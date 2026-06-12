Festival Life! propojí fanoušky gamingu, sportu i tance. Vstupenky v prodeji

Autor:
  9:30
Sledovat Metro na Googlu
Brno 12. června 2026 (PROTEXT) - Festival Life! opět míří na brněnské výstaviště. Motto letošního roku zní „Tři světy, jeden festival, společná energie“. Pořadatelé tím navazují na předchozí ročníky, které každoročně navštívily desetitisíce lidí, a na jednom místě propojí fanoušky gamingu, sportu a tance. Čtyři pavilony tak nabídnou pestrý program, ze kterého si vybere každý. Gamingová část láká například na turnaj špičkových světových hráčů Tipsport RUSH:Brno i český šampionát MČR v esportových hrách, sportovní a taneční část zase na desítky pohybových a zábavných aktivit, soutěží, exhibic nebo jedinečnou zimní arénu. Festival Life! proběhne od 20. do 22. listopadu. Cenově nejvýhodnější vstupenky jsou v prodeji pouze do konce června.

Festival Life! patří díky bohatému programu již tradičně k nejnavštěvovanějším podzimním událostem v Brně. Také letošní ročník vzniká za finanční podpory města Brna a na ploše rozprostírající se na téměř 40.000 metrech čtverečních představí stovky digitálních, sportovních i tanečních aktivit. Dorazí také sportovci, influenceři, streameři a další populární osobnosti.

„Festival Life! má v Brně již mnoholetou tradici a jsem ráda, že se na jeho rozvoji můžeme aktivně podílet. Jeho síla je v tom, že přirozeně propojuje svět gamingu, sportu, pohybu a tance do jednoho živého celku, který oslovuje návštěvníky napříč generacemi. Český videoherní průmysl je respektovaný po celém světě a není náhoda, že právě Brno hostí největší festival zaměřený na toto odvětví. Zároveň ale Life! ukazuje, že digitální zábava, aktivní životní styl, pohyb, soutěživost, kreativita i tanec k sobě mají velmi blízko. Festival tak desetitisícům návštěvníků nabízí možnost zažít energii moderní zábavy v mnoha podobách, objevovat nové aktivity a inspirovat se různými způsoby, jak trávit volný čas,“ říká primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Life! má na brněnském výstavišti své pevné místo. Společně s partnery chceme festival dál rozvíjet tak, aby reagoval na nové trendy a přinášel návštěvníkům důvody vracet se každý rok za novými zážitky. Věříme, že právě spojení gamingu, sportu a tance oslovuje současnou generaci a potvrzuje, že výstaviště je také místem zábavy i aktivního trávení volného času,“ říká obchodní ředitel společnosti Veletrhy Brno Lukáš Helan.

České mistrovství i turnaj hvězd

Součástí festivalu Life! je již od roku 2015 také největší herní událost v Česku. Soutěž, která začala jako komunitní turnaj v hotelovém sálu, se jako součást festivalu stala samostatnou akcí, na kterou se sjíždějí fanoušci videoher z celé republiky i ze zahraničí. I díky nim se gamingová zóna pravidelně rozšiřuje a nabízí mnoho rozmanitých možností nejen pro nadšené fanoušky, ale i pro volnočasové hráče, kteří si mohou vyzkoušet nové herní sestavy, periferie, zapojit se do soubojů ve virtuální realitě nebo na trati v závodních simulátorech. To vše za přítomnosti nejznámějších herních streamerů a influencerů. Vrcholem soutěžní části pak bude esportový turnaj Tipsport MČR CS, kde se rozhodne o nových mistrech ČR, a nově také turnaj Tipsport RUSH:Brno. Na ten získají pozvánku špičkové světové týmy. Celkem organizátoři rozdělí mezi účastníky více než milion korun.

„Dlouhodobě se snažíme posouvat herní část festivalu na vyšší úroveň a jsem rád, že se nám daří ji neustále rozšiřovat, ať už jde o turnaje, výstavní plochu nebo další doprovodné akce, jako například loňský koncert hudby ze hry Kingdom Come: Deliverance 2 či rapperská show skupiny erem. Také letos chystáme spoustu novinek. Jednu z nich mohu prozradit už nyní. Do Brna přijedou nejenom nejlepší české esportové týmy, ale vůbec poprvé budeme hostit i turnaj světových hvězd hry Counter-Strike 2. To si žádný správný fanoušek nemůže nechat ujít,“ láká Lukáš Pleskot, výkonný ředitel agentury PLAYzone, která pořádá gamingovou část festivalu.

Radost z pohybu

Také letos festival Life! ukáže, že pohyb může být zábavou pro každého, bez ohledu na věk nebo fyzickou kondici. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet nevšední i dobře známé sporty, potkat se se známými sportovci nebo se zapojit do tanečních workshopů. Na výstavišti k tomu budou mít ideální příležitost hned ve třech pavilonech. „Nechceme, aby se lidé jen dívali, chceme je aktivně zapojit a ukázat jim, že sport je přirozenou a zábavnou součástí života. V dnešní době navíc patří i do moderních formátů, které oslovují mladou generaci,“ říká Martin Mikš, generální ředitel společnosti STAREZ – SPORT, a.s., která je hlavním organizátorem sportovní části festivalu.

Některá sportoviště budou letos ještě více zaměřena na aktivní zapojení návštěvníků a přirozeně propojí sportovní zážitky s prvky gamingu, tance a pohybu prostřednictvím interaktivních stanovišť. Právě tyto světy mají společného víc, než se na první pohled může zdát.

Páteční program bude již tradičně směřován zejména na děti a školní skupiny, pro které bude upraven program i vstupné. Součástí festivalu budou také přednášky a setkání se sportovci, kteří návštěvníkům přiblíží své zkušenosti, motivaci i svou vlastní cestu ke sportu.

Nedílnou součástí festivalu je i DANCE LIFE, který se opět uskuteční v pavilonu E. Tato prestižní taneční událost každoročně proměňuje Brno v centrum pohybu, inspirace a setkávání tanečníků všech generací. „Návštěvníci zde mohou během několika dnů zažít stovky tanečních vystoupení, workshopů, soutěží, exhibic i show napříč tanečními styly – od street dance, hip hopu a breakingu přes contemporary a jazz dance až po společenské a další taneční disciplíny,“ představuje Martin Fiedler, zakladatel taneční agentury Beat Up, která DANCE LIFE pořádá. Ten propojuje profesionální umělce, taneční školy, začínající talenty i širokou veřejnost a vytváří jedinečný prostor, kde se tanec stává společným jazykem bez hranic. Každoročně přivítá tisíce tanečníků z České republiky i zahraničí a dlouhodobě se řadí mezi nejvýznamnější a největší taneční akce svého druhu ve střední Evropě.

Vstupenky od 100 Kč

Návštěvníci si mohou vybrat z několika typů vstupenek. Nejlevnější jednodenní je v prodeji od 100 Kč. Zvýhodněnou rodinnou vstupenku lze zakoupit od 300 Kč. Na výběr jsou také Prémium vstupenky, a to v jednodenní a třídenní variantě. Ty kromě možnosti prémiového sezení v gamingové zóně obsahují také možnost vyhrát hodnotné ceny, získat unikátní merch či dárky od partnerů festivalu. Výhody prémiových vstupenek budou pořadatelé během roku rozšiřovat. Nejvýhodnější cena vstupenek platí pro první vlnu prodeje, která končí 30. června.

Mediálním partnerem festivalu Life! je CNN Prima NEWS. 
Aktuální informace o programu a vstupenky naleznete na oficiálních stránkách www.festivallife.cz 
https://www.youtube.com/watch?v=ZfgeHL0axbk

Zdroj: PLAYzone   
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů

V Lošanech na Kolínsku byl slavnostně otevřen Památník věnovaný třem odbojům a...

Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila perzekuci, v odboji nebyla pro pohybové postižení. Celý život nesmiřitelně vystupovala proti...

Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík

ilustrační snímek

Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a následného oteplení vytvořila v lesích ideální klima, které doslova probudilo podhoubí k životu. Podle...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků

Zastávky na znamení, kočárky a tlačítka... Umíte je správně používat?

Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není sám. Pražská integrovaná doprava připravila malý manuál cestujícího, který s nadsázkou vysvětluje,...

Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí

Je to elektrokolo, nebo elektrický motocykl?

Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na úpravu motorového příšlapu, aby kolo uhánělo jako o závod. Policie je proti tomu prakticky bezmocná.

Ve Višňové na Liberecku budou dnes lidé hlasovat o stavbě osmé větrné elektrárny

ilustrační snímek

Ve Višňové na Liberecku budou dnes lidé hlasovat o výstavbě osmé větrné elektrárny. Obec nevyhlásila referendum, ale rozhodla se uspořádat anketu. Zapojit se...

13. června 2026,  aktualizováno 

V Hradci Králové dnes pokračuje Rock for People, zazpívá Američanka Halsey

ilustrační snímek

V hradeckém Parku 360 pokračuje 31. ročník festivalu Rock for People. Hlavní hvězdou předposledního dne akce, která začala ve středu, bude americká zpěvačka...

13. června 2026,  aktualizováno 

Filmová škola v Uherském Hradišti promítne Polanského filmy, ocení Lábuse

FilmovĂˇ Ĺˇkola v UherskĂ©m HradiĹˇti promĂ­tne PolanskĂ©ho filmy, ocenĂ­ LĂˇbuse

Letní filmová škola v Uherském Hradišti (LFŠ) letos promítne filmy francouzsko-polského režiséra Romana Polanského. Filmové delegace opět přivezou české a...

12. června 2026  18:52,  aktualizováno  18:52

ČT: Na některých místech lipenské přehrady jsou podle vědců sinice s toxiny

ilustrační snímek

Vědci potvrdili, že na některých místech lipenské přehrady se mohou vyskytovat sinice s toxiny. Uvedla to dnes Česká televize. Sinice s toxiny nejsou...

12. června 2026  18:51,  aktualizováno  18:51

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nová připomínka slavného seriálu v Brně. Po hrdinovi z Návštěvníků pojmenovali most

V brněnských Žabovřeskách mají nově Most Adama Bernaua, hrdiny ze seriálu...

I po více než čtyřech desetiletích zůstává v brněnských Žabovřeskách živý příběh slavného televizního seriálu Návštěvníci. Právě v tamní Bráfově ulici totiž filmaři pro účely natáčení využívali dům,...

12. června 2026  20:12,  aktualizováno  20:12

Budoucí olympionici začínají tady. Podívejte se, které české hvězdy prošly ODM

Trofeje pro nejlepší sportovce Olympiády dětí a mládeže

Olympiáda dětí a mládeže, která se kvapem blíží, je už přes 20 let líhní budoucích sportovních hvězd. Mnozí mladí sportovci, kteří na této prestižní akci reprezentovali své kraje, se později...

12. června 2026  19:24

Část linky metra C dvě hodiny nejezdila, na Florenci spadl muž do kolejiště

U stanice pražského metra Florenc stáli hasiči, zatímco byla linka C v tomto...

Pád muže do kolejiště ve stanici Florenc v pátek odpoledne zastavil provoz metra linky C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. O nehodě informoval web dopravce a potvrdil ji také...

12. června 2026  16:52,  aktualizováno  18:54

Vyhozený radiátor na trávníku v Jiráskově aleji na Praze 10. Takový druh odpadu se nevyhazuje na volná prostranství, ale do sběrného dvora!!!!

vydáno 12. června 2026  18:18

Chrudim jako taneční srdce republiky. V pohybu byly všechny generace

Akce Roztancuj Českou republiku 2026 v pátek dopoledna zaplnila Resselovo...

Stovky dětí, ale i lidí všech generací zaplnily v pátek dopoledne Resselovo náměstí v Chrudimi, aby podpořily projekt Roztancuj Českou republiku 2026. Děti s úsměvem opakovaly taneční kroky, dospělí...

12. června 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Těšínské divadlo chystá premiéru Andersenovy pohádky Sněhová královna

ilustrační snímek

Těšínské divadlo v Českém Těšíně na Karvinsku uvede pohádku Hanse Christiana Andersena Sněhová královna. Výpravná hudební inscenace o odvaze, přátelství a síle...

12. června 2026  15:57,  aktualizováno  15:57

Společnost Teplo Hlučín převezme většinu městských bytových domů v Hlučíně

ilustrační snímek

Město Hlučín na Opavsku převede většinu svých bytových domů do vlastnictví městské společnosti Teplo Hlučín. Ta bude po dokončení převodů spravovat 826 bytů,...

12. června 2026  15:46,  aktualizováno  15:46

V Přešticích srazil na přechodu nákladní vůz chodkyni, žena zemřela

ilustrační snímek

Nákladní automobil srazil dnes dopoledne na světelné křižovatce v Přešticích na jižním Plzeňsku chodkyni. Osmapadesátiletá žena, která šla po přechodu pro...

12. června 2026  15:39,  aktualizováno  15:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.