„Brno je dlouhodobě vnímáno jako město moderních technologií a inovací, a proto nás těší, že se zde pravidelně koná největší tuzemská herní událost v propojení se sportovním a tanečním programem. Zájem lidí potvrzuje, že výstaviště je pro takto rozsáhlé akce ideálním zázemím a že festival významně přispívá k atraktivitě města i v podzimních měsících,“ uvedla za statutární město Brno Kamila Zlatušková, první náměstkyně primátora pro sport a mezinárodní vztahy.
„Na Life! jsem letos strávil téměř celou sobotu. A to je asi nejlepší recenze, jakou můžu festivalu dát. Je super, že na jižní Moravě máme akci, kde se potkávají fanoušci počítačových her, sportovci i tanečníci. A nemusí přitom každý zůstat ve svém světě. Můžou se navzájem inspirovat, zkoušet nové věci a třeba objevit i něco, v čem jednou sami vyniknou,“ řekl Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje.
„Festival Life! je pro nás skvělým příkladem toho, jak lze využít možnosti brněnského výstaviště pro moderní formáty akcí, které reflektují aktuální trendy a oslovují mladou generaci. Letošní návštěvnost i atmosféra v jednotlivých pavilonech nás utvrdily v tom, že se festival ubírá správným směrem. Velmi pozitivně hodnotíme spolupráci s našimi organizačními partnery a vidíme značný potenciál pro další společný rozvoj této akce,“ uvedl Lukáš Helan, obchodní ředitel společnosti Veletrhy Brno.
GTA VI, triumf SINNERS a setkání s Agraelem
Pavilon P, který patří mezi nejmodernější a největší výstavní haly ve střední Evropě, obsadili na celý víkend fanoušci videoher a esportu. Hlavní hvězdou této části programu byl nejúspěšnější český streamer Vojtěch „Agraelus“ Fišar. Na setkání s ním čekaly stovky jeho příznivců. O obrovskou radost domácího publika se postaral přední český tým SINNERS, který si v dramatickém finále evropského turnaje Tipsport RUSH:Brno ve hře Counter-Strike 2 poradil s francouzským celkem ENVY poměrem 2:1. Novým mistrem České republiky ve hře Counter-Strike 2 se stal tým UNiTY. Úvodní zastávku nové sezony českého šampionátu MČR FC 27 powered by Hyundai ovládl aktuální mistr ČR Zdeněk „Rocksorr“ Havlát. V národním finále Red Bull Wings Cup pak uspěl Matěj „Matejs“ Dunka, který si tak vybojoval letenku na světové finále přímo na stadion Inter Miami, kde působí Lionel Messi. Kromě sledování špičkového esportu si zájemci v pavilonu P vyzkoušeli desítky expozic, zónu deskových her, soutěž cosplayerů nebo herní novinky v čele s aktuálním hitem Grand Theft Auto VI.
„V době, kdy se většina herního obsahu odehrává online na streamech, je pro nás největší odměnou vidět, jak silnou potřebu mají fanoušci sdílet emoce osobně na jednom místě. Brno nám znovu potvrdilo, že česká herní komunita drží při sobě a dokáže vytvořit atmosféru srovnatelnou s velkými sportovními stadiony,“ říká Lukáš Pleskot, výkonný ředitel agentury PLAYzone, která herní část festivalu organizuje.
Skateboardové triky, evropští streetlifteři i historicky první para-šipkařský titul
Sportovní část festivalu nabídla podívanou na vrcholové výkony i interaktivní zóny, do kterých se zapojily tisíce lidí. Mimořádně atraktivní byl skateboardový workshop Maxima Habance i ukázka šermu v podání mistra světa Alexandra Choupenitche, po které následovala autogramiáda. Na dvojité minirampě se navíc v rámci českého šampionátu ALLWYN GRAND BMX 2026 předvedla domácí špička freestyle BMX a scooteringu. V pavilonu F prověřilo extrémní sílu atletů Mistrovství ČR a východní Evropy ve streetliftingu, během kterého padlo několik národních i jeden neoficiální světový rekord. Pavilon V se v sobotu zapsal do historie, když hostil vůbec první Mistrovství ČR v ParaDarts. Inspiraci a cenné rady pak návštěvníkům předali i speciální hosté, mezi nimiž nechyběla basketbalistka Eliška Joklová nebo youtuber Martin Hrabina.
„Naším hlavním cílem není jen ukázat vrcholový sport z tribuny, ale hlavně odbourat ostych a dát dětem i dospělým šanci si různé disciplíny okamžitě osahat v praxi. Když se podíváte na šerm nebo freestyle BMX, v televizi vypadají jako nedosažitelný svět, ale na výstavišti si je návštěvníci mohli vyzkoušet přímo pod dohledem profesionálů. Pokud si i jen část z těch tisíců lidí odnese z Brna chuť přihlásit se do místního sportovního klubu, splnil festival svůj hlavní smysl a rádi ho ve spolupráci s našimi partnery uspořádáme i příští rok,“ říká Martin Mikš, generální ředitel městské společnosti STAREZ – SPORT, která sportovní část festivalu organizuje.
Více než 70 tanečních workshopů a premiéra dokumentu o Julienu Ko
Od vzniku festivalu je pevnou součástí akce také taneční sekce DANCE LIFE. Ta letos nabídla 74 workshopů pod vedením špičkových českých i zahraničních lektorů, a to napříč tanečními styly – od baletu přes step až po hiphop. Součástí programu byly hned tři taneční soutěže a sobotní show těch nejlepších tanečních kolektivů. Jednou z nejvýraznějších osobností tanečního programu byl Julien Ko, vítěz českého kola Red Bull Dance Your Style. Návštěvníci festivalu měli jako první možnost zhlédnout premiéru dokumentu SDK Call, který mapuje jeho taneční cestu a životní výzvy v podobě SDK Challenge. Pozornost publika přitáhl také mladý, mimořádně talentovaný a mezinárodně úspěšný slovinský tanečník Ian Hotko, který má za sebou desítky prestižních akcí po celém světě včetně Juste Debout či světového finále Red Bull Dance Your Style.
„Tanec není jen o naučených krocích, ale hlavně o osobitosti a sdílené radosti z pohybu. Přesně to letošní ročník dokonale vystihl. Ať už šlo o silné emoce při premiéře dokumentu o Julienu Ko, snahu učit se a zlepšovat na tanečních lekcích nebo o vzájemný respekt a podporu v soutěžních kláních, bylo vidět, že taneční kultura dokáže lidi neuvěřitelně spojovat. Mám radost, že si tuhle otevřenou atmosféru užili nejen samotní tanečníci, kterých letos dorazilo rekordní množství, ale i stovky diváků kolem parketu,“ hodnotí Martin Fiedler, ředitel taneční školy Beat Up, která DANCE Life pořádá.
Zdroj: PLAYzone
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60300.