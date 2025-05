10:11

Praha 14. května 2025 (PROTEXT) - Zahajte prázdniny netradičně. Objevte krásu, umění a radost ze sklářského řemesla, které bylo zapsáno na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Navštivte od 27. června do 06. července tohoto roku Festival labutí ve sklárně Koulier na Oflendě. Zájemci si budou moci užít také exkurzi do výroby a uvidí, jak se rodí tato křehká krása. Labuť, symbol půvabu, ladnosti a elegance, bude tento týden zářit v celé své nádheře. Posláním festivalu a sklárny je potěšit a ukázat, že zachování tradičního sklářského řemesla má smysl, a to v kterékoli roční době. Exkurze probíhají na Oflendě nedaleko Hlinska v Čechách v Pardubickém kraji po celý rok. Ozdoby vyrobené v Koulieru zahrnují i celou kolekci letních motivů a skleněných květin, které svojí krásou zkrášlí domovy v kterékoli roční době. Letošní ročník si klade za cíl opět oslnit kombinací skla a peří jednobarevnými labutěmi i labutěmi s barevnými gradienty. Nově se festival zaměří na celoroční dekorace nejen se skleněnými labutěmi. Návštěvníci si tak odnesou inspiraci k dekorování vlastních interiérů. V tvůrčí dílně si zájemci vyzkouší malování a zdobení vlastní labutě.