Festival FOR GAMES 2024 přinese nové a populární hry, hráčské špičky, interaktivní zábavu i edukaci

Již dvanáctý festival FOR GAMES bude místem, kde se představí novinky ze světa herních konzolí, PC, hardwaru a příslušenství všech herních platforem. Mnoho lákadel zde najdou děti i dospělí fanoušci videoher a interaktivní zábavy, a to na expozicích vystavovatelů i v rámci doprovodného programu.

Herní zónu s nejnovějšími i nejpopulárnějšími hrami přiveze do Letňan značka Nintendo a nebude v ní chybět ani fotokoutek, ve kterém se návštěvníci mohou vyfotit jako Mario v ikonické trubce ze světa Nintendo. V herní zóně od CZLAN a LanCraft bude k dispozici pět desítek počítačů nabitých hrami a proběhne zde i napínavý turnaj. Zahrát si mohou návštěvníci festivalu i deskové hry od společností Albi či Tlama Games, připraveno bude i šifrovací stanoviště od firmy Únikové hry v Praze. Zábavu do herní haly přiveze i ČSOB, odpočinkovou zónu nabídne Coca-Cola.

Herní zóna bude připravena i pro nejmenší návštěvníky, těšit se mohou například na Pexesiádu a workshopy s Bobem a Bobkem nebo Hot wheels či Barbie zónu. Ti mají připravenou spoustu her a zábavy pro všechny návštěvníky.

Od škol po adrenalin

Na FOR GAMES festivalu se představí také několik škol zabývajících se herním oborem, například Ateliér Game Design / FMK / Univerzita Tomáše Bati, Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy, s.r.o. a navštívit mohou zájemci i několik volnočasových kroužků. Například se zde představí Vzdělání budoucnosti a další.

Kdo chce zažít adrenalin z virtuálního prostředí v realitě, může využít expozici Gel Blaster, kde je možné vyzkoušet si souboj s netoxickými gelovými kuličkami. V zóně nebudou chybět chytré terče pro různé herní módy jak pro jednotlivce, tak pro skupinky.

Festival je tradičním místem, kde probíhají napínavé turnaje. Letos se bude bojovat o vítězství na expozici AVERIA LTD ve hrách, jako jsou FIFA, NHL, Injustice 2, Mortal Kombat, Závody v Project Cars, Tekken, For Honor a dalších. Celkem se uskuteční 15 turnajů o více než 50 cen. Na stánku bude také probíhat doprovodný program esportové studentské organizace ESA se zástupci z VŠB Ostrava a VUT Brno. V rámci programu mohou návštěvníci vyzkoušet virtuální a rozšířenou realitu, letecké a automobilové simulátory, herní koutek (zvlášť uzpůsobený i pro nejmenší děti na rodiče), vyhrát v tombole a mnoho dalšího.

Zábava i nákupy

Zážitková soutěžní superhrdinská zóna bude v Letňanech vybudována značkou FoxCampClub ve spolupráci s ojedinělým projektem Heroes Park, kde bude pro všechny návštěvníky připraven program plný superhrdinských disciplín, tematického focení, soutěží a zábavy. Navíc poprvé v ČR na diváky čeká v Thorově zóně jedinečná Thor Challange Battle o originální superhrdinská kladiva a titul nejsilnějšího návštěvníka festivalu FOR GAMES.

Na festivalu budou k dispozici také prodejní stánky, například Xzone nebo Blindbox, bohatý herní merch, herní figurky nebo třeba herní židle Anda Seat. Nebudou chybět ani desítky Cosplayerů, s nimiž se zájemci mohou vyfotit. Připraveny budou workshopy pro studenty středních a základních škol na moderní, digitální témata, letecké a automobilové simulátory a mnoho dalších zajímavostí.

Festival FOR GAMES se koná v souběhu s veletrhy FOR BEAUTY, FOR KIDS a FOR INTERIOR.

Více na www.forgames.cz.

Zdroj: ABF