i do výběru zahraničních hostů festivalu s letošním zaostřením na Švédsko – podle žebříčků jedné z dlouhodobě nejšťastnějších zemí světa. Pozvání přijali absolventi švédské HDK-Valand při Akademii umění a designu na Göteborské univerzitě, jedné z předních vzdělávacích institucí v oblasti filmové tvorby ve Švédsku. Ve čtvrtek 6. března 2025 od 14 hodin v kině Bio Oko tvůrci promítnou své filmy v rámci filmového bloku FAMU meets GÖTEBORG. Po promítání se uskuteční debata v anglickém jazyce.

V rámci švédské stopy festival rovněž přináší exkluzivní studentské snímky renomovaného švédského režiséra Rubena Östlunda. Absolvent HDK-Valand během svých studií vytvořil dvě pozoruhodná díla, která odrážejí počátky jeho hledání filmového jazyka a odvahu experimentovat. Snímek Nechme lásku na ostatních vypráví o skupině mladých mužů, kteří balancují na hraně společenských pravidel a vlastní nevinnosti během náročného procesu dospívání. Ve filmu Zase rodina se Östlund s nadějí na sjednocení rodiny pokouší smířit s rozvodem rodičů. Ke švédskému programu zmiňuje vedoucí programu FAMU Versus, Eliška Šimková: “Jsme moc rádi, že se nám podaří dovést přední švédské talenty zastupující mladou generaci filmařů a filmařek. I když se pan Östlund nebude kvůli natáčení nového filmu účastnit festivalu fyzicky, retrospektiva jeho studentských filmů, kterou jsme připravili, nabídne velmi zajímavý a v Čechách prakticky neznámý kontext k režisérově nynější světoznámé tvorbě. Projekce Östlundových filmů navíc uvede pedagožka z HDK-Valand Linda Sternö, jež nám přiblíží filmařovy tvůrčí počátky v době, kdy studoval na univerzitě v Göteborgu.”

Industry program naváže na motiv šťastných konců v diskusi na téma Fenomén české pohádky, která je organizována ve spolupráci s podcastem Pitch. Tuzemské pohádky vznikají každý rok a jsou neodmyslitelnou součástí českého filmového a televizního dědictví. Proč ale tento formát zůstává tak populární a jaké jsou jeho kořeny a budoucnost? Diskutovat se bude nejen o výběru a financování nových pohádek, ale i o jejich společenské roli, diváckém přijetí a možnostech mezinárodního úspěchu. Publikum se může těšit na režiséra Zdeňka Zelenku (Nesmrtelná teta, Kouzla králů) nebo Barbaru Johnsonovou, kreativní producentku štědrovečerních pohádek. Program se uskuteční 7. března v prostorech AVU Veletržní 61 od 13:30 hodin.

Wellbeing – téma, které v současnosti rezonuje více než kdy jindy, nebude chybět v letošním Industry programu. Pod záštitou týdeníku Respekt budou zástupci a zástupkyně filmových profesí společně hledat odpovědi na otázky týkající se psychologických, ekonomických i sociálních dopadů na audiovizuální profese. Hlavní důraz bude kladen na pohled mladých filmařů a filmařek stojících na počátku své kariéry, kdy často přicházejí do kontaktu s filmovým prostředím s určitou nejistotou. Wellbeing aneb Happy endy mladých filmařů proběhne v pátek 7. března od 16 hodin v prostorách AVU Veletržní 61.

Pro uchazeče a uchazečky o studium na FAMU bude v prostorách Holešovické šachty připraven již tradiční workshop How to FAMU? Na něm se zájemci a zájemkyně od současných studujících dozví více o studiu na filmové fakultě.

Filmový program je sestaven tak, aby nejen hladce plynul, ale také překvapil svou rozmanitostí, tempem a podněcoval k otázkám. O silné závěry tak nebude nouze. Filmová báseň 3 MWh od Marie-Magdaleny Kochové, uvedená ve světové premiéře na MFF v Rotterdamu, zkoumá otázky antropocentrismu a štěstí skrze unikátní práci s analogovým 16 mm filmem a digitálními efekty. Napětí pak například přinese černá animovaná komedie HUMANITY režisérky Terezy Kovandové, která nabídne svět, kde člověk může všechny své temné vize fatální pomsty proměnit ve skutečnost. Svým koncem publikum překvapí i snímek Anděla od Viktorie Novotné. Příběh vypráví o stárnoucí televizní herečce, která pořádá večírek, aby se rozloučila se svou hereckou kariérou.

- Odkaz na nákup akreditací: https://goout.net/cs/famufest-41-happy-end/szbciqx/

- Odkaz na nákup vstupenek na speciální projekci Ať žijí duchové! https://goout.net/cs/at-ziji-duchove%2Buvod-se-zdenkem-sverakem-a-jaroslavem-uhlirem/szfabrx/

- Kompletní program a více info o festivalu FAMUFEST: https://www.famufest.cz

O festivalu:

FAMUFEST je studentský multižánrový filmový festival, který je každoročně organizován studujícími Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Díky festivalu má veřejnost jedinečnou možnost zhlédnout nejnovější studentskou tvorbu a seznámit se s mladými talenty tvořící budoucnost české kinematografie, audiovize, fotografie, hry a dalších médií.

Festival vzniká za podpory společnosti Biofilms, filmové kanceláře Vysočina Film Office, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Státního fondu audiovize, Ministerstva kultury České republiky, Městské části Praha 7 a dalších sponzorů. Hlavním mediálním partnerem FAMUFESTu je Česká televize.

Zdroj: FAMUFEST

